Как оценить успеваемость ребенка, который учится на дому

Для того чтобы оценить, насколько ученик усвоил ту или иную тему, учитель может использовать разнообразные инструменты: контрольные работы, тесты, презентации, эссе и т. д. Выбор того или иного метода оценивания зависит от предмета, но все они применяются при обучении в классе.

Когда ребенок обучается на дому, родители задаются вопросом: «Как мне узнать, научился ли ребенок чему-либо?» Это один из самых частых вопросов, который задают родители, которые не знают особенностей домашнего обучения. Ведь оно отличается от обучения в классе.

Это не означает, что измерить успеваемость ребенка, который учится на дому, невозможно. Однако формы контроля должны быть творческими. Рассмотрим несколько идей, как определить успеваемость ребенка.

Другой подход

Теоретически можно провести для ребенка диктант, чтобы проверить его грамотность, или предложить ему провести презентацию по какой-либо теме по истории. Но это не единственный способ определить уровень знаний ребенка. Более того, такие методы оценивания лучше применять при обучении в классе.

Если вы обсуждаете с ребенком книги, которые он прочел в рамках школьной программы, излишним будет заставлять его выполнять письменные работы по этим темам. Вы и так знаете, что он усвоил материал. При домашнем обучении оценки будут выглядеть иначе, чем при обучении в классе. У вас есть четкое представление о том, что уже знает и чего не знает ребенок. Поэтому вы оцениваете его прогресс по мере того, как он усваивает материал.

При обучении в школе один учитель отвечает за весь класс, и он не так хорошо знает, насколько каждый из учеников продвинулся в изучении того или иного предмета.

Поэтому он полагается на стандартизированную систему оценивания.

Количество vs качество

Многие родители детей, которые обучаются на дому, обеспокоены тем, достаточно ли хорошо их ребенок учится. Но что конкретно означает «достаточно хорошо»? И каковы критерии оценивания?

Программа обучения на дому соответствует государственным учебным программам для общеобразовательных школ. Это означает, что он должен усвоить определенный объем знаний за определенное время.

Однако ребенку, который учится дома, не обязательно следовать общепринятой траектории. Вы можете начать с того места, на котором остановился ребенок в своем обучении, и постепенно продвигаться в своем темпе. В таком случае на первый план выходит не объем изученного материала, а качество обучения.

Например, в 6 классе по биологии вы изучаете с ребенком классификацию всех животных. Допустим, на изучение классификации птиц у вас ушло 3 недели вместо запланированной одной. Вы уделили этой теме больше времени, потому что ребенок не был готов перейти к следующей теме: он хотел сделать скворечник, искать разные виды птиц на прогулках в парке, посмотреть документальный фильм о птицах и т. д.

Значит ли это, что вы потерпели неудачу в организации процесса обучения? Нет! Вместо того чтобы волноваться о том, что вы отстаете от программы, подумайте о качестве обучения. Это лучший показатель, чтобы оценить прогресс ребенка в обучении.

Творческое оценивание

Чтобы понять, насколько хорошо ребенок усваивает учебный материал, вы можете использовать нестандартные методы. Рассмотрим некоторые из них.

Поговорите с ребенком. А еще лучше – предложите ему поговорить с вами. Например, за семейным ужином спросите ребенка, что нового он узнал сегодня. Вы можете спросить о чем-то конкретно, но рассказ ребенка может стать более широким. Предложите ребенку рассказать о том, что он узнал, не его учителю, а кому-то другому. Это хороший способ проверить, насколько хорошо он усвоил информацию.

Поменяйтесь ролями. Старая поговорка гласит: вы не знаете чего-то, если не можете научить этому другого человека. И в этом есть доля правды. Чтобы понять, насколько ребенок усвоил материал, предложите ему самому на время стать учителем.

Попросите старшего ребенка научить младшего складывать или вычитать числа, или почитать ему книжку и объяснить незнакомые слова.

Используйте проекты. Вместо того чтобы оценивать ребенка с помощью тестов и контрольных работ, предлагайте ему выполнять проекты. Например, когда он учит умножение, дайте рецепт блюда в расчете на 1 человека и предложите рассчитать количество ингредиентов на 3 человек. Когда по физике он учит понятия скорости и расстояния, предложите ему проложить маршрут на карте с остановками через каждые 100 километров и вычислить время для того, чтобы достичь конечной цели. Проектный подход позволяет оценить знания ребенка и его способность применять их на практике.

Используйте интернет-технологии. Во времена учебы в школе мы получали оценки за устные презентации. И хотя навыки публичных выступлений очень важны, сегодня это не единственный способ провести презентацию. Не забывайте, что Интернет дает множество возможностей представлять информацию широкой аудитории разными способами. Вместо устной презентации ребенок может записать видео и выложить его на Youtube, сделать ролик в TikTok и т. д.

