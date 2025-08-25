Ингредиенты
Лаваш - 1 шт.
Адыгейский сыр - 150 г
Зелень (укроп, петрушка, кинза) - 20 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Соль и перец - по вкусу
Масло растительное - для жарки
- 249 кКал
- 30 мин.
- Б: 11.64
- Ж: 11.5
- У: 20.5
Процесс приготовления
Лаваш с адыгейским сыром и зеленью готовить будем из таких ингредиентов.
Сыр натереть на терке.
Добавить нарезанную зелень.
Слегка подсолить и поперчить.
На лаваш разложить начинку.
Свернуть рулет.
Нарезать рулет на кусочки.
Обмакнуть кусочки во взбитое яйцо, которое надо подсолить.
И пожарить на масле до румяного состояния со всех сторон.
Лаваш с адыгейским сыром и зеленью подавать с любимым соусом или без.
Приятного аппетита.
