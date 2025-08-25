Лаваш с адыгейским сыром и зеленью

Будет это горячая закуска или холодная - решать вам, скажу точно, что в обоих случаях это очень вкусно. Лаваш с ароматной сырной начинкой, обжаренный в яйце, можно готовить на завтрак или в качестве быстрого перекуса.

Ингредиенты Лаваш - 1 шт. Адыгейский сыр - 150 г Зелень (укроп, петрушка, кинза) - 20 г Яйцо куриное - 1 шт. Соль и перец - по вкусу Масло растительное - для жарки 249 кКал

30 мин. Б: 11.64

11.64 Ж: 11.5

11.5 У: 20.5

Фото готового блюда