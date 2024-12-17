Правописание гласных в приставках пре- и при

Многим знакома путаница с приставками пре- и при-. Их правописание требует понимания значений слов — это ключевой момент, который повышает шансы писать грамотно.

Ничто так не помогает запомнить правила русского языка, как практика. источник: https://ru.freepik.com

В статье рассмотрим, когда приставки пишутся с буквой Е, а когда с И, приведем примеры и обсудим слова-исключения. Новости СМИ2 пре- и при- и попросим совета у кандидата филологических наук, как все-таки запомнить основные правила. Предложим упражнения для тренировки правописания приставоки попросим совета у кандидата филологических наук, как все-таки запомнить основные правила.

Когда пишется приставка пре-

Чтобы безошибочно определять гласную букву в приставках, достаточно понимать значение слова и соотносить его со смыслом предложения в целом. У каждой приставки есть свой набор значений. Пре- используется всего в двух случаях:

1. Когда слово означает высшую степень качества или действия. Например: прекрасный, престранный, преглупый.

Как себя проверить? Задать вопрос: можно ли заменить это слово на «очень»? Прекрасный = очень красивый, престранный = очень странный, преглупый = очень глупый.

2. Когда слово употребляется в значении перехода через что-либо, выхода за пределы. Например: пресытиться, преступить, преградить.

Как себя проверить? Задать вопрос: можно ли по смыслу заменить приставку пре- на пере-? Преградить = перегородить путь, пресытиться = переесть, преступить = переступить черту.

Примеры

Применим эти правила к словам в предложениях. В конкретных фразах проще сориентироваться в значениях:

Дом казался пре красным, просто сказочным.

красным, просто сказочным. Они смогли пре одолеть все трудности на пути.

одолеть все трудности на пути. Задача оказалась пре глупой, но вызвала улыбку .

глупой, но вызвала . Он пре спокойно доедал свой обед, словно я не его только что торопил.

спокойно доедал свой обед, словно я не его только что торопил. Этих средств было предостаточно, чтобы жить пару месяцев и ни о чем не думать.

Когда пишется приставка при-

У приставки при- значений больше, и встречается она чаще. Рассмотрим пять основных случаев:

1. Значение приближения к чему-либо или близости с чем-либо. Например: приехать, прилететь, прибрежный, пригородный.

2. Присоединение к чему-либо. Например: прикрутить, пристрочить, прислониться, прикоснуться.

3. Неполнота действия или качества. Например: приоткрыть, присесть, присмотреться, пригоревший.

4. Действие, доведенное до конца, до результата. Например: приготовить, приписать, придумать.

5. Действие, сопутствующее какому-то другому. Обычно это глаголы с суффиксами -ива-, -ыва-, -ва-. Например: пританцовывать, припевать, прихорашиваться.

Примеры

Перечисленные выше значения приставки могут пугать только на первый взгляд. Когда известен контекст, все становится понятно:

Мы при ехали в город рано утром.

ехали в город рано утром. Она при открыла окно, чтобы услышать шум дождя.

открыла окно, чтобы услышать шум дождя. Он при думал новую стратегию, но пока никому о ней не рассказывал.

думал новую стратегию, но пока никому о ней не рассказывал. Девочка лет десяти разглядывала витрину и при танцовывала от нетерпения.

танцовывала от нетерпения. Приколотив к ящику крышку, мастер решил сделать перерыв.

Резюмирует Александра Ушакова, кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной литературы факультета лингвистики Университета «Синергия»:

— Значение слова всегда помогает сориентироваться в выборе приставки. Прилагательное «приморский» (город) означает «находящийся вблизи моря», поэтому в нем надо писать приставку при-. Прилагательное «преинтересный» (роман) означает «очень интересный», поэтому в нем надо писать приставку пре-.

Слова-омофоны, в которых может быть и пре-, и при-

Александра Ушакова рассказала, что некоторые слова могут писаться как с приставкой пре-, так и с при-, при этом на слух они звучат одинаково:

— В таких случаях только контекст помогает определить значение слова и выбрать правильную приставку.

Приставка при- Приставка пре- Приходящий: тот, кто приходит куда-либо на время (на учебу, на лечение и т. д.). Пример: Он является приходящим пациентом больницы. Преходящий: временный, недолговечный. Пример: Его интерес был преходящим. Прибывать: приближение к чему-либо. Пример: Автобус прибыл на вокзал с опозданием в полчаса. Пребывать: (находиться где-либо). Пример: Я пребываю здесь уже целую вечность! Приступить: взяться за какое-либо дело, начать. Пример: К подготовке к экзамену я приступил только вечером. Преступить: в значении переступать. Пример: Она прекрасно понимала, что преступает черту, но не могла остановиться. Придать: неполнота действия, придать что-либо чему-либо. Пример: Он взял кисть и придал цветам голубой оттенок. Предать: нарушить верность. Пример: Так называемый друг предавал его не в первый раз.

