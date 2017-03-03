Реакция жюри «Минуты славы» на выступление 8-летней девочки вызвала скандал

Руководство программы «Минута славы» решило поменять звездное жюри проекта. Теперь оценивать номера выступающих будут актриса Рената Литвинова, телеведущий Владимир Познер, шоумен Сергей Светлаков и актер Сергей Юрский.

Кадры из программы « Минута славы»

С самого первого выпуска программы Рената позволяла слишком резкие высказывания в отношении выступающих. В недавнем эфире к ней присоединился и ведущий Владимир Познер.

Судьи не пожалели восьмилетнюю Викторию Старикову,которая исполнила песню Земфиры «Жить в твоей голове». Члены жюри посчитали, что подобная композиция не годится для первоклассницы, которая не понимает, о чем поет.

Когда актер Юрский нажал на красную кнопку, девочка уже начала плакать, но никто и не подумал ее успокаивать. Продолжил с резкого высказывания и Владимир Познер: «Я против детей на сцене. Это больше родительское тщеславие — родители хотят, чтобы дети вышли и они могли ими хвалиться. Восьмилетний человек поет песню, которую написал не восьмилетний».

Кадры из программы « Минута славы»

Рената Литвинова удивилась, что Виктория, выбрав для конкурса эту песню, не знает других работ Земфиры. На вопрос, понимает ли она смысл песни, Виктория ответила: «Это песня о том, что если ты любишь человека — не надо его обижать».

Кадры из программы « Минута славы»

Единственным, кто заступился за юную певицу, был Сергей Светлаков: «Нам сразу рассказали, что выйти на сцену захотела сама девочка. Но песня показывает великий талант этого ребенка. Она в свои 8 лет может быть взрослее нас всех». Пользователи Сети пожалели юную певицу: «Все видео рыдала, а девочка умная она сразу поняла, что все,кроме Светлакова, против! Спасибо ему!», «Гнать таких судей надо со сцены, они показывают плохой пример людям. Так с ребенком нельзя». Но были и те, кто осудил маму девочки: «Ну и зачем родители отправляют детей на сцену, зная что она не способна конкурировать с другими, зачем расчитывать на жалость судей. Мне стыдно за таких родителей".

Анна Старикова, мама девочки, ответила на обвинения и заявила журналистам Kp.ru: «Это не мое желание, чтобы она выступала, а ее. Но за что меня ругать? У меня вот, если честно,искреннее недоумение. За что? За то, что я помогаю исполниться мечте свой дочери? Это был наш первый выход на сцену. В ее жизни таких колоссальных отказов никогда не было. Она в первый раз выступала на конкурсе, да еще и с таким серьезным жюри».

Кадры из программы « Минута славы»

Мнения судей разделились: двое за, двое против. Тогда ведущий Михаил Боярский предложил Виктории бросить монетку, которая и определит судьбу девочки в проекте. Монета упала белой стороной, что означало дальнейшее участие Виктории в шоу «Минута славы». В интервью Вика рассказала, что очень хотела пройти дальше, но сильно расстроилась, что этот выбор сделали не судьи.