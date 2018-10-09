Ингредиенты:
Помидоры сорта "сливки" — 2 кг
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Сушеные травы (орегано, майоран и др.) — по вкусу
Растительное масло — по вкусу
Приготовление:
1. Помидоры помыть, высушить, порезать на четвертинки и выложить на противень, посолить и поперчить, добавить травы по вкусу.
2. Поставить в духовку, разогретую до 100°С, на 5-6 часов, пока они не подсохнут.
3. Уложить в чистую банку, можно еще добавить соли и трав по вкусу, залить растительным маслом и дать настояться.
4. Помидоры будут готовы к употреблению уже через пару часов.
Приятного аппетита!
Автор: limasalima (instagram)
Вяленые помидоры собственного приготовления
Ингредиенты:
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