Слова с пре- и при-, которые придется просто запомнить

Некоторые слова требуют запоминания, так как проверка их значения не всегда очевидна. Такие слова лучше всего проверять по словарю. Вот некоторые из них:

Приставка пре- Приставка при- Преподнести: торжественно что-то подарить или сделать что-то неожиданное. Пример: Он преподнес мне сюрприз, когда явился в полночь. Привередливый: слишком разборчивый, с прихотями, капризами. Пример: Маша была привередливым ребенком. Презрение: неуважение, пренебрежение. Пример: Он испытывал к ней презрение, хотя и стыдился этого чувства. Прискорбный: печальный, трагичный. Пример: С прискорбным лицом он сообщил всем эту новость. Препятствие: преграда, проблема на пути. Пример: Дорогу за ночь сильно замело, но это препятствие только раззадорило водителя. Прилежный: старательный. Пример: Это был любимчик учителя, самый прилежный ученик в классе.

Заимствованные слова-исключения

Исключениями часто становятся слова, пришедшие к нам из других языков. При этом начальные пре- и при- уже не обязательно являются приставками. Многие заимствованные слова не подчиняются общим правилам, их тоже придется запоминать или искать в словаре.

При- Пре- Примадонна: от итальянского prima donna, первая дама. Пример: Под громкие овации на сцену вышла примадонна театра. Президент: от латинского praesidens, сидящий впереди, глава. Пример: Все ждали выступления президента страны. Привилегия: от латинского privilegium, особое, исключительное право, преимущество. Пример: Этот человек явно имел привилегии в высших кругах. Прелюдия: от латинского praeludere, предшествующая чему-либо часть, вступление. Пример: Концерт начался с прелюдии, зал притих с первых нот. Приватный: от латинского privatus, частный, неофициальный. Пример: Встреча была приватной, журналистов на нее не пустили. Преамбула: от французского preambule, вводная часть, предисловие. Пример: Преамбулой к своей книге он сделал цитату известного писателя.

В каком классе изучают правописание приставок пре- и при-

Правописание приставок пре- и при- изучают в 5-м или 6-м классе средней школы в зависимости от программы. Ученики запоминают значения приставок и выполняют упражнения для закрепления материала. Ближе к выпускным экзаменам эти правила следует повторить, так как они пригодятся не только при написании сочинения, но и в тестировании. В тестах ЕГЭ есть вопрос на проверку данной темы.

Многие допускают ошибки, так как значение слова не всегда очевидно. Даже помня правила, порой сложно понять, какую из приставок использовать. источник: https://ru.freepik.com

Почему написание пре- или при- в словах часто вызывает затруднения

Многие допускают ошибки, так как значение слова не всегда очевидно. Даже помня правила, порой сложно понять, какую из приставок использовать. Исключения, словарные и заимствованные слова добавляют сложности, поскольку не подчиняются общим правилам.

Упражнения для тренировки

Ничто так не помогает запомнить правила и натренировать языковую интуицию , как практика. А еще лучше — много практики! Вот несколько упражнений на правописание приставок:

1. Вставьте нужную приставку

Он хотел …ехать за город, но планы сорвались.

Это был …интересный рассказ.

Малышка была …хорошенькая, она тут же завладела вниманием гостей.

Ответ: приехать, преинтересный, прехорошенькая.

2. Найдите ошибки (если они есть) в словах с пре-, при-

Прикрасный намечался день.

Мастеру никак не удавалось пресоединить детали друг к другу.

Приготовленный хозяйкой завтрак никого не оставил равнодушным.

Ответ: прекрасный, присоединить, приготовленный.

3. Определите значение слова, выберите правильный вариант

Прервать: а) закончить, б) ненадолго остановить.

Присоединить: а) прикрепить, б) перейти через что-то.

Премудрый: а) очень мудрый, б) приближенный к мудрости.

Ответ: б), а), а).

4. Выберите слова, в которых допустимо написание и пре-, и при-

Предать.

Приступить.

Преинтересный.

Ответ: предать, приступить.

5. Составьте предложения с использованием слов

Препятствие.

Придумать.

Преступить.

Ответ: предложения могут быть, например, такими:

1. Это было сложное препятствие на пути к мечте.

2. Автору предстояло придумать сюжет для нового героя.

3. Она была готова на все, чтобы спасти брата, даже если для этого придется преступить закон.

В сложных случаях обращайте особое внимание на контекст, который подскажет вам значение приставки.

Комментарий эксперта

Наш эксперт Александра Ушакова дает такой совет:

— В сложных случаях обращайте особое внимание на контекст, который подскажет вам значение приставки. Например, верное написание глаголов «преступить» и «приступить» будет зависеть от следующего слова. В сочетании «преступить закон» глагольное значение — «переступать». В сочетании «приступить к работе» глагольное значение — «приняться за что-либо».

Другие правила русского языка, которые часто вызывают сложности

Затруднения в написании вызывают не только приставки, но и суффиксы, и окончания, и другие части слова. Русский язык богат правилами орфографии. Вот некоторые из тех, что заставляют задуматься детей и взрослых:

правописание суффиксов -н- и -нн- ;

и ; различие окончаний -тся и -ться ;

и ; употребление мягкого знака после шипящих;

слитное и раздельное написание частицы не.