«Как сказать об этом маме?» Чем дети анонимно делятся по телефону доверия

Что волнует родителей подростков, чем плохи передачи, посвященные детским талантам, и как нельзя ругать за проступки, «АиФ - «НП» рассказал психолог.

С психологами телефона доверия дети делятся самыми сокровенными тайнами. © / Из личного архива

Один из способов спасти ребенка от неверных решений и даже беды сегодня - детский телефон доверия. Специальные номера существуют почти во всех регионах. Кто чаще звонит по этим телефонам - родители или сами дети? Какие проблемы их больше всего волнуют? И как быть с «тайной исповеди», если ситуация требует вмешательства правоохранительных органов?

На эти и другие вопросы «АиФ - «НП» ответила начальник отдела организации деятельности телефонов экстренной психологической помощи областного комитета соцзащиты населения, психолог Наталия Миронова.

Тайна исповеди

Лариса Шеремет, «АиФ» - Нижнее Поволжье»: Кто чаще звонит на телефон доверия - дети или родители?

Досье Наталия Миронова. Родилась в1962 году. Окончила ВолГУ, институт молодёжной политики и социальной работы. Работала в ГКУ СО «Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи населению» психологом, начальником отдела. На детском телефоне доверия с 2010 года.

Наталия Миронова: 82-85% - дети. С 1 сентября 2010 года, по нашей статистке, на детский телефон позвонили более 76 тысяч детей и подростков.

На первом месте среди всех проблем - взаимоотношения друг с другом. Звонит семилетняя девочка, сдерживая слёзы: «Меня бросил Петя». Оказывается, они в садик вместе ходили, учатся в одном классе, и вдруг размолвка. Взрослому это может показаться мелочью. Но дети влюблённость, дружбу, симпатию часто воспринимают, как любовь всей жизни. Они не легче взрослых переживают разрыв отношений, предательство. И наши психологи-консультанты, а это люди с опытом работы, прошедшие специальную подготовку, деликатно объясняют детям, как управлять своими чувствами. Детей надо учить и любить, и дружить, и ссориться, и расставаться, чтобы не было трагедий.

Часто дети спрашивают: «Получил двойку. Как сказать маме?», «Потерял телефон, как сказать маме?», а бывает и такое: «Я беременна, как сказать маме?» Или «Я дружу с мальчиком, а маме он не нравится, что делать?» И вместе с детьми психологи ищут выходы из сложных ситуаций.

Принцип работы детского телефона доверия - конфиденциальность. Номер абонента телефона не фиксируется, разговоры не записываются. Но наши специалисты могут подсказать, куда следует обратиться ребёнку, если его права нарушаются, если он подвергается насилию. И если ребёнок пожелает, то и помочь ему в этом.

Много звонков, связанных с пренебрежением со стороны родителей. Эти звонки, как правило, дети начинают со слов: «А имеют ли родители право лишать меня…» Кого-то за плохие оценки мамы с папами лишают возможности погулять с друзьями, посидеть за компьютером или что-то не покупают.

Ещё одна тема - непринятие себя такой или таким, какой ты есть. Например, я толстая, я худая, я некрасивая и т. д. А взрослые чаще всего жалуются на своих детей: «Я для него всё, а он не хочет учиться», «Не слушается».

- Наверняка бывает, что специалистам доверяют такие сокровенные тайны, которые требуют не только консультаций, но и вмешательства правоохранительных органов и опеки. Вы храните «тайну исповеди» или сообщаете, что ребёнка надо спасать?

- Принцип работы детского телефона доверия - конфиденциальность. Номер абонента телефона не фиксируется, разговоры не записываются. Но наши специалисты могут подсказать, куда следует обратиться ребёнку, если его права нарушаются, если он подвергается насилию. И если ребёнок пожелает, то и помочь ему в этом.

«Я боюсь играть»

- А регистрируются на телефоне доверия всплески активности? И с чем они связаны?

- В январе-феврале этого года на нас обрушился шквал звонков от детей и родителей по сетевым играм, в том числе связанным с игрой «Синий кит».

