Продукты для приготовления слоек с красной смородиной соберите по списку.

Фото 1

Красную смородину снимите с веточек, промойте и переложите в дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага. Даже можно переложить ягоды на чистое полотенце, чтобы смородина стала максимально сухой.

Фото 2

Переложите смородину в миску, посыпьте кукурузным крахмалом и аккуратно перемешайте.

Фото 3

Замороженное тесто разморозьте при комнатной температуре. Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто в квадратный пласт. Разрежьте тесто на 4 части.

Фото 4

Сделайте надрезы на половине квадрата: от середины пласта и не доходя до края примерно 1 см.

Фото 5

На край, противоположный надрезам, положите красную смородину. Присыпьте ягоды сахаром.

Фото 6

Сложите пласт пополам, чтобы получился треугольник. Вилкой прижмите края теста, чтобы начинка при выпечке не вытекла. Из второго пласта теста сделайте такие же 4 слойки.

Фото 7

Переложите заготовки слоек на противень, застеленный пекарской бумагой. Поставьте противень в разогретую до 200-210°С духовку на 15-18 минут. Выпекайте слойки до готовности.

Фото 8

Испеченные слойки с красной смородиной снимите с противня и присыпьте сахарной пудрой.

Фото 9

Получилось очень вкусно! Начинка кисло-сладкая, тесто хрустящее.

Фото 10

Приятного аппетита!