Ребенок толстеет на глазах: что делать?

Лишний вес у детей: из-за гаджетов или семейных пищевых привычек?

Почему у мальчика в 10 лет вдруг начал расти вес? Надо ли ограничивать в еде девочку 8 лет, которая толстеет на глазах? Прежде чем искать диеты для детей с лишним весом, попробуйте завести пищевой дневник и пересмотреть семейные привычки. Возможно, источник лишних килограммов найдется.

99% проблем с пищевым поведением и психосоматическими причинами лишнего веса закладывается в детстве. И если в СССР "критическим периодом" для этого считался возраст 3–7 лет, то сейчас речь идет о детях 10–14 лет.

Предлагаю договориться на берегу: я не обвиняю родителей. Я пишу это для помощи детям и взрослым! Ведь понимая, откуда взялась проблема лишнего веса, ее будет проще решить.

Вспомните, в нашем детстве "ходовыми" были фразы: "Пока не съешь, из-за стола не выйдешь"; "Ешь первое, второе и компот"; "Не нравятся комочки в каше? Впихну силой!"; "Плохо себя вел, не получишь конфет"; "Была хорошей девочкой — получи конфетку"; "Да у тебя кожа да кости — ни один мужик не посмотрит"; "Ох, ну и попа, сидеть тебе в старых девах".

И хотя во времена Советского Союза "все были равны", на деле у одних было больше возможностей, чем у других.

Питание семьи: 8 правильных пищевых привычек

И советские дети часто мечтали о соседских сладостях. Все это вылилось в пищевые проблемы современных взрослых. Их много, всех вариаций невозможно посчитать. Кто-то просто хвалит и любит себя посредством конфет, у кого-тоот постоянных оценок мамой и бабушкой ее фигуры, другие заедают горести, ведь с детства болеющим и расстроенным положено вкусненькое.

Конечно, каждый решает сам, что есть и как есть. Но я готова пожертвовать своими силами и временем ради попытки быть услышанной. Ниже я дам полезные рекомендации, которые помогут вам сформировать правильное пищевое поведение, повысить качество жизни и заложить здоровье своим детям на долгие годы.

Если в вашей семье есть проблемы с пищевым поведением, вы или ваши домочадцы страдаете от лишнего веса или, наоборот, вам кажется, что ваш ребенок совсем ничего не ест, начните с пищевого дневника. Он поможет адекватно оценить, что именно вы едите.

Обращаю особое внимание: если бывают ситуации, что вы плохо себя чувствуете после определенного продукта; что после того, как съели "кусочек", хочется доесть торт целиком; что ребенок после еды сильно возбудим или, наоборот, вялый — отметьте эти продукты особо. Вероятно, в их составе есть компоненты, с которыми у вас несовместимость, либо в них повышено содержание усилителей вкуса.

Для детей, умеющих читать, поход в магазин можно превратить в увлекательную "охоту": можно попросить их найти коробку с сухим завтраком, который содержит меньше 8 г сахара, или хлеб, изготовленный из цельнозлаковой муки. Дети научатся разбираться в составе продуктов и будут слишком заняты, чтобы просить о покупке очередной сладости. Пройдите тест, который часто встречается в разных интерпретациях на просторах интернета. Он основан на том утверждении, что часто в нарушениях пищевого поведения своих детей мы повторяем ту линию, которую заложили в нас родители.

Есть ли у вас нарушения пищевого поведения: тест Часть 1. Вспомните раннее детство. Погрузитесь в него, вспомните взрослых, которые о вас заботились. Ответьте теперь на следующие вопросы: Что вы любили есть? Где? С кем?

Что не любили есть? Где? С кем?

Как ели (с удовольствием ли, мало, много и т.п.)?

Кто заставлял есть? Какими словами? Как вы на это реагировали?

Какие эмоции и чувства вызывали у вас эти ситуации?

Какие основные послания вы вынесли из детства от взрослых, которые начинаются словами: "Ешь...", "Еда — это..." Часть 2. Теперь ответьте на эти же вопросы из вашего возраста. Что вы любите есть? Где? С кем?

Что не любите есть? Где? С кем?

Как едите (с удовольствием ли, мало, много и т.п.)?

Как относитесь к принуждению в еде? Заставляете ли себя? Какими словами?

Какие эмоции и чувства вызывают у вас эти ситуации?

Как влияют на ваш стиль питания послания, вынесенные из детства: "Ешь...", "Еда — это..."

Что изменилось, а что осталось прежним? Что для вас еда сегодня?

Всегда ли это физиологический голод? Если нет, то какие потребности за этим стоят?

Гаджеты — ох, сколько о них уже сказано! Прямо сегодня откажитесь от гаджетов за едой для всех членов вашей семьи. Именно они ведут к тому, что еда перестает быть базовым удовольствием. Человек насыщается автоматически, не контролируя себя и объемы поедаемой пищи. Родители счастливы — деточка хорошо кушает. А деточка уже в 4 года получает тяжелые нарушения пищевого поведения. А потом "подтягиваются" ожирение, булимия и т.д.

Давайте начнем прямо сегодня? Сами обедаем без ленты Инстаграма и ребенка кормим без мультика. Максимум — день плохого аппетита, и все будет хорошо! Во время еды вы можете говорить с ребенком, рассказывать ему сказки про еду и ее полезные свойства.

Ешьте всей семьей. Если папа на работе — хотя бы вы и дети. Делайте это сидя (для многих молодых мам это актуальное напоминание) и за столом. Берите приборы и ешьте спокойно.

У нас стали пропадать ритуалы приема пищи, от этого появилось множество различных заболеваний и пищевых расстройств.

Часто меня спрашивают: "Как сказать ребенку, что, например, чипсы — это вредно, если я их ем?" Ответ очевиден: "Никак". И это не шутка. Вы — идеал для своих детей, они повторяют за вами, и главное — они учатся "что такое хорошо и что такое плохо". И если вы хотите, чтобы ребенок ел правильную еду, начинать придется с себя.

Проанализируйте, от каких продуктов вам придется отказаться? Или, может быть, таких нет? А те же чипсы вы можете сделать сами?

Знаю, знаю, сейчас точно будет протест про алкоголь. Как же не пить-то? Ну, тут вариантов много: пить не в прозрачном стакане; пить, когда дети спят; или даже дать лизнуть вино — ребенку вкус не понравится, и он сам не будет просить; а также наш семейный вариант — не пить.

Важнейший момент — отделите голод и скуку. Это беда и детей, и взрослых. Засунуть в рот что-нибудь, пока кино смотришь или в коляске едешь — разницы большой нет. Как говорится, "наши руки не для скуки". В эти моменты сделайте ребенку массаж рук или дайте ему игрушку. А себе возьмите вязание в руки или кошку почешите. Если все же хочется занять рот — берите безопасные перекусы: яблоко или огурец, а лучше выпейте воды. Не используйте еду как поощрение. Это верный путь к проблемам с пищевым поведением. В ходе исследования одной группе детей предложили поесть сладкий перец за вознаграждение, другой группе — просто съесть столько, сколько они захотят. Дети из первой группы съели меньше и продемонстрировали большую неприязнь к полезному овощу, чем дети из второй.

Другими словами, попытки заставить есть за вознаграждение полезную пищу могут отвратить от нее детей. Ребенок сначала съест кусочек ненавистного овоща, зато сладкого, которого вы ему пообещали в награду, съест много. Так и со взрослыми. "Сделай это дело, и можно съесть шоколадку". И на радостях мы едим целую плитку.

Будьте внимательны к своим детям и собственному здоровью. Начните с тарелки!