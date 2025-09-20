РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Вранью министров поём мы песню?...Кравцов опять сов...
  • Leonid PlиGin
    У Кравцова даже лицо не обезображено интеллектом. Жертва ЕГЭ, которую только научили делать не работу, а отчёты о яко...Цифровой бред Мин...

Слойки с красной смородиной

Вкусная, ароматная выпечка из слоеного теста с красной смородиной. Тесто можно взять как дрожжевое, так и бездрожжевое слоеное.

Ингредиенты

Тесто слоеное - 500 г

Смородина красная - 150 г

Крахмал кукурузный - 1 ст.л.

Сахар - 3 ст.л.

  • 311 кКал
  • 1 ч. 5 мин.
  • Б: 4.26
  • Ж: 14.3
  • У: 41.18

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Продукты для приготовления слоек с красной смородиной соберите по списку.

 

Фото 1

 

 

Красную смородину снимите с веточек, промойте и переложите в дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага. Даже можно переложить ягоды на чистое полотенце, чтобы смородина стала максимально сухой.

 

Фото 2

 

 

Переложите смородину в миску, посыпьте кукурузным крахмалом и аккуратно перемешайте.

 

Фото 3

 

 

Замороженное тесто разморозьте при комнатной температуре. Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто в квадратный пласт. Разрежьте тесто на 4 части.

 

Фото 4

 

 

Сделайте надрезы на половине квадрата: от середины пласта и не доходя до края примерно 1 см.

 

Фото 5

 

 

На край, противоположный надрезам, положите красную смородину. Присыпьте ягоды сахаром.

 

Фото 6

 

 

Сложите пласт пополам, чтобы получился треугольник. Вилкой прижмите края теста, чтобы начинка при выпечке не вытекла. Из второго пласта теста сделайте такие же 4 слойки.

 

Фото 7

 

 

Переложите заготовки слоек на противень, застеленный пекарской бумагой. Поставьте противень в разогретую до 200-210°С духовку на 15-18 минут. Выпекайте слойки до готовности.

 

Фото 8

 

 

Испеченные слойки с красной смородиной снимите с противня и присыпьте сахарной пудрой.

 

Фото 9

 

 

Получилось очень вкусно! Начинка кисло-сладкая, тесто хрустящее.

 

Фото 10

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 11

 

 

Слойки с красной смородиной, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх