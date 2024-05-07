Только сутки. Эксперт рассказала, от какой болезни умирают 63% детей

Менингит — острое инфекционное заболевание, которое поражает преимущественно детей раннего возраста и подростков и угрожает им смертью и инвалидностью. Как уберечь подрастающее поколение от этой страшной угрозы, aif.ru рассказала старший научный сотрудник отдела нейроинфекций и органической патологии нервной системы, заведующая научно-исследовательским отделом интенсивной терапии неотложных состояний ФГБУЗ Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России, доктор медицинских наук Алла Вильниц.

В развитых странах менингит возникает с частотой 5 случаев на 100 тысяч человек. А в странах с низким уровнем экономики (сюда входят страны «менингитного пояса» Африки) заболевают уже 40 человек на 100 тысяч населения и до 1000 человек в период эпидемий. В России заболеваемость этой нейроинфекцией, передающейся воздушно-капельным путем, к счастью, невысока. Впрочем, этот факт не делает проблему не стоящей внимания. Ведь что значат цифры, если в статистику попадает именно ваш ребенок!

А мы и не знали

Недавно Всероссийский союз пациентов провел опрос более 1100 респондентов от 18 до 45 лет, имеющих детей до 6 лет, касающийся информированности о проблеме менингита. Исследование показало, что полностью информированы о характере заболевания и его последствиях только 2,8% граждан. Значительная часть родителей — 11,2% — ничего не знает о заболевании, а 5,2% разделяют о нем ложные суждения вроде тех, что менингит возникает, если не носить шапку. Что касается необходимости делать прививку от менингококка, то эту идею поддерживают в основном более взрослые родители: По результатам опроса, 57,7% мам и пап в возрасте 36-50 лет готовы привить детей от этой инфекции. А вот молодые родители чаще выражают протестное мнение в отношении вакцинопрофилактики в целом, и менингоккоковой — в частности. Об этом заявляли 12,6% родителей в возрасте 18-25 лет, и 6,7% в возрасте 26-35 лет.

Смертность — 63% в первые сутки

«Тяжелые формы нейроинфекции, проявлением которой может стать гнойный менингит, характеризуется сочетанием воспаления в оболочках головного мозга и тяжелыми внечерепными проявлениями. Во многих случаях болезнь протекает с проявлениями сепсиса, — рассказывает наш эксперт. — И хотя в России уровень заболеваемости относительно невысокий, показатели летальности при всех видах менингита — очень значительные. У детей раннего возраста гнойные менингиты — вторая по частоте причина смертности. В 2010—2016 годах летальный исход в первые сутки от возникновения гнойного менингита был зафиксирован в 63% случаев. Это связано с тем, что у пациентов стремительно развиваются внутричерепные и внечерепные патологии, каждая из которых сама по себе может приводить к летальному исходу».

Время работает против нас

Если менингит протекает в тяжелейшей, молниеносной форме, пациент сгорает буквально за несколько часов. И даже при своевременной и высокотехнологичной медицинской помощи, как правило, не удается исключить тяжелейшие последствия (ампутацию конечностей, нарушение функции почек, потерю слуха, зрения, снижение интеллекта, задержку физического развития и др.).

Шансы избежать смерти — выше, если попасть в стационар в первые же часы от развития болезни. Классическими симптомами менингита являются:

— высокая температура (быстро поднимающаяся до 39 и выше);

— сухие губы;

— сильная головная боль;

— поза легавой собаки, которую принимает больной. Он лежит, запрокинув голову назад и поджав к животу ноги.

Самый прогностически неблагоприятный признак — звездчатая геморрагическая сыпь, быстро распространяющаяся по телу. Самый плохой вариант — если она начинается с головы, верхней части тела.

Нетипичная картина

«Зачастую у детей не бывает классических проявлений менингита, а основные признаки могут напоминать начало кишечной инфекции (нередко развивается диарея) или ОРВИ. Иногда дети с менингитом попадают в хирургические стационары с подозрением на аппендицит, так как есть боли в животе, — рассказывает Вильниц. — В связи с этим диагноз порой ставится с опозданием, когда ребенок находится уже в очень тяжелом состоянии, что может происходить крайне быстро».

Терапия острого периода требует наличия высокотехнологичного оборудования, дорогостоящих медикаментов и расходных материалов, наличие квалифицированного персонала, привлечение смежных специалистов. Но все это, по словам Вильниц, в лучшем случае позволяет снизить летальность, но, к сожалению, не предотвращает инвалидизацию, причиной которой становятся вторичные осложнения.

