Вяленые помидоры собственного приготовления 🍅

Ингредиенты:

Помидоры сорта "сливки" — 2 кг

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Сушеные травы (орегано, майоран и др.) — по вкусу

Растительное масло — по вкусу

Приготовление:

1. Помидоры помыть, высушить, порезать на четвертинки и выложить на противень, посолить и поперчить, добавить травы по вкусу. Новости СМИ2

2. Поставить в духовку, разогретую до 100°С, на 5-6 часов, пока они не подсохнут.

3. Уложить в чистую банку, можно еще добавить соли и трав по вкусу, залить растительным маслом и дать настояться.

4. Помидоры будут готовы к употреблению уже через пару часов.

Приятного аппетита!

Автор: limasalima (instagram)