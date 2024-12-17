Правописание гласных в приставках пре- и при

В статье рассмотрим, когда приставки пишутся с буквой Е, а когда с И, приведем примеры и обсудим слова-исключения.пре- и при- и попросим совета у кандидата филологических наук, как все-таки запомнить основные правила.
Когда пишется приставка пре-
Чтобы безошибочно определять гласную букву в приставках, достаточно понимать значение слова и соотносить его со смыслом предложения в целом. У каждой приставки есть свой набор значений. Пре- используется всего в двух случаях:
1. Когда слово означает высшую степень качества или действия. Например: прекрасный, престранный, преглупый.
Как себя проверить? Задать вопрос: можно ли заменить это слово на «очень»? Прекрасный = очень красивый, престранный = очень странный, преглупый = очень глупый.
2. Когда слово употребляется в значении перехода через что-либо, выхода за пределы. Например: пресытиться, преступить, преградить.
Как себя проверить? Задать вопрос: можно ли по смыслу заменить приставку пре- на пере-? Преградить = перегородить путь, пресытиться = переесть, преступить = переступить черту.
Примеры
Применим эти правила к словам в предложениях. В конкретных фразах проще сориентироваться в значениях:
- Дом казался прекрасным, просто сказочным.
- Они смогли преодолеть все трудности на пути.
- Задача оказалась преглупой, но вызвала улыбку.
- Он преспокойно доедал свой обед, словно я не его только что торопил.
- Этих средств было предостаточно, чтобы жить пару месяцев и ни о чем не думать.
Когда пишется приставка при-
У приставки при- значений больше, и встречается она чаще. Рассмотрим пять основных случаев:
2. Присоединение к чему-либо. Например: прикрутить, пристрочить, прислониться, прикоснуться.
3. Неполнота действия или качества. Например: приоткрыть, присесть, присмотреться, пригоревший.
4. Действие, доведенное до конца, до результата. Например: приготовить, приписать, придумать.
5. Действие, сопутствующее какому-то другому. Обычно это глаголы с суффиксами -ива-, -ыва-, -ва-. Например: пританцовывать, припевать, прихорашиваться.
Примеры
Перечисленные выше значения приставки могут пугать только на первый взгляд. Когда известен контекст, все становится понятно:
- Мы приехали в город рано утром.
- Она приоткрыла окно, чтобы услышать шум дождя.
- Он придумал новую стратегию, но пока никому о ней не рассказывал.
- Девочка лет десяти разглядывала витрину и пританцовывала от нетерпения.
- Приколотив к ящику крышку, мастер решил сделать перерыв.
Резюмирует Александра Ушакова, кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной литературы факультета лингвистики Университета «Синергия»:
— Значение слова всегда помогает сориентироваться в выборе приставки. Прилагательное «приморский» (город) означает «находящийся вблизи моря», поэтому в нем надо писать приставку при-. Прилагательное «преинтересный» (роман) означает «очень интересный», поэтому в нем надо писать приставку пре-.
Слова-омофоны, в которых может быть и пре-, и при-
Александра Ушакова рассказала, что некоторые слова могут писаться как с приставкой пре-, так и с при-, при этом на слух они звучат одинаково:
— В таких случаях только контекст помогает определить значение слова и выбрать правильную приставку.
|Приставка при-
|Приставка пре-
|Приходящий: тот, кто приходит куда-либо на время (на учебу, на лечение и т. д.). Пример: Он является приходящим пациентом больницы.
|Преходящий: временный, недолговечный. Пример: Его интерес был преходящим.
|Прибывать: приближение к чему-либо. Пример: Автобус прибыл на вокзал с опозданием в полчаса.
|Пребывать: (находиться где-либо). Пример: Я пребываю здесь уже целую вечность!
|Приступить: взяться за какое-либо дело, начать. Пример: К подготовке к экзамену я приступил только вечером.
|Преступить: в значении переступать. Пример: Она прекрасно понимала, что преступает черту, но не могла остановиться.
|Придать: неполнота действия, придать что-либо чему-либо. Пример: Он взял кисть и придал цветам голубой оттенок.
|Предать: нарушить верность. Пример: Так называемый друг предавал его не в первый раз.
