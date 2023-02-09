Нежный пирог-десерт "Райское облако": простое и красивое лакомство из доступных продуктов

Сегодня готовим вкусный и красивый десерт, в основе которого апельсиновый и молочный крем. Не смотря на большое кол-во ингредиентов в составе, готовится лакомство просто и быстро.

Для приготовления потребуется:

✅1 яйцо

✅90 г. сахар

✅10 г. ванильный сахар

✅60 мл. подсолнечное масло

✅50 г. сливочное масло

✅250 г. мука

✅10 г. разрыхлитель

✅апельсиновая цедра с одного фрукта

крем 1:

✅500 мл. молоко

✅4 столовые ложки сахара

✅4 столовые ложки кукурузного крахмала

✅10 г. ванильный сахар

✅20 г. сыр маскарпоне

крем 2:

✅500 мл. свежий апельсиновый сок

✅4 столовые ложки сахара

✅4 столовые ложки кукурузного крахмала

✅10 г. ванильный сахар

✅20 г. масло

Приготовление:

ШАГ 1: Яйцо взболтаем с сахаром и ванилином. Добавим растительное масло.

ШАГ 2: Сливочное масло (мягкое) тоже отправляем в массу и все хорошо перемешиваем.

ШАГ 3: Просеим муку (с разрыхлителем) и добавим немного цедры апельсина. Замесим руками тесто.



ШАГ 4: Небольшой кусочек теста (чуть больше грецкого ореха) отправим в морозилку минут на 20.

ШАГ 5: Остальное тесто распределим по форме, смазанной маслом, руками, оставляя небольшие бортики.

ШАГ 6: В отдельные кастрюльки наливаем молоко и сок (натуральный). Добавляем по 4 ложки сахара и крахмала, ванилин. Размешиваем.

ШАГ 7: Ставим на средний огонь и увариваем до загустевания. В конце добавим масло и маскарпоне (можно тоже масло или творожный сыр). Снимаем с огня.

ШАГ 8: Выкладываем крем слоями, как на фото.

ШАГ 9: Свержу делаем посыпку из того теста, что отправляли в морозилку. Просто натираем его на терке.

ШАГ 10: Выпекаем пирог 25 минут (200 гр). Подаём остывшим, так вкуснее.

Приятного чаепития!