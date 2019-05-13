Изучила новый учебник по истории России для 6 класса и почувствовала себя умственно неполноценной

- Ура! – подумала я. – Это уже наше, родное, здесь будет проще и понятнее.

Как я ошибалась! А ведь говорили мне знающие комментаторы:

- Если у вас будет большой бело-розовый учебник – можете сразу убиться головой об стену.

Но я легкомысленно отнеслась к этому предупреждению. И очень зря.

***

Итак, сначала дочь эпично этот учебник получила. А именно, было велено прийти с обложкой формата А4. Кто без обложки – тому учебник не дадут, потому что абсолютно новый, 2018 года. Ну, тут я не рыпаюсь, все правильно, ему еще служить и служить многим поколениям. Вот он. Под редакцией академика РАН А.В.Торкунова.

Затем я сама ознакомилась с учебником. Мне как старой консерваторше не очень-то понравился значок экранчика и радостная надпись: «Выполнить многие из таких заданий можно лишь с привлечением дополнительных источников информации, прежде всего материалов Интернета».

Хотя ладно, отнесу это за счет вредности своего характера. Новые времена – новые возможности. Интернет – неотъемлемая составляющая нашей жизни, и надо учиться им правильно пользоваться в образовательных целях.

***

Первая проблема ждала дочь (и меня как первого помощника несчастной школьницы) уже в первом же параграфе.

Что такое присваивающее хозяйство? Вчитайтесь в эту цитату.

Древние люди ничего не выращивали, а добывали и присваивали то, что было создано природой. Они охотились на зверей, ловили насекомых и земноводных, собирали плоды, ягоды, съедобные растения.

Вот как сформулировать? «Хозяйство, при котором» бла-бла-бла «называется присваивающим»? Или как? Но тут спасла учительница, которая дала детям под запись определение:

- Присваивающее хозяйство – это хозяйство, при котором человек ничего не выращивает, а добывает и присваивает.

Думаете, это все ерунда и в учебнике четко написано? Да, взрослый худо-бедно сформулировать сможет. А вот шестиклассники… Им это трудно. Не могут они из этого абзаца вывести определение. Они пытаются выдать что-то типа: «Это когда люди ловили насекомых и все собирали». Я специально интересовалась у других родителей.

Ладно, это проехали.

***

Дальше дочь споткнулась на домашнем задании. Надо было по учебнику составить таблицу «Древние стоянки человека на территории России» (стоянка, возраст, характеристика находки). Смотрим на страницу учебника.

И возникает два вопроса.

1. Капова пещера – это стоянка или нет? В учебнике не сказано, что это именно стоянка. Но эта была она! )))

2. Денисова пещера – это стоянка. Но где в учебнике найти «характеристики находки»? Там только «изучая найденные останки…». Где характеристики этих «найденных останков»?

Сделали, разумеется, при помощи всемогущего интернета.

***

И еще одно домашнее задание, формулировку которого я вообще не поняла.

Тут плохо видно, но значок имеется. Который указывает на то, что надо пользоваться Интернетом, великим и могучим.

Что такое «здесь и далее»? Историю Средних веков сдали уже, нет учебника. В общем, дочь ввела в поисковик формулировку задания и просто списала. Там были Константин VII, Святой Вацлав, царь Болгарии Петр и еще кто-то.

В чем польза данного задания – для меня покрыто мраком неизвестности. Наверное, в том, чтобы ребенок оценку заработал.

***

А в целом мои впечатления все-таки носят негативный характер. Параграфы большие, изложено невнятно и сумбурно, язык кондовый.

Единственный плюс – я узнала, кто такие «люди». Это «простые свободные жители Руси». Нет, правда, я как-то с этим значением не сталкивалась.

Так что изучайте не только мой канал, но и историю России – узнаете много нового и интересного!