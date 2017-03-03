Реакция жюри «Минуты славы» на выступление 8-летней девочки вызвала скандал

Кадры из программы "Минута славы"
Руководство программы «Минута славы» решило поменять звездное жюри проекта. Теперь оценивать номера выступающих будут актриса Рената Литвинова, телеведущий Владимир Познер, шоумен Сергей Светлаков и актер Сергей Юрский.
С самого первого выпуска программы Рената позволяла слишком резкие высказывания в отношении выступающих. В недавнем эфире к ней присоединился и ведущий Владимир Познер.
Судьи не пожалели восьмилетнюю Викторию Старикову,которая исполнила песню Земфиры «Жить в твоей голове». Члены жюри посчитали, что подобная композиция не годится для первоклассницы, которая не понимает, о чем поет.
Когда актер Юрский нажал на красную кнопку, девочка уже начала плакать, но никто и не подумал ее успокаивать. Продолжил с резкого высказывания и Владимир Познер: «Я против детей на сцене. Это больше родительское тщеславие — родители хотят, чтобы дети вышли и они могли ими хвалиться. Восьмилетний человек поет песню, которую написал не восьмилетний».
Рената Литвинова удивилась, что Виктория, выбрав для конкурса эту песню, не знает других работ Земфиры. На вопрос, понимает ли она смысл песни, Виктория ответила: «Это песня о том, что если ты любишь человека — не надо его обижать».
Единственным, кто заступился за юную певицу, был Сергей Светлаков: «Нам сразу рассказали, что выйти на сцену захотела сама девочка. Но песня показывает великий талант этого ребенка. Она в свои 8 лет может быть взрослее нас всех». Пользователи Сети пожалели юную певицу: «Все видео рыдала, а девочка умная она сразу поняла, что все,кроме Светлакова, против! Спасибо ему!», «Гнать таких судей надо со сцены, они показывают плохой пример людям. Так с ребенком нельзя». Но были и те, кто осудил маму девочки: «Ну и зачем родители отправляют детей на сцену, зная что она не способна конкурировать с другими, зачем расчитывать на жалость судей. Мне стыдно за таких родителей".
Анна Старикова, мама девочки, ответила на обвинения и заявила журналистам Kp.ru: «Это не мое желание, чтобы она выступала, а ее. Но за что меня ругать? У меня вот, если честно,искреннее недоумение. За что? За то, что я помогаю исполниться мечте свой дочери? Это был наш первый выход на сцену. В ее жизни таких колоссальных отказов никогда не было. Она в первый раз выступала на конкурсе, да еще и с таким серьезным жюри».
Мнения судей разделились: двое за, двое против. Тогда ведущий Михаил Боярский предложил Виктории бросить монетку, которая и определит судьбу девочки в проекте. Монета упала белой стороной, что означало дальнейшее участие Виктории в шоу «Минута славы». В интервью Вика рассказала, что очень хотела пройти дальше, но сильно расстроилась, что этот выбор сделали не судьи.
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