Подростки спрашивали: «Я на 50-м уровне (последний из уровней игры). Не хочу больше играть. Боюсь. Как мне уйти от этого?» Родители звонили в тревоге: «Мой ребёнок ведёт себя странно, встал в 4 утра и уселся за компьютер». Они не знали, что одно из заданий смертельно опасной игры называлось «4.20»: по требованию «куратора» «Синего кита» ребёнок должен был выйти в сеть ровно в 4.20 утра, чтобы получить и исполнить очередное требование.

Многие дети попали в сеть «Синего кита» из любопытства, не зная и даже не догадываясь, что шаг за шагом, от задания к заданию они движутся к последнему уровню - совершению самоубийства. Но, к счастью, не все дети подвержены зомбированию «Синих китов», «Розовых фей» и других подобных группировок на самоуничтожение. И как только понимают, к чему это ведёт, начинают искать выход из ситуации.

На нас обрушился шквал звонков от детей и родителей по сетевой игре «Синий кит». Подростки спрашивали: «Я на 50-м уровне. Не хочу больше играть. Боюсь. Как мне уйти от этого?»

Правоохранительные органы, прокуратура, Роспотребнадзор, областной комитет по образованию - все поднялись на защиту детей. Все мы ходили по школам, объясняли ученикам ситуацию. Беседовали с родителями, чтобы наблюдали за компьютерными играми своих детей. Взрослые и дети предупреждены, вредоносные аккаунты заблокированы, и волна звонков по этим играм практически сошла на нет. Сейчас поступает много звонков по итоговой аттестации ГИА и ЕГЭ.

- Каждый год психологи и руководители органов образования призывают родителей не нагнетать тревожности. Мамы с папами пытаются задать детям позитивный настрой. Но вдруг педагог-предметник после очередной контрольной заявляет: «Петров, ты раздолбай и ЕГЭ не сдашь», и с этой установкой Петров пойдёт на экзамен. Как настроить ученика на успешную сдачу ЕГЭ?

- Контрольные работы проводятся не только чтобы оценить уровень знаний, но и определить слабые места, постараться их ликвидировать и подготовить ребёнка к экзаменам. И важно, чтобы учитель не выносил приговор: «Ты экзамен не сдашь», а нацеливал детей на работу над ошибками. Антиустановка на неуспешность, да ещё и растянутая на длительный период, вводит ребёнка в состояние тяжёлого стресса, который губительно может сказаться не только на оценках, но и на всей жизни. В таких случаях мы советуем родителям поговорить с учителем.

Но, справедливости ради хочу подчеркнуть, что у нас нередко и родители ведут себя неправильно, истерят: «Попробуй только не сдать…».

Есть мамы и папы, которые предъявляют завышенные требования: «Ты будешь учиться только на пятёрки». И для такого ребёнка оценка «4» - тоже причина стресса.

Поддержите своих детей. Не скупитесь говорить детям, что вы их любите, дорожите ими, в них верите. Задача педагогов и родителей - создать атмосферу, при которой хочется учиться. И тогда контрольные, зачёты, экзамены не будут пугать, нервировать. Дети спокойно решат все задания в меру способностей, зная, что дома их «не убьют» за тройку или четвёрку.

- А если учитель специально не замечает стараний, занижает оценки так, что ученик свыкся с «клеймом двоечника»?

- Если у ребёнка не сложились отношения с учителем, родители не должны оставлять его один на один с этой проблемой. Идите в школу, выясняйте у учителя, почему ребёнок старается, а из двоек не вылезает.

Детский телефон доверия Всероссийский - 8-800-2000-122, работает круглосуточно без выходных. По Волгоградской области - 8 (8442) 38-03-03, работает круглосуточно без выходных.

Когда ребёнок знает, что за ним стоят родители, которые отстоят его права, он чувствует себя в школе увереннее. И учитель, которого попросят объяснить, почему им занижена оценка, поостережётся предвзятого отношения. Если со стороны учителя последуют репрессивные санкции, то это повод обратиться к директору или в комитет образования.

