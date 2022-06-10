"20 ИДЕЙ ДАВЫДОВА": ШКОЛЬНЫЙ БУЛЛИНГ И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ

В советское время это называли травлей, сейчас в ходу иностранное слово "буллинг", однако от смены названия суть явления не меняется. Множество школьников сталкиваются с унижениями и издевательствами со стороны одноклассников – и зачастую последствия перенесённого травматичного опыта остаются с ними на всю жизнь.

Дмитрий Давыдов, автор проекта "20 идей по развитию России", убеждён, что проблему школьного насилия можно и нужно решать.

Первый шаг: взглянуть проблеме в лицо

Как это ни печально, со школьной травлей в той или иной форме сталкивался каждый из нас. Одни – в качестве наблюдателей, другие – как активные участники, третьи сами побывали жертвами. О травле пишут статьи и книги, снимают кино, берут интервью у именитых детских психологов. И тем не менее очень многие люди – директора школ, учителя, родители – продолжают считать, что проблемы этой как бы и не существует, а если она и есть, то где-то далеко: не у нас, не в нашей школе, не с нашими детьми.

А между тем, согласно данным ВОЗ, примерно 37% девочек и 42% мальчиков хоть раз в жизни да ощутили на своей шкуре, каково это – быть жертвой школьного буллинга.

По данным ВЦИОМ, опубликованным в июле 2021 года, 26% жителей России сталкивались с травлей в школе в возрасте 11–14 лет, 20% – в возрасте 15–17 лет, 10% – с 7 до 10 лет, а 2% – с 3 до 6 лет, то есть ещё в детском саду.

Ситуация, согласитесь, токсичная. Особенно если учесть, что буллинг травматичен не только для жертв, но и для агрессоров, а также для детей, являющихся пассивными наблюдателями травли. Не существует ребёнка, для которого подобный опыт мог бы стать положительным; он во всех случаях деформирует податливую детскую психику.

Второй шаг: формулировка термина

Главное условие успешного развития ребёнка – чтобы он чувствовал себя в безопасности. Как добиться того, чтобы школа могла обеспечить ученикам безопасность от травли? Дмитрий Давыдов считает, что для этого необходимо внести понятие буллинга в правовое поле; только в этом случае появится возможность системно решать эту проблему. Также имеет смысл законодательно прописать те меры, которые должны применяться по отношению к зачинщикам травли.

Увы, на сегодняшний день в законодательной базе имеются значительные пробелы относительно этой области школьной жизни. Этот факт подтверждает кандидат юридических наук, член Экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права при Совете Федерации России Анна Швабауэр. "Если есть нарушения статей Уголовного кодекса, это квалифицируется по ним. Если их нет, то у нас есть 120-й закон "О профилактике безнадзорности", по которому у нас работают соответствующие профилактические структуры", – говорит она. А ведь инициаторы буллинга далеко не всегда (к счастью!) доходят до нарушений Уголовного кодекса – и ещё реже являются детьми, оставшимися без надзора. Более того: нередко это дети из вполне благополучных семей.

Третий шаг: принимать меры

Нельзя сказать, что в действующем российском законодательстве совсем не предусмотрена ответственность за травлю. Действия, приводящие к буллингу, могут квалифицироваться как оскорбление (статья 5.61 КоАП РФ), как мелкое хулиганство (статья 20.1), как уничтожение или повреждение чужого имущества (статья 7.17). Это, конечно, неплохо. Но, во-первых, к административной ответственности можно привлекать лишь людей, достигших 16 лет, – а буллинг, увы, случается не только в старших классах. Во-вторых, зачастую травля носит скрытый характер – у зачинщиков и их последователей как правило хватает ума не издеваться над одноклассниками на глазах у преподавателей. Да и жертва далеко не всегда обращается за помощью: на такое нужна определённая решимость, а положение жертвы обычно лишает человека изрядной части душевных сил.