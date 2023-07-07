«Новый Китай»: Как выбрать ноутбук для ребенка в 2023 году

Почти половина лета пролетела, и пока дети еще гуляют на каникулах, родители уже начинают думать о покупке рабочих тетрадей, рюкзаков, формы и прочих школьных принадлежностей. А с учетом современных требований к учебному процессу не обойтись и без более серьезных приобретений — вроде планшета или ноутбука.

Прошли времена, когда компьютер у ребенка воспринимался только как средство для игр, теперь без собственного ПК многие школьные задания просто не выполнить. И если вам надоело делиться своим ноутбуком с чадом, озаботиться выбором девайса для него лучше прямо сейчас. По данным ритейлеров, перед 1 сентября спрос на смартфоны и ноутбуки подскакивает на 90−130%, соответственно, цены на них могут вырасти до 15%. Сейчас же, как утверждают дистрибьюторы, цены на лэптопы снизились. Как рассказали в одной крупной сети, это связано с падением спроса (из-за подскочивших после пандемии цен), в результате которого склады с техникой просто переполнены. Поэтому продавцы якобы готовы снижать этим летом отпускные цены на 5−30%, но долго такая ситуация не продлится. В общем, момент для покупки самый что ни на есть подходящий.

Как выбрать ноутбук для школьника

Остается ответить на главный вопрос — как выбрать ноутбук для ребенка. Казалось бы, это должно быть проще, чем определиться с геймерской машиной или «рабочей лошадкой» для себя, но не тут-то было. Для начала, нужно понять, чего именно вы хотите от ноутбука. Если ребенку нужно только работать в простейших офисных программах, выходить в интернет, смотреть обучающие видео и участвовать в онлайн-уроках, выбор действительно упрощается, а цена такого гаджета может быть весьма подъемной, в районе 20−30 тысяч рублей.

Если же школьник будет использовать ноутбук для более серьезной работы, программирования или обучения дизайну, тут придется напрячь извилины и семейный бюджет. Как рассказали «СП» в двух крупных сетях по продаже электроники, чтобы работать в графических программах, встроенной в простенькие ноутбуки видеокарты будет недостаточно. Необходимы модели с дискретной, то есть отдельно устанавливаемой видеокартой, а также более мощным процессором, оперативкой и так далее.

Стоить такие машины будут как минимум 60 тысяч рублей, на менее мощные модели консультанты посоветовали даже не смотреть — программы вроде Photoshop Pro, OpenToonz, AutoCAD на них нормально работать не будут. Самую дешевую модель с необходимыми характеристиками в одной сети удалось найти за 68 тысяч рублей — это тайваньский MSI, который может потянуть и графические программы, и игры средней руки. В другом магазине автору предложили более дешевую модель также тайваньского Asus за 59 тысяч, но без предустановленной оперативной системы. Если учесть, что лицензионный Windows стоит около 15 тысяч рублей, делайте выводы.

Если нужен обычный ноутбук для учебы

Итак, если вы решили, что вам нужен обычный ноутбук с базовыми функциями, при выборе все равно нужно учитывать некоторые параметры. Для школьников консультанты советуют обращать внимание на автономность и вес. Чтобы ребенок мог взять ноутбук с собой в школу, он должен быть легким, желательно, не более 1,5 кг, а также поддерживать автономную работу в течение 4−5 часов. Учитывайте, что в характеристиках пишут время работы с минимальной яркостью экрана и небольшой нагрузкой, так что отнимайте от него как минимум час.

Далее нужно уделить внимание экрану. Чтобы глаза ребенка меньше напрягались, нужен экран с достаточной яркостью, контрастностью и четким изображением. Яркость должна быть не ниже 250 кд/м2 (кандел на квадратный метр), в противном случае изображения будут блеклыми, а на улице пользоваться такими моделями будет просто невозможно.

Контрастность хорошего монитора, с которым комфортно работать, должна быть выше 1 к 700. Экраны с более низкой контрастностью сильнее напрягают зрение, так как глазу труднее фокусироваться на изображении. Так как контрастность зависит от матрицы, эксперты советуют выбирать ноутбуки с лучшими по этому параметру OLED-матрицами. Правда, они не только лучшие, но и самые дорогие, поэтому можно остановиться на лучшем по соотношению цена/качество варианте — IPS-матрице. А вот TN-матрицы детям брать не советуют — они искажают цвета и подходят разве что для работы с текстом.

Наконец, четкость изображения зависит от разрешения — чем больше пикселей, тем лучше. Самое популярное разрешение на диагоналях в 15 дюймов — это Full HD 1920 на 1080 пикселей. Оно вполне подойдет для ребенка, а большее разрешение, хотя и даст еще более четкую картинку, приведет к заметному росту стоимости товара.

Конечно, для ноутбука важен процессор, но так как мы говорим об обычных учебных моделях, подойдут процессоры Celeron или Athlon — работают медленно, зато надежны, почти не греются, и ноутбуки с ними стоят недорого. Процессоры Intel серии Pentium или Core i3 или процессоры от AMD серии Ryzen 3 мощнее, позволяют работать одновременно в нескольких программах, запускать несложные игры, заниматься программированием или монтированием видео. Наконец, самые мощные модели Intel Core i5 или i7, AMD Ryzen 5, 7 или 9 подойдут для игр, работы с большим количеством данных и графикой. Понятно, что чем сложнее модель, тем она дороже.

