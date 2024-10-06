Этикет на детской площадке: шпаргалка для мам

Детские площадки — это не только социализация для ребенка на свежем воздухе, но и ежедневный качественный стресс для мамы. Особенно для начинающей мамы, чей малыш неожиданно вылез из коляски и устремился на площадку есть песок (снег) и общаться.
Соблюдайте границы — свои и чужие
На детской площадке, как и везде в социуме, главное — соблюдать свои и чужие границы. Быть дружелюбным, но не навязчивым. Даже если общение с родителями не входит в ваши планы, просто улыбнитесь другой маме и поздоровайтесь, когда ваши дети играют рядом. Это не сложно, в диалоги вступать не обязательно. К взрослому обращаемся на «вы», а чужого малыша зовем по имени. Имя ребенка — музыка для наших родительских ушей. Вот так звучит грубовато: «Дочка, не сыпь песок на мальчика». А вот так просто чудесно: «Дочка, не сыпь песок на Евлампия».
Сами следите за ребенком
Взрослому на площадке так весело, что зевать хочется. Спасаюсь телефоном. Вроде краем глаза смотрю за детьми. Контролирую, ага. Моя двухлетка так сбежала: только что мирно играла на горке и вот нет ее нигде. Полчаса искали с охранниками. А она молнией скатилась по трубе, села пассажиром в проезжающий электромобиль и уехала. За пять секунд. На другой конец парка. Ни я, ни десять гуляющих рядом мам не видели этого маневра. Помните, дети хитры и коварны, нужно бдить.
Хотите — делитесь, хотите — нет
И не оправдывайтесь перед другими родителями. Отданные через силу машинки ничему, кроме истерик, не способствуют. А если вы добрый котик и делитесь, то помните, что игрушку могут потерять, сломать или убежать с ней на другую площадку. Поэтому не берите на улицу дорогих сердцу мишек, в крайнем случае прячьте их в недрах коляски.
Иногда ребенок отказывается делиться, а мама или бабушка ему внушают: «Поделись ведерком, ты уже большой, отдай девочке, она только посмотрит». При этом чуть ли не вырывает злосчастное ведро у плачущего мальчика. Зачем так насиловать собственного ребенка совершенно непонятно. Гуманнее в этот момент сказать: «Иннокентий, не хочешь — не делись». И тихонечко выдать плачущей девочке другую игрушку. И никто не заплачет. Win-win.
Аккуратнее с чужими игрушками
Когда ваш ребенок потянется за чужой вещью, не поленитесь, найдите хозяина и уточните, можно ли взять. Можно — хорошо, берем. Нельзя — тоже прекрасно, владелец имеет право. Плавно переключаем внимание малыша на что-то другое. Есть нюанс: не стоит даже спрашивать разрешения, если игрушка лежит в чужой коляске. Сразу говорим ребенку «нет» и нежно, но настойчиво уводим подальше.
Давайте советы, если их спрашивают
Диалоги на площадке:
— Вашему Варфоломею три? И молчит?
— Да, три. Ну мы занимаемся, уже есть подвижки, но пока вот так.
— А моей Изольде два, говорит уже понятно, я ей читаю каждый день, может быть, поэтому. Вы попробуйте...
Далее идет список советов разной степени глупости. Будто бы мама молчуна только вчера родилась и сразу получила на руки неговорящего трехлетку. Скорее всего, она уже перелопатила тонну литературы и сходила ко всевозможным врачам. Если вы не специалист и не человек, который столкнулся с аналогичной ситуацией, не надо давать советы, они не в кассу и раздражают.
Из этой же оперы — ценные замечания насчет одежды и поведения ребенка. Тут бабушки, обычно, зажигают: «Ребенок без шапки, мама, вы куда смотрите! Наденьте скорее!» Хочется эту бабку стукнуть по голове ведерком. Шучу. Ну почти.
Предотвращайте конфликты
Социализации без боли не бывает. Сегодня вашего малыша обидели, завтра он затиранит какого-нибудь младенца. Почетная мамина задача — стоять на страже мира и всеми силами пытаться предотвратить кровопролитие. Отвлечь, переключить внимание на новую игрушку, вовремя погрозить пальцем.
Не угощайте чужих детей
Кормить на улице ребенка технически неудобно. Сначала поймай его, усади на свободную скамейку, протри влажной салфеткой руки, следи, чтобы не размазал мороженое по футболке. Но если вы идете в парк на полдня, то без сухого пайка не обойтись. Почти всех нас в детстве учили делиться едой, но то было другое время и другое общество. Сейчас так делать не то что некрасиво, но и опасно. Запросто может прилететь от мамы ребенка, которого вы угостили конфеткой. У другого малыша может быть аллергия, или ему не дают сахар ни в каком виде, или он ест строго по режиму. Если очень хотите поделиться, спросите у взрослого, можно ли угостить, и только потом угощайте.
Поменьше хвалитесь
Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и фотографии собственного ребенка. С рождением детей мой Фейсбук неожиданно превратился в типичную мамскую страничку с кучей фотографий и историй из жизни дочек. Даже меня это иногда бесит, что уж говорить о бедных френдах. Но это моя страница, не нравится — отписывайтесь. На площадке же пространство ограничено, дети любят общество друг друга, и мамам приходится делить эфир.
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