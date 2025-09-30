Что делать если дети соперничают в семье

«Почему она всегда ходит в кино, а я нет!», - кричит ваша 10-летняя дочь. «Я любимица, вот почему!», - отвечает ее 15-летняя сестра. Вас уже, наверное, сводят с ума все эти мелкие перебранки и конфликты. Неужели все мы не можем ужиться вместе?

«Нет, мы можем», - утверждают психологи. Быть в хороших отношениях с нашими братьями и сестрами – это неотъемлемое право родства. Но, если это естественно и гармонично природе, то почему возникает этот постоянный спарринг?Разобраться в этом вопросе нам поможет знание разницы между «боями» братьев и сестер и их соперничеством.Бои возникают, когда речь идет о личной собственности (вещах) и территории (в т.ч. жизненном пространстве); а соперничество (конкуренция) – подразумевает конфликт, который является результатом родительского вмешательства. Когда родитель присоединяется к разборкам и откровенно высказывает свою позицию относительно того, кто в этой ситуации «злодей», а кто «жертва», кто-то из детей обязательно проигрывает.Означает ли это, что вы должны отойти в сторону и позволить вашим детям продолжать воевать друг с другом? Не смотря на то, что это звучит заманчиво, ответ, конечно же, нет. Ослабление соперничества прибавит вам авторитета и поможет урегулировать конфликт.Вот несколько советов, которые будут вам в этом полезны.Давайте вещи в соответствии с потребностями и интересами. Если вашему маленькому танцору нужны новые балетки, купите их. Но это не значит, что ваш старший спортсмен автоматически тоже нуждается в новых кроссовках.Придет время и для него.Многие не смогут найти ни одного изъяна в вашей восьмилетней дочери. Вместе с тем, ваш 14-летний сын спокойно может проигнорировать груду грязных тарелок. Однако, если вы будете расхваливать супер-чистоплотность вашей дочери, это совершенно никак не замотивирует вашего сына на частую уборку своей комнаты, а еще и может спровоцировать конфликт между ними. Так прекратите сравнивать!Отношения братьев и сестер – это «плавильный котел» всевозможных эмоций. Если один из них разгневается на другого, скажите, что понимаете его чувства. Выразите свою поддержку, ответив что-то вроде: «Я знаю, что твоя младшая сестренка иногда может быть настоящим вредителем. Но, когда к тебе придет твой друг, я отвлеку ее каким-нибудь делом».Вместе с сестрой орудовать ложками в стаканчике мороженого – это весело. Поделиться во время занятий своим новым микроскопом с младшим братом – нет. Позвольте вашему ребенку ощутить радость приобретения личной вещи, но также и поощряйте его делиться с другими, ведь это очень достойно.Если вы скажете «он у нас дикий» или «она наш маленький ученый» и при этом ваши слова услышит брат или сестра, вы этим принесете гораздо больше вреда, чем пользы. Исследования показывают, что если вы как-то назвали своего ребенка, он, несомненно, меняется в статусе. От ярлыков трудно избавиться, и к тому же они могут поставить в зависимое, подчиненное положение одного брата по отношению к другому, и вот тогда-то и начнутся проблемы.Но это не значит, что конкуренция и ревность неизбежны. Если вы, как родитель, научитесь подходить разумно к проблемам своих детей, то они будут чувствовать и знать разницу того или иного поведения, и будут вести себя соответственно.