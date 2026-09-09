Почему бывает туман? Объяснение для ребенка

Сам по себе туман не ядовит и не является чем-то необычным. Главная опасность связана с тем, что он сильно уменьшает видимость. На дороге из-за густого тумана водитель может поздно заметить другой автомобиль, пешехода или препятствие. Поэтому во время тумана нужно быть особенно осторожными и следовать правилам безопасности.