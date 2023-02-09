Нежный пирог-десерт "Райское облако": простое и красивое лакомство из доступных продуктов

Сегодня готовим вкусный и красивый десерт, в основе которого апельсиновый и молочный крем. Не смотря на большое кол-во ингредиентов в составе, готовится лакомство просто и быстро.
Для приготовления потребуется:
✅1 яйцо
✅90 г. сахар
✅10 г. ванильный сахар
✅60 мл. подсолнечное масло
✅50 г. сливочное масло
✅250 г. мука
✅10 г. разрыхлитель
✅апельсиновая цедра с одного фрукта
крем 1:
✅500 мл. молоко
✅4 столовые ложки сахара
✅4 столовые ложки кукурузного крахмала
✅10 г. ванильный сахар
✅20 г. сыр маскарпоне
крем 2:
✅500 мл. свежий апельсиновый сок
✅4 столовые ложки сахара
✅4 столовые ложки кукурузного крахмала
✅10 г. ванильный сахар
✅20 г. масло
Приготовление:
ШАГ 1: Яйцо взболтаем с сахаром и ванилином. Добавим растительное масло.
ШАГ 2: Сливочное масло (мягкое) тоже отправляем в массу и все хорошо перемешиваем.
ШАГ 3: Просеим муку (с разрыхлителем) и добавим немного цедры апельсина. Замесим руками тесто.
ШАГ 5: Остальное тесто распределим по форме, смазанной маслом, руками, оставляя небольшие бортики.
ШАГ 6: В отдельные кастрюльки наливаем молоко и сок (натуральный). Добавляем по 4 ложки сахара и крахмала, ванилин. Размешиваем.
ШАГ 7: Ставим на средний огонь и увариваем до загустевания. В конце добавим масло и маскарпоне (можно тоже масло или творожный сыр). Снимаем с огня.
ШАГ 8: Выкладываем крем слоями, как на фото.
ШАГ 9: Свержу делаем посыпку из того теста, что отправляли в морозилку. Просто натираем его на терке.
ШАГ 10: Выпекаем пирог 25 минут (200 гр). Подаём остывшим, так вкуснее.
Приятного чаепития!
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