Игнорировать такие ситуации не стоит. Своего ребёнка родители должны любить и защищать. А это серьезная проблема. Ситуация, когда педагог намеренно, сознательно показывает ребёнку, что он неуспешен, внушает это на протяжении длительного времени - не что иное, как психоэмоциональное насилие, одна из форм жестокого обращения с детьми.

Ребёнок - тоже личность

- Сейчас много всяких шоу детских талантов. Вы, психолог, как относитесь к ним?

- Такие шоу подтверждают, что родители возлагают на детей немыслимые надежды. Он должен лучше всех учиться, а также петь, танцевать, рисовать, играть, знать иностранные языки, заниматься в спортивной секции. Самое печальное, что это зачастую не желание ребёнка, а стремление мамы и папы реализовать то, что они сами недополучили в детстве.

Родители ломают голову в поиске ответа на вопрос: «Как же так? До шестого класса и учился хорошо, на танцы ходил и музыкой занимался, а теперь ничего не хочет делать?» А причина не в переходном возрасте, а в родителях, которые перенасытили жизнь ребёнка, зачастую без учёта его интересов.

И малыш старается как может, выбиваясь из сил, желая угодить родителям. Но если он воспринимает эти занятия как обузу, которая не доставляет ему никакого удовольствия, то кризис неизбежно наступит. Потом родители ломают голову в поиске ответа на вопрос: «Как же так? До шестого класса и учился хорошо, на танцы ходил и музыкой занимался, а теперь ничего не хочет делать?» А причина не в переходном возрасте, а в родителях, которые перенасытили жизнь ребёнка, зачастую без учёта его интересов. Ребёнок сам должен решать, хочет он петь или рисовать, заниматься спортом или ходить в драмкружок. Никто не против гармоничного развития личности. Но выберите что-то одно.

- Даже виртуоз Владимир Спиваков в детстве устраивал скандалы родителям: «Не буду ходить в музыкальную школу - хочу заниматься в секции бокса». С этим сталкиваются все мамы и папы. Может, всё-таки следует применять родительскую диктатуру?

- Вы большие, влиятельные и можете заставить ребёнка заниматся тем, что вам нравится. Но главное, чтобы в ребёнке загорелась эта искорка желания. Ваша задача - создать ситуацию успеха. Нарисовал он рисунок, похвалите, отправьте его работу на конкурс. Пусть он не будет первым, но успешнее, лучше кого-то. Появится азарт. Он будет стремиться дальше.

Ругать надо за конкретный проступок. Если ребенок разбил чашку, не надо припоминать ему всё, что он натворил за полгода. Нехорошие деяния не суммируются. И впрок детей наказывать тоже нельзя.

- Что делать, если ребёнок принёс из школы «двойку»? И наказать вроде надо. Но так, чтобы он осознал свои ошибки, а не прятал дневник?

- Когда я выступаю перед учителями и родителями в школах, то говорю: «Ругайте корректно, не оскорбляя и не унижая ребёнка: «Ты такой тупой». Ещё одна ошибка, когда мы пытаемся сравнить с кем-то: «Твоя сестра - умница, учится хорошо, а ты идиот».

Ребёнка можно сравнивать только с ним самим: каким он был вчера, какой сегодня и каким будет завтра. Ругать за конкретный проступок. Если разбил чашку, не надо припоминать ему всё, что он натворил за полгода. Нехорошие деяния не суммируются. И впрок детей наказывать тоже нельзя.

При этом не важен возраст ребёнка, которого вы решили заслуженно наказать. И в два года, и в 16 лет ребёнок должен понимать, за что конкретно наказан - за сегодняшний проступок, и что это не приговор на всю жизнь, у него есть шанс всё исправить.

И хвалить ребёнка тоже надо не абстрактно. «Молодец» - это ни о чём. А если он выучил сложную сонату, собрал модель корабля, принёс «пятерку», не скупитесь на похвалы. Старайтесь быть со своими детьми и в горе, и в радости. Доверие - это база ваших отношений с ребёнком. И в этих отношениях не только дети, но и родители должны быть искренними в своих чувствах и поступках.