  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Вранью министров поём мы песню?...Кравцов опять сов...
  • Leonid PlиGin
    У Кравцова даже лицо не обезображено интеллектом. Жертва ЕГЭ, которую только научили делать не работу, а отчёты о яко...Цифровой бред Мин...

Русским школам - учебники киргизского языка. Это не шутка. Жители России оторопели от таких вестей: "Потрясающие люди"

Жители России с недоумением и даже раздражением восприняли новость о том, что в отечественных школах могут появиться учебники киргизского языка. Инициатива, по словам депутата Госдумы Алёны Аршиновой, разрабатывается в рамках договорённостей властей России и Кыргызстана. Итак, русским школам - учебники киргизского языка.
И это не шутка. "Потрясающие люди".

С Министерством просвещения РФ мы заложили такое предложение, как возможность создания учебника киргизского родного языка для российских школ. Можем это сделать со специалистами России и Киргизии. У нас уже есть подобные учебники по чувашскому, башкирскому, чеченскому языкам,

- заявила председатель координационного совета АНО "Евразия" и депутат Госдумы Алёна Аршинова, уточнив, что речь идёт о продолжении практики поддержки национальных культур.

Однако именно здесь сразу же возникает главный вопрос. Если чувашский, башкирский или чеченский языки являются родными для народов, исторически проживающих в составе России, то при чём здесь киргизский?

В экспертном сообществе инициативу уже встретили критикой. Аналитики отмечают, что киргизский язык не является языком одного из российских народов и в отличие от упомянутых языков его применение в России минимально. В Сети не скрывают возмущения:

Чуваши, башкиры и чеченцы - народы в составе РФ, а киргизы тут каким боком?

Телеграм-канал "Многонационал" обращает внимание на то, что сама идея сопоставления киргизского языка с языками коренных народов России выглядит нелепо. Авторы указывают: если киргизы хотят учить родной язык, то для этого достаточно оставаться у себя дома, а в России киргизский язык абсолютно не применим.

Кроме того, по мнению экспертов, инициатива укладывается в общую тенденцию: киргизские чиновники всё чаще требуют для своих граждан особого, фактически привилегированного статуса на территории России.

Потрясающие люди, сравнивают киргизский язык с языками коренных народов России, - иронизирует источник. - Если киргизы хотят в школах учить родной киргизский язык, то зачем для этого ехать в Россию? Нужно оставаться дома, а в России киргизский язык абсолютно неприменим. Судя по всему, всё это в рамках требований киргизских чиновников особого привилегированного статуса для киргизов в России.

Ведь эта история с учебниками не случайная и не вырванная из контекста. Всего несколько месяцев назад глава Торгово-промышленной палаты Киргизии Темир Сариев прямо заявил:

Мы хотим, чтобы Кыргызстан и киргизский народ имели особый статус в Российской Федерации.

Его выступление сопровождалось аплодисментами, а в качестве аргумента он вспомнил подвиг Панфиловской дивизии под Москвой, в составе которой действительно были уроженцы Средней Азии. Правда, прямая связь между этим историческим фактом и необходимостью выделять киргизам особый статус сегодня вызывает, мягко говоря, вопросы.

В "Многонационале" подчеркнули, что Сариев, рассуждая об особом вкладе Киргизии, опустил детали: например, то, что "рука помощи", протянутая России в начале СВО, обернулась миллионами долларов, осевшими в киргизской экономике. Комментаторы отмечают: наглости в этих требованиях не занимать, ведь Киргизия и так уже пользуется целым рядом преференций.

На это указал и депутат Госдумы Константин Затулин. Он напомнил, что Кыргызстан как член ЕАЭС имеет льготы, недоступные другим странам Центральной Азии. Это касается безвизового режима, продлённого срока пребывания в России и упрощённых правил трудоустройства. По сути, "особый статус" у Киргизии уже есть и требовать нового - значит, выходить за все рамки.

Неудивительно, что идея создания киргизских учебников для русских школ вызвала бурную реакцию. Русские усмотрели в этом очередную уступку давлению со стороны киргизских элит, которые не скрывают стремления расширять свои права за счёт принимающей страны.

Потрясающие люди, - сокрушаются в соцсетях. - Сравнивают киргизский язык с языками коренных народов России и всерьёз думают, что это нормально. А дальше что - учебники узбекского и таджикского? А потом, может быть, русский вообще отменим?

Становится очевидно - спор идёт не только о лингвистике. На кону вопрос культурной идентичности и границ уступок. Для многих русских непонятно, зачем детям в школах учить язык, который они никогда не услышат и не применят ни в университете, ни в профессиональной сфере. В отличие от чувашского или башкирского, киргизский язык не имеет естественной среды в России, а значит, речь идёт не об образовательной потребности, а о политическом жесте.

При этом стоит учитывать и социальный фон. Миллионы мигрантов из Центральной Азии, в том числе из Киргизии, работают в России. Их число растёт, а вместе с ним растёт и раздражение местного населения. Попытки встроить киргизский язык в систему образования воспринимаются как сигнал: права мигрантов ставят выше интересов коренных народов страны.

Такого рода инициативы могут лишь усилить социальное напряжение. Русские ждут от властей защиты своего языка и своей культурной среды, а получают новости о новых уступках. Именно поэтому реакция общества оказалась столь жёсткой.

И, как говорится, to be continued - продолжение следует. Потому что, судя по аппетитам киргизских чиновников, требование "особого статуса" - это далеко не последняя попытка переформатировать правила жизни в России под интересы приезжих. Совсем недавно, как сообщал портал life.ru, в Киргизии снесли памятник великому русскому географу Петру Семёнову-Тян-Шанскому. И после этого очень странно встречать новость о киргизских учебниках в русских школах.