Слова с пре- и при-, которые придется просто запомнить
Некоторые слова требуют запоминания, так как проверка их значения не всегда очевидна. Такие слова лучше всего проверять по словарю. Вот некоторые из них:
|Приставка пре-
|Приставка при-
|Преподнести: торжественно что-то подарить или сделать что-то неожиданное. Пример: Он преподнес мне сюрприз, когда явился в полночь.
|Привередливый: слишком разборчивый, с прихотями, капризами. Пример: Маша была привередливым ребенком.
|Презрение: неуважение, пренебрежение. Пример: Он испытывал к ней презрение, хотя и стыдился этого чувства.
|Прискорбный: печальный, трагичный. Пример: С прискорбным лицом он сообщил всем эту новость.
|Препятствие: преграда, проблема на пути. Пример: Дорогу за ночь сильно замело, но это препятствие только раззадорило водителя.
|Прилежный: старательный. Пример: Это был любимчик учителя, самый прилежный ученик в классе.
Заимствованные слова-исключения
Исключениями часто становятся слова, пришедшие к нам из других языков. При этом начальные пре- и при- уже не обязательно являются приставками. Многие заимствованные слова не подчиняются общим правилам, их тоже придется запоминать или искать в словаре.
|При-
|Пре-
|Примадонна: от итальянского prima donna, первая дама. Пример: Под громкие овации на сцену вышла примадонна театра.
|Президент: от латинского praesidens, сидящий впереди, глава. Пример: Все ждали выступления президента страны.
|Привилегия: от латинского privilegium, особое, исключительное право, преимущество. Пример: Этот человек явно имел привилегии в высших кругах.
|Прелюдия: от латинского praeludere, предшествующая чему-либо часть, вступление. Пример: Концерт начался с прелюдии, зал притих с первых нот.
|Приватный: от латинского privatus, частный, неофициальный. Пример: Встреча была приватной, журналистов на нее не пустили.
|Преамбула: от французского preambule, вводная часть, предисловие. Пример: Преамбулой к своей книге он сделал цитату известного писателя.
В каком классе изучают правописание приставок пре- и при-
Правописание приставок пре- и при- изучают в 5-м или 6-м классе средней школы в зависимости от программы. Ученики запоминают значения приставок и выполняют упражнения для закрепления материала. Ближе к выпускным экзаменам эти правила следует повторить, так как они пригодятся не только при написании сочинения, но и в тестировании. В тестах ЕГЭ есть вопрос на проверку данной темы.
Почему написание пре- или при- в словах часто вызывает затруднения
Многие допускают ошибки, так как значение слова не всегда очевидно. Даже помня правила, порой сложно понять, какую из приставок использовать. Исключения, словарные и заимствованные слова добавляют сложности, поскольку не подчиняются общим правилам.
Упражнения для тренировки
Ничто так не помогает запомнить правила и натренировать языковую интуицию, как практика. А еще лучше — много практики! Вот несколько упражнений на правописание приставок:
1. Вставьте нужную приставку
- Он хотел …ехать за город, но планы сорвались.
- Это был …интересный рассказ.
- Малышка была …хорошенькая, она тут же завладела вниманием гостей.
2. Найдите ошибки (если они есть) в словах с пре-, при-
- Прикрасный намечался день.
- Мастеру никак не удавалось пресоединить детали друг к другу.
- Приготовленный хозяйкой завтрак никого не оставил равнодушным.
Ответ: прекрасный, присоединить, приготовленный.
3. Определите значение слова, выберите правильный вариант
- Прервать: а) закончить, б) ненадолго остановить.
- Присоединить: а) прикрепить, б) перейти через что-то.
- Премудрый: а) очень мудрый, б) приближенный к мудрости.
Ответ: б), а), а).
4. Выберите слова, в которых допустимо написание и пре-, и при-
- Предать.
- Приступить.
- Преинтересный.
5. Составьте предложения с использованием слов
- Препятствие.
- Придумать.
- Преступить.
Ответ: предложения могут быть, например, такими:
1. Это было сложное препятствие на пути к мечте.
2. Автору предстояло придумать сюжет для нового героя.
3. Она была готова на все, чтобы спасти брата, даже если для этого придется преступить закон.
Комментарий эксперта
Наш эксперт Александра Ушакова дает такой совет:
Другие правила русского языка, которые часто вызывают сложности
Затруднения в написании вызывают не только приставки, но и суффиксы, и окончания, и другие части слова. Русский язык богат правилами орфографии. Вот некоторые из тех, что заставляют задуматься детей и взрослых:
- правописание суффиксов -н- и -нн-;
- различие окончаний -тся и -ться;
- употребление мягкого знака после шипящих;
- слитное и раздельное написание частицы не.
Эксперт: Александра Ушакова, кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной литературы факультета лингвистики Университета «Синергия»
Свежие комментарии