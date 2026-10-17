Чиновники просто ненавидят школу? Все предлагаемые новации ничем не обоснованы, из серии «мне так кажется»

Сократить некоторые курсы школьной программы призвал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Надо подвергнуть ревизии программы по существующим сегодня всем предметам. Потому что выдающиеся педагоги, директора, с которыми мы взаимодействуем, все говорят, что многие курсы переполнены лишней информацией, лишними знаниями.

Это и математика, и физика, и химия. Процентов на 20−30 можно было бы сократить эти курсы», —слова Фадеева ТАСС.

По его мнению, этот шаг позволит повысить эффективность обучения школьников и снизить бумажную нагрузку на педагогов. При этом Фадеев отметил, что это сокращение не должно отразиться на зарплатах преподавателей.

«Здесь можно предпринять серьезные и заметные меры: до 20−30% можно сократить некоторые учебные курсы. Тогда и нагрузка на учителей тоже уменьшится. Но зарплату надо бы сохранить прежнюю, это было бы правильно», — цитирует главу Совета по правам человека РИА Новости.

Немотивированные предложения об изменении школьной программы прекрасно знакомы педагогам, поскольку высказываются довольно давно, заявил СП кандидат психологических наук, заслуженный учитель России Александр Снегуров.

— Можно сказать, уже десятилетия идут две линии: одна — на сокращение предметов, другая — на добавление новых.

Причем они идут параллельно, даже не соприкасаются, их проводники не могут между собой согласовать, что все-таки необходимо делать — сокращать количество учебного материала или добавлять новый.

Поэтому сейчас мы не можем однозначно говорить, хорошо это или плохо, поскольку нужен контекст предложений, со множеством деталей и опций.

А пока подобные инициативы выглядят схоластическими, вызванными эмоциями, либо другими обстоятельствами, о которых мы пока не знаем.

«СП»: Фадеев говорит о перегрузке школьной программы.

— Эта перегрузка присутствует по всем предметам. Но следует мотивированно объяснить, что сокращается и почему.

Куда деваются устраняемые темы: они будут изучаться как-то иначе, интегрировано, либо вообще исключаются? У нас уже целые предметы выпали из программы — скажем, обществознание.

В то же время другая линия, на добавление предметов, продолжает развиваться, и никто ее не останавливает.

«СП»: Глава СПЧ назвал некоторые дисциплины, содержание которых стоит подвергнуть ревизии.

— Вообще мы обнаруживаем излишнее уже в начальной школе — что-то может изучаться в других классах. Далее мы встречаем материал, с которым учащиеся могут знакомиться или уже подробно изучают в вузе — это касается биологии, физики, химии. Но здесь нельзя так просто рубить: мол, эту опцию надо просто сократить. Мы можем этими сокращениями сильно навредить. Ведь Валерий Фадеев не уточняет, что предлагает сократить: число контрольных работ, опытов или что-то еще.

Напомню, что у нас есть профильные классы — по химии, физике, биологии или истории. Их коснутся сокращения программ?

Возможно, автор заявления подразумевает какие-то подготовленные документы, но в этом есть сомнения. Не исключено, что мы имеем дело с очередной задумкой властей, которая просто озвучивается руководителем Совета по правам человека. Как бы то ни было, простым поворотом ключа, образно говоря, такие изменения вносить нельзя.

«СП»: Нужна предварительная работа…

— По многим дисциплинам темы и разделы переплетены — в той же математике, физике. Существует логика изучения дисциплины. Такого рода переменами в школьной программе должны заниматься опытные методисты. Могу сказать, что русский язык можно изучать гораздо эффективнее и быстрее.

Но не механическим сокращением некоторых тем, а за счёт повышения эффективности и интеграции различных компонентов — улучшения методической, методологической содержательности процесса изучения. Программа по литературе перегружена — там очень много авторов изучается, конечно, требуется что-то менять.

Но в любом случае такая формулировка — мол, нужно просто что-то сократить — способна, на мой взгляд, принести вред. Чтобы новшество принесло пользу, следует подключать специалистов, а потом внимательно его тестировать.

«СП»: Помимо заявления Фадеева по школьной программе прозвучало еще и высказывание главы Российской академии наук Красникова, который призвал искать баланс при поступлении олимпиадников в вузы.

Как известно, в этом году некоторых вузах сложилась ситуация, когда выпускники, получившие высокие баллы по ЕГЭ смогли поступить лишь на платные места, поскольку бюджетные заняли отличившиеся на олимпиадах.

— Это говорит о том, что ЕГЭ — это архаичный экзамен. Его постоянно пытаются подкручивать под ситуацию, приспосабливать под возникающие трудности — теперь, как видим, олимпиадников много оказалось, потом еще что-то появится.

Однако альтернативу ему не создают. Его даже не модернизируют. Зато пытаются совершать какие-то непонятные кульбиты.

Мы, учителя, уже не раз говорили: раз такая ситуация — принимайте в вузы всех, кто достойно прошел через нефальшивые испытания. А потом уже смотрите: кого отсеять, а кого оставить. Ничего обязательного уже не нужно вносить. Я здесь следую логике ЕГЭ.

Либо надо возвращаться к экзаменам от вузов. Завершилось обучение в школе, потом выпускник поступает в вуз, и там ему предлагают экзамены, какие считают необходимыми.

«СП»: У нас же длительное время внедрялась эта система олимпиад для учеников.

— Детей годами уговаривали, принуждали участвовать в этих олимпиадах. А теперь вдруг отличившихся в них стало слишком много.

Мы видим много непоследовательности, нервотрёпки от этих шатаний, странных инициатив. Не дают покоя школе, не несут ей стабилизации.

Я уже не говорю, как внедряется безбумажный, цифровой документооборот. Требуется двухфакторная идентификация, защита пароля — люди подчас не понимают, как это делать.

Ко всему прочему добавляются работа по антитеррору и противопожарной безопасности. Это масса инструкций. А тут ещё различные инфекции, вакцинации…

«СП»: Взваливают на педагогов массу дополнительных нагрузок.

— При этом зарплаты, кстати, уменьшились, это коллеги отмечают. Но об этом высокопоставленные лица почему-то не говорят.

Таким ползучим способом взяли и сократили. Выходит, мы все ошибаемся? Хотя это обстоятельство один заметил, другой, третий. Поэтому, откровенно говоря, ничего хорошего от прозвучавших инициатив мы не ждем.