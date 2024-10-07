8 самых распространённых мифов об ЭКО

Вокруг экстракорпорального оплодотворения до сих пор существует множество мифов. Например, о связи ЭКО и рака у женщин или о том, что ЭКО провоцирует развитие аутизма у детей. Врач-репродуктолог Дмитрий Холодов рассказывает, почему эти мифы возникли и есть ли в них здравое зерно.

Миф No1. ЭКО провоцирует у женщин рак

Откуда растут ноги онкофобии

Действительно, есть мнение, что процедура экстракорпорального оплодотворения может провоцировать рак или другие серьёзные проблемы со здоровьем у женщин. Новости СМИ2

Чтобы получить достаточное для имплантации и зачатия количество эмбрионов, нам нужно вырастить в яичнике одновременно много фолликулов. При ЭКО за один цикл происходит от 10 до 15 овуляций, то есть фактически овуляторный год.

Здесь и начинаются страхи, потому что для стимуляции применяются гормональные препараты.

Одними из первых гормонов для лечения в клинической практике применялись производные гормона кортизола, который вырабатывается корой надпочечников. У них был большой спектр осложнений: увеличение веса, растяжки, повышение артериального давления и иногда серьёзные заболевания, в том числе онкологические. Отсюда и растут корни гормонофобии.

В ЭКО применяются совершенно другие группы гормонов, не обладающие такой массой побочных эффектов.

Сейчас ситуация принципиально иная

В современных протоколах для стимуляции роста фолликулов применяются препараты совсем другого толка. Они созданы по образу и подобию естественных гормонов, которые синтезирует наш гипофиз. Применяя их, мы фактически управляем яичником, заставляя его за один цикл производить несколько яйцеклеток.

Клинически доказано, что эти препараты не воздействуют негативно на женский организм.

Исследования проводились на больших выборках. Это были двойные слепые плацебо-контролируемые исследования с проспективными группами — когда группу сначала набирают, а потом смотрят на исходы; и с ретроспективными группами — когда берут пациентов с онкологическими заболеваниями на определённой территории и смотрят их историю.

Учёные сделали выводы, что применение современных гормональных препаратов не повышает онкориски. В том числе это касается и гормоночувствительных опухолей — рака эндометрия, яичников и молочной железы. При этом стало очевидно, что сама подготовка к ЭКО позволяет выявить, например, уже существующий рак молочной железы на ранних стадиях. Просто потому, что таких пациенток тщательно обследуют.

Но есть одно исключение

Исследования выявили, что после ЭКО есть незначительный риск возникновения так называемых переходных опухолей яичника. Это опухоли, которые одновременно относятся как к доброкачественным, так и проявляют некоторые признаки злокачественных.

Важно понимать, что риск увеличивается на 10-15% от общепопуляционного после проведения целых трёх последовательных циклов стимуляции, то есть трёх протоколов ЭКО.

То есть если в норме такие опухоли встречаются у одной пациентки на 10 тысяч, то после ЭКО таких женщин будет 1,15 на 10 тысяч. Сравните: курение повышает этот же риск до 2 человек на 10 тысяч. То есть в этом плане три ЭКО подряд безопасней, чем курение.

Так миф или не миф?

В целом вывод какой: применение препаратов, которые стимулируют функцию яичников во время протокола ЭКО, не повышает риски онкологических заболеваний, но может незначительно повысить вероятность возникновения пограничных опухолей яичника.

При этом надо понимать, что любая беременность — неважно, естественная или ЭКО — является серьёзной нагрузкой на организм и может повлечь за собой прогресс уже имеющейся опухоли или другие негативные последствия для здоровья. Поэтому перед зачатием так важно тщательно обследоваться, особенно если речь идёт о поздних родах.

Миф No2. «Дети из пробирки» бесплодны

И сами могут родить только с помощью ЭКО

Это абсолютный миф. Дети, которые родились с помощью вспомогательных репродуктивных технологий ничем не отличаются от малышей, рождённых после естественного зачатия. Потому что в полость матки попадает точно такой же нормальный эмбрион, только полученный в лабораторных условиях. ЭКО-дети, как и все остальные, достигнув половой зрелости, рожают своих собственных детей. Так самый первый «ребёнок из пробирки», рождённая в 1978 году Луиза Браун, уже имеет двоих детей, полученных естественным путем.

