Киргизским детям в школах России – особые условия: спикер и депутаты парламента Киргизии призвали упростить для них тесты по русскому языку

Детям из Киргизии, идущим в школы РФ, призвали прощать плохое знание русского

Киргизы хотят очередных послаблений от России. Прибывшая в Москву представительная делегация парламента Киргизии во главе со спикером, Марленом Маматалиевым, озаботилась вопросом поступления детей с киргизским гражданством в наши школы.

И дала понять, что пора бы прекращать мучать их русским языком.

Как пишет киргизское издание «АКИпресс», депутаты из Бишкека пришли к выводу, что задания, предлагаемые маленьким мигрантам в тестировании по русскому, чрезмерно сложны. Так что их необходимо упростить.

Лично Маматалиев заявил следующее:

«Вопрос доступа к образованию для детей наших соотечественников за рубежом является приоритетным. Важно, чтобы условия тестирования были понятными, справедливыми и учитывали особенности детей, прибывающих из иной языковой среды».

Отметим, что спикер киргизского Жогорку Кенеша тем самым противоречит идеям, продвигаемым Вячеславом Володиным, его коллегой из Госдумы РФ. Володин уже не первый год бьется за то, чтобы в школы России попадали только дети, умеющие связать больше двух слов на русском языке. Иначе неизбежно падает уровень образования всех учеников – учитель попросту не может полноценно общаться с классом при наличии детей, не понимающих его слова.

Но инициативам спикера, поддержанным и большинством Госдумы, постоянно пытаются вставлять палки в колеса. То Рособрнадзор пытается подорвать саму суть тестирования, предлагая засчитывать за успех лишь 30% правильных ответов. То в Татарстане на уровне главы Госсовета призывают вводить за бюджетный счет обучение на таджикском, узбекском и киргизском языках.

На этом фоне, конечно, не отстают и собственно те, кто «сливает» в Россию своих граждан, не знающих русского языка, вместе с их детьми, снимая социальную нагрузку с себя и перекладывая ее на россиян.

Так что инициативы киргизских депутатов понятны.

Еще одна гостья из Бишкека, директор Государственного учреждения «Кыргызтест», заявила: оценка знаний детей-киргизов российскими центрами тестирования «не должна становиться барьером для получения образования». Неважно, что там у них с русским языком – главное «создать условия, при которых каждый ребенок сможет полноценно обучаться в комфортной образовательной среде».

Повторим, достаточно наглая позиция киргизской стороны понятна. Но вряд ли их инициативе по упрощению тестирования будет дан зеленый свет. Володин неоднократно давал понять, что нас в наших школах интересует качественный учебный процесс, а не превращение их в социальный приют для представителей совершенно чуждых культур.