«Сегодня физика послал, а завтра Родину продал» - причем хохлу и за 10 тысяч рублей: как российские школы штампуют изменников

Россию захлестнула серия терактов, совершаемых теми, про кого, как говорится, «не подумали бы». В частности, студентами и школьниками «на хорошем счету». И речь не только о запуганных и запутанных телефонными мошенниками, но и об откровенных предателях Родины за деньги.

Молодые люди без тени рефлексии за вознаграждение порой даже в мизерные 10 тысяч рублей поджигают релейные шкафы на железных дорогах. Забрасывают вертолеты «коктейлями Молотова».

Что происходит и где, как любят рассуждать блогеры, чиновники и депутаты, «мы упустили этих детей?» Чаще всего кивают на школу. Но справедливо ли?

Вице-спикер Мосгордумы от ЕР Андрей Медведев, журналист ВГТРК, снял фильм «Предательство», в котором беседовал с молодыми людьми, за свои грехи отправившимися топтать зону в лучшем случае на 7, а то и более чем на 20 лет.

Не все из них даже успели осознать, что их жизнь либо совсем окончена, либо круто пошла под откос. Сел в 16, выйдешь пусть даже в 23 – твои сверстники как раз станут дипломированными специалистами, а кем будешь ты? Ладно, тут еще можно как-то вернуться в общество. Ну а сидеть с 18, скажем, до 35? Что потом?

«Предательство» активно показывают школьникам, однако о чем-то задумаются из них разве что те, кто и так имеет голову на плечах. Относящиеся же к «потенциально опасному контингенту» пропустят мимо ушей.

Медведев цитирует письмо педагога. Она объясняет: в нынешней ситуации школу загнали в такую задницу, что ждать от нее «победы в сражении за умы детей» сложно.

«Кто-то упрекает школу [по поводу юных изменников»: не говорят, не предупреждают.

А дальше речь идет о том, что система воспитания детей сегодня вызывает у них чувство полной безнаказанности.

«Оскорбил учителя? Матерился в классе? И что? Ничего. Вспомните историю с молодым физиком, который выволок мальчишку за шиворот из класса. Суд отстранил от профессии, 120 тысяч штрафа».

Пока ведется подобная политика, будем иметь, что имеем. Иллюстрация: Блокнот

Безнаказанными чувствуют себя и те, кто «буллит» слабых, откровенно срывает уроки, приходит в школу под градусом. Директора поставлены в такую ситуацию, когда выносить сор из избы себе дороже. В лучшем случае, если удастся пройти все инстанции, семья хулигана отделается штрафом рублей в 500. Да еще и мама будет защищать сыночку-корзиночку.

Педагог отмечает: это только кажется, что между «буллингом», срывом уроков, отправлением учителей в пешее эротическое путешествие и поджогом вертолетов огромная дистанция. На самом деле нет. Ребенок, приучившийся, что ему ни за что ничего не будет, с легкостью соглашается на любое условно простое преступление, где надо просто что-то поджечь, за деньги. Ведь больше штрафа в 500 рублей не дадут. Ну, еще директор поругает.

«Пока вся эта политика «они же дети» не будет изжита, пока в школы не вернётся уважение к учителю и реальные способы останавливать зарвавшихся подростков - мы будем иметь то, что имеем. К сожалению»,- резюмирует педагог