Но надо понимать, что показания к ЭКО бывают разными.

Если у женщины, например, непроходимость маточных труб после двух внематочных или воспаления, то девочка, рождённая в результате ЭКО от этой женщины, будет иметь нормальные маточные трубы и легко забеременеет сама. Такой тип бесплодия не наследуется.

Поэтому в массе своей ЭКО-дети легко и самостоятельно беременеют и рожают своих детей.

Но иногда бесплодие передаётся по наследству

Если у матери наследуемый тип бесплодия, то её дочке тоже может не повезти. Например, если у женщины синдром поликистозных яичников, то у её дочери с большой вероятностью он тоже будет. Но не потому, что она рождена с помощью ЭКО, а только потому, что её мать является носителем этой наследственности. Даже если такая женщина забеременеет самостоятельно, а это возможно в редких случаях, то и тогда её ребёнок, скорее всего, получит своё «наследство».

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При мужском факторе тоже есть варианты. Если у мужчины просто мало спермотозоидов, но нет генетических проблем, то велик шанс получить здорового наследника или наследницу. Но иногда в Y-хромосоме есть мутации, которые вызывают быстрое снижение качества спермы после полового созревания.

То есть в 18 лет всё хорошо, а уже в 35 — почти пусто. В итоге этот мужчина либо вообще не сможет получить генетически своего ребёнка, либо это с большим трудом делают репродуктологи.

Так вот мальчики, рождённые от такого мужчины, могут наследовать от него этот мутантный ген и в дальнейшем столкнуться с проблемой бесплодия. Но это связано не с протоколом ЭКО, а только с наследственностью.

Миф No3. После ЭКО часто рождаются двойни или тройни

Двойня — это отрицательный эффект ЭКО

Надо понимать, что многоплодная беременность — это осложнение процедуры ЭКО, это её отрицательный эффект. Казалось бы, родилось двое детей — хорошо, а мы в статистику это записываем как осложнение процедуры.

Дело в том, что человеческий организм биологически рассчитан на единовременное рождение только одного ребенка. Понятно, что и при естественной беременности может получиться двойня или тройня, но это тоже исключение, которое только подтверждает правило.

В современных протоколах шанс на двойню минимальный

Почему о протоколах ЭКО сложился этот миф, в целом, понятно. В естественной среде эмбрион попадает в полость матки между пятыми и шестыми сутками. Всё остальное время он путешествует по маточной трубе.

Когда мы начинали делать ЭКО, мы не умели культивировать эмбрионы до пятых суток, — они просто не выживали. И репродуктологи решили: давайте будем переносить эмбрионы в полость матки на вторые или на третьи сутки.

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Эффективность такого подхода была не очень высокой, и чтобы увеличить шансы на наступление беременности, переносили не один, а сразу несколько эмбрионов. Были случаи, когда переносили два, три, пять или даже семь эмбрионов.

Естественно, на этом этапе становления ЭКО количество многоплодных беременностей было достаточно большим — около 35-37% двоен и троен.

Когда мы научились культивировать эмбрион до пятых суток, то поняли, что перенос одного эмбриона пятых суток статистически примерно равен переносу двух-трёх эмбрионов третьих суток. Но при этом шанс возникновения двойни становится минимальным. Конечно, эмбрион может разделиться уже в полости матки после подсадки, но это исключительно редко происходит.

И когда начали применять такой подход, количество двоен упало до 7-10%. Сейчас приемлемым уровнем двоен в клиниках ЭКО считается от 5,5% до 7,5%.

А если женщина попросит подсадить сразу два эмбриона?

Помимо разделения уже подсаженного эмбриона, иногда сами родители просят подсадить сразу двух малышей. К нам может прийти пациентка сорока лет, которая хочет иметь пятерых детей. Если я буду переносить ей каждый раз только по одному эмбриону, не факт, что она успеет родить пятерых.

