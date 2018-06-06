Ювенальный сюрреализм: мать объявлена в розыск за «похищение» собственных годовалых детей у органов опеки

Маховик ювенальной юстиции в России работает так активно, что легко перемалывает и федеральные законы, и права граждан, гарантированные Конституцией. Тем не менее, находятся люди, готовые противостоять этому беспределу, рискуя личной свободой и безопасностью. Нетрудно догадаться, что это, прежде всего, любящие родители изъятых детей, доведенные ювенальщиками до отчаяния. Новости СМИ2



Яркий тому пример – история Аллы Кенденковой из Москвы, матери двоих малышей (1 и 2 года), попавшую в непростую финансовую ситуацию и моментально получившую от государства «поддержку» в виде изъятия детей, сбора компромата, клеветы и предъявления заведомо нереальных требований к улучшению собственного материального положения. Алла – девушка с характером, занимается строительным бизнесом, с отцом детей разошлась (он изначально ее уведомил, что рожает она ДЛЯ СЕБЯ), при этом старается делать все, чтобы дети ни в чем себе не отказывали. Сложная ситуация на рынке недвижимости вынудила ее переехать из съемной московской квартиры в домик во Фрязино. Далее, со слов главной героини, события развивались следующим образом:



«На праздничную неделю с 3 по 9 марта арендодатель дома предложил нам выехать на неделю (оставив там все вещи) – он хотел сдать его большой компании. А после 9 мы могли возвращаться… Пришлось в экстренном порядке искать гостиницу на несколько дней. Я взяла с собой самые необходимые вещи, оставила часть документов, забыв в доме свидетельства о рождении детей. При заселении в гостиницу у меня спросили, имеют ли дети документы. Ответила, что все документы, конечно же, есть – я просто не взяла их с собой. Но, как выяснилось позже, «добрая» женщина-администратор позвонила в милицию, наутро приехали органы опеки и полицейские и забрали детей».







Детей забирали по хорошо известному сценарию – с агрессией, громким стуком в дверь, бесцеремонным обращением с детьми и матерью. Администратору, вероятно, не понравилось, что дети бегали в памперсах по коридору – и в состряпанном позже «акте о безнадзорности» появилась запись, что они якобы были «одеты не по сезону». Сотрудники ПДН и представители опеки обращались к Алле исключительно как «условная мать» и потребовали немедленно отправляться в отделение полиции. Там ее убедили пройти освидетельствование на алкогольное опьянение (девушка не пьет и не курит), а в это время полицейские вызвались самостоятельно (!) посетить съемный дом семьи Кенденковых, чтобы найти искомые свидетельства о рождении.



История с отсутствием документов, подтверждающих родство, была для опеки лишь поводом начать собственную работу с приглянувшимися им малышами. В доме им якобы никто не открыл дверь, и без согласия матери ее годовалых детей отправили в приют. Они в буквальном смысле оказались в заложниках – террористы-ювенальщики оперативно перевезли их на восток от Москвы – в ДПД «Созвездие» в г. Руза (160 км от Фрязино!). А Алла получила от органов опеки судебный иск об ограничении в родительских правах. Причем потерпевшая мать узнала об этом иске случайно – в очередной раз позвонив в опеку с требованием вернуть ее детей. Из иска следует, что личность Аллы установлена, в ее материнстве никто не сомневается, да вот беда – у нее нет постоянного (либо арендуемого на длительный срок) жилья и прописки по месту жительства. А потому – она якобы не имеет права проживать с родными детьми, и вдобавок обязана платить алименты государству за их «передержку».



Отчаявшаяся женщина последовала за детьми и была вынуждена искать временное жилье теперь уже в Рузе. Вот какой прием ждал Аллу в «Созвездии»:



«Мне сказали, что я могу общаться с детьми только два раза в неделю не более часа - под надзором шести работников и исключительно внутри детского дома – нам даже нельзя погулять вместе. Мои дети за неделю очень изменились. Они меня как будто не узнавали, начали проявлять отторжение. Ведь прекрасно известно, что в таком возрасте им надо общаться с матерью постоянно, чтобы не забыть и не отвыкнуть. Кроме того, у них постоянно текли сопли, были раздражены дыхательные пути. Не знаю, какие там условия, но у каждого ребенка висел грязный от соплей слюнявчик. А еще они очень исхудали…



Работники детского дома наотрез отказывались принять у меня заявление о том, что я требую немедленно вернуть своих детей. Мне пришлось вызывать полицию, чтобы заставить их сделать это под роспись. И что вы думаете, они заявили, что я все это время ни разу их не навещала, хотя сами старательно отмечали в журнале мои визиты!», – рассказывает Алла.



Правовой нигилизм и унижение личности в ювенальной системе поражает воображение. Годовалых детей Аллы удерживали в приюте НЕЗАКОННО, так как до судебного заседания ее права матери никак не ограничены. Незаконной была и сама процедура изъятия и помещения детей в приют, на что мама не давала согласия. Она не подписывала договор с «Созвездием» в Рузе – фактически это опека выступила в роли похитителя, без уведомления перевезя детей за тридевять земель от матери. Законодательство РФ совершенно четко говорит о том, что не ограниченные в правах родители могут воспитывать своих детей, свободно общаться с ними так, как считают нужным. Насильственное разлучение малышей с родителями, как и попытка воспользоваться ухудшением материального положения матери-одиночки (важно заметить, что Алла работает и имеет в целом стабильный доход) – это преступные действия органов опеки и полиции, которые не прикрыть никаким фиговым листом типа «акта о безнадзорности».



В итоге чувства и нервы молодой мамы не выдержали: приехав на очередное 40-минутное свидание, она забрала своих похудевших простуженных сыновей из детского дома, несмотря на демонстративное сопротивление охраны. Органы опеки не заставили долго ждать – и тут же объявили Аллу в розыск за «кражу» родных детей, разослав ориентировки по вокзалам и аэропортам, как особо опасной рецидивистки. При этом в отделениях полиции, очевидно, чтобы сотрудники искали ее более охотно, распространяется легенда о том, что ищут многодетную мать-кукушку, женщину легкого поведения, ведущую крайне безнравственный образ жизни. Вот до чего дошли антисемейные механизмы в России – свое право на материнство теперь приходится отстаивать радикальными методами, в противостоянии с государственными органами!



25 июня должно состояться судебное заседание по делу об ограничении родительских прав Аллы Кенденковой, в то время как сейчас она вынуждена скрываться со своими детьми на конспиративной квартире. Неужели судья в самом деле осмелится вынести решение против матери или даже назовет ее «преступницей» за заботу о благополучии своих чад? Если мир пока не перевернулся с ног на голову, Аллу следует полностью оправдать, оказать ей с детьми государственную поддержку, а полицию и опеку привлечь к ответственности за морально-нравственный ущерб и вмешательство в частную жизнь семьи.



РИА Катюша