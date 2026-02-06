РЕБЁНОК.РУ
Куда пропало яичко? Что нужно знать родителям о крипторхизме у мальчиков — объясняет хирург

И почему проблему лучше решить до 2-х лет.

Редактор, мама двух девочек
врач
Источник: freepik.com

Существует врожденное состояние, о котором редко говорят вслух, но знать о котором обязаны все родители мальчиков. Речь о крипторхизме, или неопущении яичка. Когда оно возникает, чем опасно и почему решать эту проблему нужно до того, как ребенку исполнится два года, Детям Mail рассказал детский хирург «СМ-Клиника» Максим Сергиенко.

 

Крипторхизм, или неопущение яичка, достаточно часто встречается у мальчиков. Это врожденное состояние, при котором одно или оба яичка отсутствуют в мошонке.

Как определить крипторхизм: при осмотре вы можете заметить, что яичко на ощупь не находится там, где должно быть. Сама мошонка со стороны может выглядеть чуть пустой, менее упругой и не такой складчатой, как вторая половина.

Почему и зачем яички опускаются 

Во время внутриутробного развития яички закладываются рядом с почками и постепенно должны опуститься вниз, пройти через паховые каналы и занять свое место в мошонке. Это очень важный процесс, ведь нормальная работа яичек возможна только при температуре ниже температуры тела — именно такие условия обеспечивает мошонка.

Опущение яичек происходит под действием мужских гормонов (андрогенов). Если что-то нарушает этот процесс — например, воздействие внешних факторов или гормональный сбой — яичко может задержаться в брюшной полости, в паховом канале или сместиться в другие области (бедро, лоно, промежность). В зависимости от того, где оказалось яичко, выделяют ретенцию (неопущение) или эктопию (смещение в атипичное место).

Что делать, если яичко не опустилось

У доношенного новорожденного мальчика оба яичка должны быть в мошонке.

Если вы заметили, что одного или обоих яичек нет, не стоит откладывать визит к детскому урологу-андрологу. Обычно в первые месяцы жизни яичко может еще самостоятельно опуститься чуть ниже, но после 6 месяцев это уже происходит крайне редко.

После шести месяцев при отсутствии опущения показано оперативное лечение. Оно заключается в выделении яичка из спаек, его низведении и фиксации в мошонке. В случаях, когда яичко расположено высоко в брюшной полости, операция начинается с лапароскопии, а иногда требуется двухэтапное вмешательство. Как правило, восстановление после операции занимает около недели.

Очень важно завершить лечение до 2-летнего возраста, так как при более позднем вмешательстве в яичке могут начаться необратимые изменения, которые влияют на его функцию и в дальнейшем могут отразиться на фертильности.

При двустороннем крипторхизме, а также если есть сопутствующие аномалии полового члена, необходима консультация генетика. В некоторых случаях может применяться гормональная терапия, но решение о ее назначении всегда принимается индивидуально, под наблюдением врача.

После лечения мальчику важно регулярно наблюдаться у уролога-андролога до 18 лет, чтобы своевременно контролировать состояние и развитие половой системы.

Главное, не бойтесь обращаться за консультацией. Раннее выявление и лечение крипторхизма помогают избежать серьезных последствий и сохранить здоровье вашего ребёнка в будущем.