Конечно, врач может отказать пациентке в её просьбе, если сочтёт её нереальной и опасной. По закону врач имеет право отказать, если пациентка не прислушивается к рекомендациям и не учитывает риски. Но поверьте, всегда найдётся другой «добрый» доктор, который перенесёт этих двух эмбрионов в полость матки.

Мы прекрасно знаем, что если женщина что-то хочет сделать, она найдёт возможности и пути. Поэтому врачи могут информировать, объяснять, но решение всегда за женщиной.

Миф No4. Метод ЭКО связан с развитием аутизма у детей

В этом мифе перепутаны причина и следствие

Учёные заметили вот какую связь: детям, рождённым от бесплодных мужчин, к которым применялся метод ЭКО ИКСИ, чаще на 2-4%, чем в среднем по популяции ставят аутизм.

Сам метод ЭКО ИКСИ — это вариант ЭКО, когда у мужчины практически отсутствуют нормальные сперматозоиды и естественное зачатие невозможно.

В этом случае репродуктолог получает сперматозоиды, выбирает из них один самый перспективный на вид и вводит его в яйцеклетку. Так вот — здесь дело не в самом методе ЭКО ИКСИ, а только в отцах, в той группе пациентов, которые нуждаются в этом методе.

Возраст отца влияет на частоту аутизма у детей

Это, как правило, мужчины старше 40-45, а часто и старше 50 лет. А мы с уверенность можем говорить, что возраст отца даже при естественной беременности влияет на риск возникновения расстройств аутистического спектра у его потомства.

Только каждый десятый мужчина из этой группы смог бы зачать генетически своего ребёнка. А современные репродуктивные технологии позволяют практически всем таким мужчинам стать отцами.

Соответственно, частота нарушений у этих рождённых детей будет выше. И это не связано с самой процедурой ЭКО ИКСИ, а только с возрастом и здоровьем мужчины.

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Эту процедуру применяют и для пар с другими типами бесплодия. Когда стали исследовать рождённых от этих пар детей, то не увидели никакой разницы в частоте возникновения у них заболеваний аутического спектра относительно естественно зачатых детей.

Миф No5. При ЭКО родители выбирают пол ребёнка

Закон запрещает выбирать пол ребёнка

Это миф. Мало того, он ещё и вредный, потому что в нашем законодательстве однозначно прописано, что генетическая диагностика запрещена по желанию пары. Если единственной причиной для проведения генетической диагностики и протокола ЭКО является рождение ребёнка желаемого пола, то таким парам будет отказано в помощи. Неважно, в частную клинику пара обращается или в государственную, закон един для всех.

С другой стороны, если есть показания к генетической диагностике эмбриона, то мы её, естественно, делаем. Есть тяжёлые наследственные заболевания, которые поражают только мальчиков или только девочек, в этом случае мы проводим диагностику и подсаживаем эмбрионы только нужного пола.

Например, таким заболеванием является гемофилия.

Носителями гемофилии являются представительницы женской линии, а заболевают только мальчики. В этой ситуации мы имеем полное право перенести только «девочек» и здоровых «мальчиков».

Вопросы на грани медицины и этики каждый врач решает самостоятельно

Показанием к проведению генетической диагностики может быть и возраст пациентки. Так после 40 лет у женщины 8 из 10 эмбрионов могут быть аномальными. И если репродуктолог будет восемь раз переносить в полость матки такой эмбрион, то у женщины будет восемь неудачных попыток переноса.

Скорее всего, после третьей попытки женщина всё бросит и больше никогда не захочет пройти через ЭКО. Поэтому таким пациентам рекомендована генетическая диагностика эмбриона.

При этом закон не говорит, что делать, если после такой диагностики у нас окажется два здоровых эмбриона разного пола. Даже если пациентка имеет собственное мнение на счёт того, кого ей лучше подсадить — девочку или мальчика. Это крайне сложный вопрос на грани медицины и этики, и каждому врачу приходится решать его самостоятельно.

Миф No6. «Дети из пробирки» редко бывают здоровыми

ЭКО не меняет логику передачи генетической информации

Здесь всё зависит от генетики родителей точно так же, как у детей, зачатых естественным путём. Понятно, что мы не можем сделать идеальный эмбрион и исключить генетический груз, который передают ребёнку его кровные родители. Применяя протокол ЭКО, мы не меняем логику передачи генетической информации.