При этом вам нужно помнить о безопасности ребенка в Интернете и подумать, стоит ли делать видео общедоступным. Возможно, стоит настроить конфиденциальность видео или вообще не загружать его на Youtube.

Обращайте внимание на прогресс в обучение, а не показатели. Когда вы уже приняли тот факт, что в обучении качество важнее количества, стоит также учитывать контекст обучения. Если ребенок ответил правильно только на 60% тестов по математике, это еще не значит, что он плохо учится на дому. Сравните его результаты с результатами прошлого тестирования. Если в прошлый раз он ответил только на 40% вопросов – у него есть прогресс, а это главное. Если же результаты ухудшились, стоит разобраться, почему.

Позволяйте ребенку использовать источники информации во время тестирования. Многих детей на дому учат находить и использовать информацию, а не запоминать ее. Детей учат использовать словари, энциклопедии и проверенные интернет-ресурсы для ответов на интересующие их вопросы. Если вы используете этот подход, позволяйте ребенку использовать источники информации во время контрольных работ. Умение находить нужную информацию и интерпретировать ее гораздо важнее, чем заучивание наизусть.

Однако помните, что запоминание – это тоже важный навык. Запоминание фактов похоже на тренировку мускулов: постоянная тренировка делает мозг ребенка сильнее. Кроме того, ребенок должен запомнить определенную информацию (например, таблицу умножения), чтобы подготовиться к изучению более сложной информации.

Но при этом важно понимать разницу между полезным запоминанием и запоминанием вместо понимания (наверняка каждому из нас приходилось готовиться к экзаменам в последнюю ночь – после этого мы сразу же забывали все, что выучили). Убедитесь, что все, что вы заставляете ребенка запомнить, пригодится ему в дальнейшем обучении.

Наблюдайте за процессом обучения. Как ведет себя ребенок, когда он не знает ответ на вопрос? Знает ли он, где искать информацию или когда обращаться за помощью? Стремится ли он узнавать больше о том, что его интересует? Что его интересует больше – математика, история или биология? Ребенок, который увлекается чем-то и хочет узнавать больше, любит и сам процесс обучения. И даже обучаясь на дому, он достигает высоких результатов.

Сделайте шаг назад. Если ваш ребенок учится на дому, вероятно, вы сильно вовлечены в учебный процесс. Даже сильнее, чем следовало бы.

Всем ученикам полезно время от времени сталкиваться со сложными задачами. Так они учатся находить решения в разных ситуациях – от математических задач до чтения книг, сложных для их возраста. Поэтому время от времени вам нужно делать шаг назад и давать ребенку возможность самостоятельно решать учебные задачи. Если у ребенка возникнут трудности, он всегда сможет обратиться к вам. Так вы лучше узнаете, насколько хорошо он усваивает материал.

Пополняйте учебное портфолио. Вам может быть трудно увидеть прогресс ребенка в учебе. Поэтому регулярно пополняйте учебное портфолио и просматривайте его. Включайте в портфолио проекты и творческие задания, которые ребенок выполняет на протяжении учебного года. Так вы сможете отслеживать, как учится ребенок, какими знаниями и навыками он уже обладает. Может оказаться, что он знает и умеет больше, чем вы думаете.

В каких случаях можно использовать формальные тесты

Несмотря на то, что в статье мы рассматриваем в основном творческие методы оценивания успеваемости, в некоторых случаях можно применять и традиционные формальные методы.

Математика и правописание. Учебные темы, основанные на запоминании (например, арифметические действия, орфографические правила и т. д.) лучше всего усваиваются, когда в процессе обучения применяются различные упражнения и тестовые задания.

Письменная речь. Важно, чтобы ребенок научился излагать свои мысли в письменной форме без вашей помощи. Чтобы определить его знания по отдельным темам, можно давать такие задания: написать эссе, рецензию на книгу, сделать презентацию и т. д. Так ребенок не только развивает навыки письма, но и учится интерпретировать информацию и делиться ею с другими людьми.

Изучите законодательство об обучении на дому

Чтобы правильно организовать процесс обучения ребенка на дому, внимательно изучите все нормы законодательства и рекомендации МОН. Сегодня в разных школах существуют разные правила контроля знаний учеников, которые обучаются на дому. Однако существуют и общие правила, указанные в положении МОН.

Для перехода на обучение на дому родители должны подать заявление на имя директора школы, после чего они получают календарное планирование по всем дисциплинам на 2 месяца. Через 2 месяца ребенок должен выполнить контрольные работы – в школе или дистанционно. Это позволяет сделать вывод об эффективности обучения на дому.

Если вы не уверены, что справляетесь с обучением ребенка, вы можете нанять репетитора, который поможет восполнить существующие пробелы в знаниях по тем или иным предметам.