Эмоциональная устойчивость: пути развития

Взрослые часто испытывают неопределенность по поводу своего будущего и места в жизни. Часто это бывает из-за финансовой нестабильности, личных проблем или стресса, связанного с работой. Но что происходит, если взрослые переживают такую неопределенность в присутствии своих детей?

Спокойствие ребенка очень переменчиво, и его достаточно легко нарушить. Есть несколько признаков того, что ребенок счастлив и эмоционально стабилен:

ребенок испытывает чувство удовлетворенности и самоуважения;

он смеется при любом случае и улыбается без причины;

он всем своим видом показывает, что готов веселиться;

он умеет справляться со стрессом, связанным со школьными экзаменами и контрольными, и уверенно проходит эти испытания;

он легко ставит цели и ищет пути к их достижению;

он любит играть в игры и просит вашего разрешения приглашать домой друзей;

он легко адаптируется к изменениям, проявляет гибкость в принятии решений и уважает своих родителей;

он старается побыстрее сделать уроки и проводить больше времени на улице с друзьями;

у него много друзей, с которыми он любит проводить время;

он демонстрирует уверенность в себе и придерживается хорошего мнения о себе и своей семье.

Все вышеперечисленные признаки характеризуют эмоционально устойчивого ребенка. Если ребенок эмоционально устойчив, это не значит, что он должен улыбаться в течение всего дня – он, скорее, будет иметь смелость заявить, если его что-то расстраивает.

В жизни самого беззаботного ребенка могут возникать стрессовые ситуации. Например, если ребенок получит в школе плохую оценку, мама, скорее всего, будет обеспокоена и настроена негативно: «Если так будет продолжаться и дальше, он ничего не достигнет в жизни», «Как я буду смотреть в глаза учителю?», «Это моя вина, потому что я позволила ему посмотреть фильм и меньше внимания уделить урокам» и т. д.

Отец, напротив, может сказать что-то вроде: «Учеба – это твоя работа. Я тобой разочарован».

Зная это, ребенок, получивший плохую оценку, начинает думать: «Что скажут родители? Как мне сказать им эту новость?»

Такая ситуация создает прецедент. Для родителей этот разговор касается только ситуации, которой они в будущем постараются избежать, но для ребенка с этого начинается недоверие к родителям.

Вы должны помнить, что потерпеть неудачу может каждый взрослый, не говоря уже о ребенке. Неудачи (неважно, в какой сфере) снижают самооценку ребенка. Поэтому ребенок ждет от вас поддержки и мотивации, а не критики.

В этом случае, как и во многих других, эмоциональное состояние ребенка во многом зависит от вашей поддержки. Поскольку в школьные годы у ребенка формируются личностные качества, он нуждается в вашей положительной обратной связи. Если вы хотите, чтобы ребенок максимально развил свой потенциал, покажите ему, что вы в него верите.

Чтобы помочь ребенку обрести эмоциональную устойчивость, вам следует понимать следующие ключевые моменты по поводу эмоций:

1. Дети могут испытывать целый спектр эмоций. Научить ребенка справляться со своими эмоциями – важная задача для родителей. Чувствовать отрицательные эмоции – это нормально. Но родители могут расстроиться, если увидят, что ребенок испытывает злость, грусть или фрустрацию. Родители считают, что, если они будут оберегать ребенка от негативных эмоций, это поможет ему стать счастливым. И, хотя это благородная цель, она не обязательно принесет ребенку пользу.

Мы знаем, что в жизни неизбежны негативные эмоции и сложные ситуации. Если бы люди испытывали только положительные эмоции, они бы не развивались в течение жизни.

2. Эмоции помогают ребенку учиться. Различные ситуации и эмоции дают нам жизненный опыт. Для сравнения: если бы погода постоянно была солнечной, мы бы не ценили этого. Видя каждый день одну и ту же погоду, мы бы воспринимали ее как нечто, само собой разумеющееся. Кроме того, мы бы не могли оценить красоту другой погоды (грозы, снегопада и т.д.). Так же и разные эмоции служат нам по-разному. Секрет в том, чтобы научиться принимать свои разные эмоции, не застревая в чувствах вины, страха, обиды или осуждения.

3. Можно научиться справляться с болезненными эмоциями. Вовлекаясь в негативные эмоции (например, гнев или страх), мы становимся их заложниками. Иногда мы не можем справиться с ними или извлечь из них жизненный урок. Если долгое время держать эмоции в себе, это может даже привести к болезни. Но, проживая их, мы учимся и развиваемся.

Детям обычно легко удается выражать свои эмоции. Эмоции у них сменяются очень быстро: в течение короткого промежутка времени дети могут плакать, смеяться, сердиться, расстраиваться и т.д. Это происходит потому, что они позволяют себе полно ощущать эмоции по мере их возникновения. Вместо того чтобы анализировать их, они сразу же выражают их. И это хорошо!

4. Важно правильно реагировать на эмоции ребенка. Видя, как их ребенок испытывает сильные эмоции, родители могут неправильно на это отреагировать. Это может провоцировать у них негативные эмоциональные реакции. Если попытаться контролировать или ограничивать эмоции ребенка, можно только ухудшить ситуацию. Вмешательство родителей сбивает ребенка с толку.

Если не вмешиваться и посмотреть на ситуацию со стороны, можно увидеть, что происходит на самом деле. Дети испытывают такие же эмоции, как и взрослые, и они так же, как и мы, имеют право на выражение своих чувств. Когда мы говорим ребенку, чтобы он перестал вести себя тем или иным образом, мы подавляем его эмоции. Мы реагируем только на поведение ребенка, не пытаясь разобраться в причинах его эмоций. Такая реакция взрослых может вызвать у детей разочарование и ощущение, что их не понимают.

Прежде чем реагировать, спросите ребенка, что произошло и почему он расстроен. Дайте ему возможность высказаться. Так мы лучше сможем понять его поведение и поможем ребенку справиться с его эмоциями. Кроме того, ребенок поймет, что выражать эмоции – это нормально, что его за это не осудят и не попытаются изменить его поведение.

Эмоционально устойчивые дети могут находить наилучший выход из трудных ситуаций. Когда вы будете оказывать своему ребенку эмоциональную поддержку, это поможет ему развить позитивное отношение к любым трудностям, возникающим в процессе развития и роста.