Да, мы можем исключить некоторые эмбрионы из переноса, если заведомо знаем, что они больны. Это актуально, если родители являются носителями определенных тяжёлых патологий и у них практически нет шансов родить здорового ребёнка естественным образом.

Например, при наличии у обоих родителей генов спинальной мышечной атрофии, муковисцидоза и так далее. В этом случае проведение ЭКО позволит гарантированно родить здорового малыша. Но, к сожалению, проверять эмбрионы на все-все заболевания мы пока не умеем.

Если у родителей есть склонность к онкологическим заболеваниям, к ожирению, к развитию сахарного диабета, то очевидно, что эти же проблемы могут проявиться и у потомства. Это мультигенные заболевания, за их наследование отвечают десятки и сотни генов, сочетания этих генов уникальны у каждого человека. Поэтому с точки зрения современной генетики исключить эти патологии никак нельзя.

Родители думают о своём будущем малыше, а не о судьбе популяции

Если сравнивать детей, зачатых естественным путём и ЭКО-малышей, то во второй группе мы будем чаще наблюдать какие-то нарушения. Но, повторюсь, это никак не связано с процедурой ЭКО, а только с тем генетическим грузом, который дети получают от родителей. И здесь вопрос к обществу: либо мы помогаем всем людям, либо выбираем только здоровых и занимаемся какой-то всемирной селекцией, как было в Спарте или в Третьем рейхе. Для современного человека ответ на этот вопрос очевиден.

Методика ЭКО — это прежде всего решение вопроса конкретной пары, конкретного человека.

И врачам, которые занимаются этим, и людям, которые обращаются к врачам, абсолютно неинтересно, как в эволюционном плане рождение их ребёнка повлияет на популяцию детей в мире. Потому что они мечтают о своём единственном и любимом малыше, и мы, репродуктологи, будем им в этом помогать. Опять же хочу отметить, что методика ЭКО обеспечивает рождение только 2-3% детей на всей планете, то есть она практически не влияет на здоровье всей популяции.

Мы всегда обсуждаем с пациентами риски, которые могут быть у будущего малыша или у мамы во время беременности или родов, но решение в конечном счёте принимают родители. Потому что реализация репродуктивной функции — это неотъемлемое право человека, это его свобода и возможность. И он может добиваться этого любыми способами.

Миф No7. С помощью ЭКО можно стать мамой в любом возрасте

Естественная беременность после 45 лет — это чудо

Это миф в той части, что ЭКО ничего никому не гарантирует, оно просто повышает шансы на материнство, в том числе в старшем возрасте. Но всё это работает до определённого предела, пока организм в принципе здоров, пока у женщины нет каких-то тяжелых хронических заболеваний, пока она физически может вынести беременность и роды.

Во всём мире мы сейчас наблюдаем увеличение возраста планирования первого ребёнка. В России он сейчас составляет 28 лет, а в Европе — 33 года.

При этом в 35 лет, с точки зрения репродуктолога и биологических часов, начинается резкое увеличение шансов на рождение малыша с различными хромосомными нарушениями, например, синдромами Дауна, Эдвардса и так далее.

И каждый год после 35 лет на 15% уменьшается шанс на рождение ребёнка. И это никак не относится к бесплодию, это просто особенности нашей физиологии — после 35 лет женщины начинают беременеть реже, после 40 лет — крайне редко, после 45 — в исключительных случаях.

Источник: Freepik

При естественном зачатии из ста 42-летних репродуктивно здоровых женщин, которые два года живут регулярной половой жизнью, выносят и родят ребёнка только 11 человек. ЭКО статистически не меняет этот процент, но позволяет увеличить шанс на рождение малыша у конкретных пар, которые обратились к репродуктологам. А таких пар, поверьте, совсем немного. И из ста пар старше 40 лет, которые к нам обратятся, 35 через год уйдут с ребёнком.

