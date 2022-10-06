Экспресс-хачапури к завтраку (на сковороде)

Это очень вкусная сырная выпечка на быстром кефирном тесте, с которой справится даже школьник. Отличный горячий завтрак, а готовится не дольше обычного омлета.

Ингредиенты

Сыр твердый (тертый) - 200 г

Яйцо - 2 шт

Мука - 2 ст.л.

Кефир (или сметана) - 200 мл

Зелень (по вкусу) 1.

Все очень просто! В миску выкладываем одновременно все ингредиенты: тертый сыр, яйца, муку, кефир. При желании можете добавить немного зелени. 2. Все перемешиваем ложкой. 3. Разогреваем сковородку и наливаем немного растительного масла. Очень вкусно жарить на сливочном масле. 4. Выкладываем наше тесто на сковороду и уменьшаем огонь. Накрываем крышкой и жарим минут 7. 5. Затем переворачиваем лепешку и жарим уже без крышки еще минут 5. Очень просто и очень вкусно!