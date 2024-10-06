Этикет на детской площадке: шпаргалка для мам

Ваша девочка без куртки не замерзнет?Он же маленький, не жадничай, дай трактор посмотреть; Можно Пантелеймон покатается на вашем самокате?;

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Детские площадки — это не только социализация для ребенка на свежем воздухе, но и ежедневный качественный стресс для мамы. Особенно для начинающей мамы, чей малыш неожиданно вылез из коляски и устремился на площадку есть песок (снег) и общаться. Новости СМИ2

Соблюдайте границы — свои и чужие

На детской площадке, как и везде в социуме, главное — соблюдать свои и чужие границы. Быть дружелюбным, но не навязчивым. Даже если общение с родителями не входит в ваши планы, просто улыбнитесь другой маме и поздоровайтесь, когда ваши дети играют рядом. Это не сложно, в диалоги вступать не обязательно. К взрослому обращаемся на «вы», а чужого малыша зовем по имени. Имя ребенка — музыка для наших родительских ушей. Вот так звучит грубовато: «Дочка, не сыпь песок на мальчика». А вот так просто чудесно: «Дочка, не сыпь песок на Евлампия».

Сами следите за ребенком

Взрослому на площадке так весело, что зевать хочется. Спасаюсь телефоном. Вроде краем глаза смотрю за детьми. Контролирую, ага. Моя двухлетка так сбежала: только что мирно играла на горке и вот нет ее нигде. Полчаса искали с охранниками. А она молнией скатилась по трубе, села пассажиром в проезжающий электромобиль и уехала. За пять секунд. На другой конец парка. Ни я, ни десять гуляющих рядом мам не видели этого маневра. Помните, дети хитры и коварны, нужно бдить.

Или так бывает: одна ответственная мама полчаса развлекает трех малышей в песочнице. Своего и двух приблудных. Тем временем их родительницы болтают на лавочке. Конечно, можно сказать: не хочешь — не развлекай, но как показывает практика, совсем малыши одни играют плохо и не долго. «Никто к моему ребенку аниматором не нанимался», — говорю я себе, встаю со скамейки и иду общаться с дочкой.

Хотите — делитесь, хотите — нет

И не оправдывайтесь перед другими родителями. Отданные через силу машинки ничему, кроме истерик, не способствуют. А если вы добрый котик и делитесь, то помните, что игрушку могут потерять, сломать или убежать с ней на другую площадку. Поэтому не берите на улицу дорогих сердцу мишек, в крайнем случае прячьте их в недрах коляски.

Иногда ребенок отказывается делиться, а мама или бабушка ему внушают: «Поделись ведерком, ты уже большой, отдай девочке, она только посмотрит». При этом чуть ли не вырывает злосчастное ведро у плачущего мальчика. Зачем так насиловать собственного ребенка совершенно непонятно. Гуманнее в этот момент сказать: «Иннокентий, не хочешь — не делись». И тихонечко выдать плачущей девочке другую игрушку. И никто не заплачет. Win-win.

Аккуратнее с чужими игрушками

Когда ваш ребенок потянется за чужой вещью, не поленитесь, найдите хозяина и уточните, можно ли взять. Можно — хорошо, берем. Нельзя — тоже прекрасно, владелец имеет право. Плавно переключаем внимание малыша на что-то другое. Есть нюанс: не стоит даже спрашивать разрешения, если игрушка лежит в чужой коляске. Сразу говорим ребенку «нет» и нежно, но настойчиво уводим подальше.

Иногда на дворовых площадках действует негласное правило: все что лежит на виду — общее, берем без спроса, играем вместе. Это удобно, но пока вы не знаете всех тонкостей конкретно вашей площадочной тусовки — спрашивайте. Не разрешайте ребенку выносить из песочницы чужие формочки, ведерки и совочки, возвращайте самокаты и машинки туда, откуда их взяли. Игрушки легко теряются и заигрываются. Раздражает, когда тебе надо домой, ребенок хочет есть и истерит, а ты бегаешь по площадке и занимаешься собирательством.

Давайте советы, если их спрашивают

Диалоги на площадке:

— Вашему Варфоломею три? И молчит?

— Да, три. Ну мы занимаемся, уже есть подвижки, но пока вот так.

— А моей Изольде два, говорит уже понятно, я ей читаю каждый день, может быть, поэтому. Вы попробуйте...



Далее идет список советов разной степени глупости. Будто бы мама молчуна только вчера родилась и сразу получила на руки неговорящего трехлетку. Скорее всего, она уже перелопатила тонну литературы и сходила ко всевозможным врачам. Если вы не специалист и не человек, который столкнулся с аналогичной ситуацией, не надо давать советы, они не в кассу и раздражают.



Из этой же оперы — ценные замечания насчет одежды и поведения ребенка. Тут бабушки, обычно, зажигают: «Ребенок без шапки, мама, вы куда смотрите! Наденьте скорее!» Хочется эту бабку стукнуть по голове ведерком. Шучу. Ну почти.

Предотвращайте конфликты

Социализации без боли не бывает. Сегодня вашего малыша обидели, завтра он затиранит какого-нибудь младенца. Почетная мамина задача — стоять на страже мира и всеми силами пытаться предотвратить кровопролитие. Отвлечь, переключить внимание на новую игрушку, вовремя погрозить пальцем.

Если дети подрались — берите своего в охапку и уносите подальше, не трогайте чужого младенца, не кричите на него, даже если он совсем плохиш и угнетатель. Пожалейте своего заплаканного котенка, но не делайте из ситуации трагедии, ведь для него это тоже опыт и взросление. А воспитанием драчуна обязаны заниматься его родители. Вот пусть и занимаются.

Не угощайте чужих детей

Кормить на улице ребенка технически неудобно. Сначала поймай его, усади на свободную скамейку, протри влажной салфеткой руки, следи, чтобы не размазал мороженое по футболке. Но если вы идете в парк на полдня, то без сухого пайка не обойтись. Почти всех нас в детстве учили делиться едой, но то было другое время и другое общество. Сейчас так делать не то что некрасиво, но и опасно. Запросто может прилететь от мамы ребенка, которого вы угостили конфеткой. У другого малыша может быть аллергия, или ему не дают сахар ни в каком виде, или он ест строго по режиму. Если очень хотите поделиться, спросите у взрослого, можно ли угостить, и только потом угощайте.

Поменьше хвалитесь

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и фотографии собственного ребенка. С рождением детей мой Фейсбук неожиданно превратился в типичную мамскую страничку с кучей фотографий и историй из жизни дочек. Даже меня это иногда бесит, что уж говорить о бедных френдах. Но это моя страница, не нравится — отписывайтесь. На площадке же пространство ограничено, дети любят общество друг друга, и мамам приходится делить эфир.