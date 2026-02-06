Куда пропало яичко? Что нужно знать родителям о крипторхизме у мальчиков — объясняет хирург

У доношенного новорожденного мальчика оба яичка должны быть в мошонке.

Если вы заметили, что одного или обоих яичек нет, не стоит откладывать визит к детскому урологу-андрологу. Обычно в первые месяцы жизни яичко может еще самостоятельно опуститься чуть ниже, но после 6 месяцев это уже происходит крайне редко.