Все мы, конечно, много раз слышали про всякие чудесные роды после 50 лет, когда женщина случайно сама беременеет и благополучно рожает, но надо понимать, что это исключения из правил. Поэтому, если ко мне приходит женщина 55 лет с сохранной менструацией и с желанием зачать естественным путём, я ей скажу: «Конечно, вы сможете, но ваш шанс — один на миллиард».

ЭКО в старшем возрасте нередко делают с донорской яйцеклеткой

Безусловно, современные репродуктивные технологии позволяют женщине стать мамой и в 40, и в 45, и даже в 50 лет. Мы научились отбирать эмбрионы с нормальным набором хромосом и переносить их в полость матки. Но совсем не факт, что у женщины в этом возрасте будет достаточное для зачатия количество здоровых яйцеклеток. В этом случае придётся использовать донорский материал, то есть генетически это будет не её ребёнок, но носить и рожать женщина будет сама.

И если это в целом здоровая женщина, атлетического телосложения, то она выносит и родит этого ребёнка. Да, у неё будут определённые особенности и риски. Мы будем пристально наблюдать за ней всю беременность.

Потому что организм в 55 лет с точки зрения эволюции не очень рассчитан на беременность и роды, в нём уже происходят другие процессы.

Её посмотрят гинеколог, кардиолог, эндокринолог. Ей расскажут, как нужно изменить образ жизни, что её ждёт, какие у неё будут риски. Родит ребёнка она, скорее всего, раньше срока, более маловесного, но мы этого всего ожидаем и готовимся.

Поэтому мы не говорим, что с помощью ЭКО вы сможете забеременеть в любом возрасте, но вспомогательные репродуктивные технологии повышают шансы на то, чтобы стать матерью тогда, когда вы этого захотите.

Миф No8. Беременность после ЭКО всегда протекает тяжело

ЭКО — это просто метод зачатия

При ЭКО несколько отличается ведение беременности до 12 недель, потому что в некоторых протоколах мы вынуждены искусственно поддерживать вторую фазу, давать гормоны, чаще смотреть на ультразвуке, проверять какие-то параметры. После 12 недель, после первого скрининга, когда мы убеждаемся, что с ребёнком и беременной всё хорошо, наблюдение у нас точно такое же, как и за обычной самостоятельной беременностью.

Это если мы говорим о женщинах до 38 лет. Если женщина старше, то мы наблюдаем её беременность и после 12 недель.

Тут особенности и осложнения связаны именно со старшим репродуктивным возрастом. Но если такая женщина, например, в 42 года забеременеет самостоятельно, за ней точно так же будут пристально наблюдать. Никакой разницы в ведении и подходах к беременности не будет.

По статистике, 98% вообще всех беременностей протекает нормально, а 2% попадают в структуру осложнённых беременностей или родов. То есть большинство женщин вокруг все-таки вынашивает и рожает детей без осложнений и без проблем. Это касается как беременностей после ЭКО, так и самостоятельных беременностей. Я разделяю и поддерживаю тот лозунг, что беременность — это не болезнь.

В некоторых случаях риски ЭКО-беременности будут выше

Но надо понимать, что состояние при ЭКО-беременности — очень индивидуально. К нам обращаются пары изначально с различными дефектами репродуктивной или эндокринной систем. Соответственно, если у человека уже есть какие-то проблемы, то беременность не может быть гладкой. Поэтому в некоторых случаях риски ЭКО-беременности будут выше.

Мы, врачи, не питаем никаких иллюзий и должны предвидеть все возможные осложнения и вовремя подстелить соломку.

Пациент должен понимать все риски, осознавать, на что он идёт, но при этом не должен испытывать эмоционального давления.

Положительный настрой, здравый смысл, адекватный подход к своему здоровью позволит женщине комфортно себя чувствовать во время беременности.

ЭКО — не повод лежать на кровати

Некоторые люди думают, это ЭКО — это повод всю беременность пролежать на диване или просидеть за компьютером, читая страшилки в интернете. Это ужасно, потому что у беременных риск тромбозов в 30 раз выше, чем у всех остальных. Человеку нужно двигаться, ходить и бегать. Но, естественно, нагрузка должна соответствовать привычной для организма нагрузке и ни в коем случае не превышать её.