Лаваш с адыгейским сыром и зеленью

Будет это горячая закуска или холодная - решать вам, скажу точно, что в обоих случаях это очень вкусно. Лаваш с ароматной сырной начинкой, обжаренный в яйце, можно готовить на завтрак или в качестве быстрого перекуса.

Ингредиенты

Лаваш - 1 шт.

Адыгейский сыр - 150 г

Зелень (укроп, петрушка, кинза) - 20 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Соль и перец - по вкусу

Масло растительное - для жарки

  • 249 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 11.64
  • Ж: 11.5
  • У: 20.5

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Лаваш с адыгейским сыром и зеленью готовить будем из таких ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

Сыр натереть на терке.

 

Фото 2

 

 

Добавить нарезанную зелень.

 

Слегка подсолить и поперчить.

 

Фото 3

 

 

На лаваш разложить начинку.

 

Фото 4

 

 

Свернуть рулет.

 

Фото 5

 

 

Нарезать рулет на кусочки.

 

Фото 6

 

 

Обмакнуть кусочки во взбитое яйцо, которое надо подсолить.

 

Фото 7

 

 

И пожарить на масле до румяного состояния со всех сторон.

 

Фото 8

 

 

Лаваш с адыгейским сыром и зеленью подавать с любимым соусом или без.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита.

 

Лаваш с адыгейским сыром и зеленью, рецепт с фото
