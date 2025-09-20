Ингредиенты
Тесто слоеное - 500 г
Смородина красная - 150 г
Крахмал кукурузный - 1 ст.л.
Сахар - 3 ст.л.
- 311 кКал
- 1 ч. 5 мин.
- Б: 4.26
- Ж: 14.3
- У: 41.18
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Продукты для приготовления слоек с красной смородиной соберите по списку.
Красную смородину снимите с веточек, промойте и переложите в дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага. Даже можно переложить ягоды на чистое полотенце, чтобы смородина стала максимально сухой.
Переложите смородину в миску, посыпьте кукурузным крахмалом и аккуратно перемешайте.
Замороженное тесто разморозьте при комнатной температуре. Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто в квадратный пласт. Разрежьте тесто на 4 части.
Сделайте надрезы на половине квадрата: от середины пласта и не доходя до края примерно 1 см.
На край, противоположный надрезам, положите красную смородину. Присыпьте ягоды сахаром.
Сложите пласт пополам, чтобы получился треугольник. Вилкой прижмите края теста, чтобы начинка при выпечке не вытекла. Из второго пласта теста сделайте такие же 4 слойки.
Переложите заготовки слоек на противень, застеленный пекарской бумагой. Поставьте противень в разогретую до 200-210°С духовку на 15-18 минут. Выпекайте слойки до готовности.
Испеченные слойки с красной смородиной снимите с противня и присыпьте сахарной пудрой.
Получилось очень вкусно! Начинка кисло-сладкая, тесто хрустящее.
Приятного аппетита!