Не менее важны такие параметры, как встроенная память и оперативка. Считается, что жесткий диск (HDD) сильно замедляет работу системы, поэтому лучше выбрать ноутбук с твердотельным накопителем (SSD) емкостью от 256 гигабайт. Хотя по опыту лучше брать хотя бы 512, чтобы потом не заниматься удалением лишних программ — учитывайте, что почти половина памяти будет занята системой. Минимальный объем оперативной — 8 гигабайт. Этого хватит для работы операционной системы, текстовых редакторов и браузера. Но если ноутбук нужен для программирования, работы в фоторедакторах и других «тяжелых» программах, лучше выбрать модель с 16 гигабайтами.

Китайские ноутбуки, как китайские автомобили

Если вы определились с параметрами, впереди самое трудное — выбор бренда. Проблема в том, что за последние полтора года на рынке появилось множество моделей ноутбуков, о которых раньше никто и не слышал. Все потому, что на фоне западной санкционной политики к нам хлынули многочисленные китайские бренды. Chuwi, Jumper, Teclast, Machenike, Maibenben, Thunderobot — вот только несколько марок, о которых еще несколько лет назад не специалисты и слыхом не слыхивали.

Стоит ли покупать китайские ноутбуки? Как рассказал «СП» консультант одной из крупных сетей электроники Александр, ситуация с ними примерно такая же, как с китайскими машинами — их еще мало кто знает и доверяет, но все равно берут, потому что такие модели, как правило, стоят дешевле аналогичных западных брендов и зачастую не хуже по параметрам. По словам Александра, начинка в большинстве новых для нас китайских брендов примерно такая же, как и в уже зарекомендовавших себя Lenovo и Huawei, тем более что и производятся они чаще всего на тех же заводах. Что в них может быть хуже — это материалы корпуса и дизайн. Консультант еще одной сети признал, что у некоторых брендов также могут быть проблемы с драйверами — их нужно качать с китайских сайтов, но в магазине с этим могут помочь.

Впрочем, у более крупных брендов таких проблем не должно быть. Что касается гарантии, у многих компаний уже есть представительства в России, и с обслуживанием, как утверждают продавцы, тоже не должно возникнуть трудностей. Но не у всех, так что как раз этот вопрос перед приобретением лучше изучить. Автора заверили, что число возвратов и претензий у новых китайских моделей, представленных в наших крупных сетях, не больше, чем у проверенных брендов, но тут остается только поверить на слово. Кстати, если вы готовы рискнуть, китайские ноутбуки можно заказать и на «Алиэкспресс». Но нужно понимать, что вернуть или починить их по гарантии не получится, на клавиатуре не будет кириллицы, а Windows c высокой вероятностью нельзя будет просто так переключить с китайского на русский. Консультанты в разговоре с «СП» выделили несколько новых китайских брендов ноутбуков, к которым стоит присмотреться.

Китайские бренды ноутбуков, на которые стоит обратить внимание

Machenike и Thunderobot — обе эти компании были основаны в 2014 году хорошо известным в РФ китайским гигантом Haier Group, который изначально специализировался на производстве бытовой техники. ThundeRobot за эти годы превратилась в один из лидирующих в Китае брендов игровых компьютеров и аксессуаров. Machenike и вовсе специализируется на высокопроизводительном киберспортивном оборудовании и занимается созданием полнофункциональных приложений для любителей игр. К ним стоит присмотреться не только геймерам, но и работающим с графикой.

Maibenben — название бренда можно перевести как «Пшеничный ноутбук», и даже названия серий переводятся как пшеница, рожь, ячмень и так далее. Стоит отметить, что все ноутбуки выпускаются в сотрудничестве с известными мировыми производителями комплектующих: Samsung, Intel, NVIDIA, Seagate, Haier и другими. Бренд был создан в 2013 году компанией Guangzhou ZIMAI Technology, а уже через год после образования серия ноутбуков «XiaoMai» заняла первое место по продажам на Tmall в Китае.

Компании Infinix и Tecno принадлежат одной корпорации — Transsion Holdings. Оба бренда в России известны в основном смартфонами. Но и модели ноутбуков заслуживают внимания, особенно варианты в легких металлических корпусах.

Компания Chuwi была основана еще в 2004 году в Шеньчжене и начинала с выпуска MP3-плееров. Сегодня она занимается проектированием, разработкой и изготовлением электроники, компьютерной и бытовой техники, изготовлением ноутбуков и планшетов, а также роботов-пылесосов.

Покупать ли китайский ноутбук своему ребенку или остановиться на более известных вариантах, среди которых есть те же китайские Lenovo или Huawei, решать вам. Но, как советуют продавцы, определяющим должен быть не сам бренд, а параметры компьютера, которые нужно подбирать, исходя из потребностей пользователя.