Выбирает самых крепких

Возбудители, которые вызывают гнойный менингит, распространены повсеместно, поэтому риск заразиться есть везде. Но всего этого ужаса можно было бы избежать, если просто сделать ребенку прививку от менингококка. Вакцинация возможна с 9-месячного возраста.

Среди возбудителей менингита: пневмококк, гемофильная палочка, менингококк. Но если прививки от пневмококка и гемофильной палочки входят в национальный календарь прививок, то от менингококка — пока нет. Хотя общественность и врачи бьются за то, чтобы это исправить, и надеются, ситуация вскоре изменится. Но пока прививку бесплатно можно сделать лишь в нескольких регионах, по территориальной программе ОМС, а в остальных частях страны — только за деньги.

Но не только финансовая сторона вопроса останавливает от вакцинации. Часто родители, не желающие прививать детей от менингита, заблуждаются, что их детям эта инфекция не страшна, поскольку у них крепкий иммунитет и они вообще очень редко болеют. К сожалению, менингит как раз-таки наиболее опасен для таких крепышей, поскольку при этом заболевании мало уничтожить возбудителя инфекции (тот самый менингококк, например), но также надо справиться с гиперреакцией иммунной системы, которая реагирует на инфекцию тем острее, чем сильнее у пациента иммунитет.

Две истории

На конференции по проблемам менингита выступили две женщины: Юлия Умарова из Екатеринбурга, которая в 2019 году из-за этой болезни потеряла своего первого сына Амира, которому был год и 10 месяцев, и Яна Савченко, у которой шесть лет назад менингит забрал пятилетнюю дочь Эвелину. Оба ребенка сгорели от молниеносной формы менингита в первые же сутки. Рассказы их мам действуют убедительнее, чем все рекомендации врачей и данные статистики.

Амир утром уходил в садик еще абсолютно здоровым, а в 5 вечера мама забрала его вялым и с температурой. Дома температуру 38,5 сбили жаропонижающим, но ребенок не стал активным. Встревоженная мама на всякий случай решила вызвать скорую. Врачи приехали, сказали, что надо лечить ангину, и уехали. К вечеру малыш заснул, и во сне начал стонать. Опять вызвали скорую. Вторая команда врачей осмотрела ребенка внимательнее и, обнаружив сыпь на теле, тут же забрала в больницу, сразу в реанимацию, где через несколько часов ребенок скончался.

«У нас после этого родился сын, сейчас ему три с половиной года, и дочь, которой год и 7, — рассказывает Юлия. — Естественно, сын у нас привит уже двумя вакцинами. У дочери есть небольшое отставание по календарю, но одну прививку мы ей уже поставили».

Большой резонанс в СМИ и соцсетях в свое время вызвала и история москвички Яны Савченко. С дочерью Эвелиной (5 лет 7 месяцев) они проводили зимние каникулы в Питере. В день, когда они должны были возвращаться поездом домой, в 6 утра ребенок пожаловался на озноб. Температуры не было. Но затем девочку дважды вырвало. Эвелина очень просила маму скорее поехать домой, и поскольку состояние ребенка не внушало больших опасений, обе отправились на вокзал. В поезде температура у Эвелины стала подниматься, достигнув 39. Мама не слишком испугалась, потому что ее дочь все ОРВИ переносила с высокой температурой. Дала ребенку жаропонижающее. Но уже днем температура достигла 41 градуса. На остановке в Твери к поезду была вызвана скорая. Врач уверенно сказал, что у ребенка ангина, и предложил на выбор либо сойти с поезда и госпитализировать сейчас, либо ехать в Москву и лечиться там. До родного города оставалось 2-3 часа пути, и Яна решила везти ребенка домой. Тем более, температура упала до 36. И тут она обратила внимание на странную сыпь вокруг глаз у ребенка. Сначала она решила, что это капилляры полопались, но сыпь стала нарастать. Яна прислала фото знакомому врачу. Тот впервые и озвучил диагноз, который затем подтвердили врачи. С поезда Эвелину отвезли в реанимацию, где в конце этого страшного дня девочка умерла.

Яна сегодня — мама четверых детей. Она организовала сообщество родителей, потерявших детей разного возраста (среди них минимум 15-20 осиротели из-за менингита). Яна вспоминает, что Эвелина мечтала стать феей и летать по миру, помогая людям. И, широко делясь свей трагической историей, ее мама верит, что ее маленькая фея, действительно, помогает спасать других детей, а значит, ее смерть не была напрасной.

И Юлия, и Яна сегодня активно борются за то, чтобы как можно больше родителей знали о менингококковой инфекции и вовремя привили своих детей, чтобы такие истории, как у них, больше никогда не повторялись.