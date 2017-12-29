Ненужный предмет, нелюбимый учитель: инструкция для подростка

В последнее время "наезды" психологов на школьное образование заметно участились. Яркий пример — недавнее выступление Людмилы Петрановской, которое критически обсудили на 7е. Что это — забота о перегруженных учебой детях, или в самом деле предсказание будущего, или просто зарабатывание популярности? Вот похожий взгляд психолога Андрея Максимова, который тоже считает, что из школьной программы многое не пригодится.

Учитель — это начальник. А начальники (спросите у родителей) бывают хорошие и плохие. В сущности, все начальники делятся на две группы: те, кому важны интересы дела, и те, для кого самое главное — показать, что они начальники.

Ровно так же делятся и учителя. Есть те, кто действительно хочет дать вам знания; для кого важно не то, чтобы вы вызубрили текст из учебника, но поняли, что там написано, и желательно запомнили это. Такие учителя любят свой предмет и хотят поделиться с учениками именно своей любовью, как бы приглашают разделить ее. Поэтому им важно, чтобы ученик был не зубрилкой, а творцом. Им важно, чтобы ребенок не просто получил хорошую отметку, а действительно заинтересовался предметом, полюбил его.

Но есть и учителя-формалисты, которых вообще не интересует, знает ли ученик их предмет. Для них главное, чтобы школьники демонстрировали перед ними уважение и страх. Им важно, чтобы ребенок отчеканил тему, даже если он просто вызубрит параграф из учебника. Их не волнует, знает ли ученик предмет, получает ли он подлинные знания.

Это учителя-дрессировщики. Они используют оценку как сахарок для циркового мишки: понравишься учителю-дрессировщику — получишь свою пятерку!

Как получать хорошие оценки

Мы все настолько привыкли к оценкам, что даже не отдаем себе отчета в том, что по большому счету они очень мешают учебе. Неслучайно в некоторых странах (например, в Финляндии) они отменены вовсе, а в других (скажем, в Израиле) в течение учебной четверти человек получает всего две-три отметки.

Именно необходимость получать хорошие оценки заставляет разведчика (так автор в своей книге называет подростка - Прим. ред.) свыкнуться с губительной для учебы мыслью, что, мол, он учится не для себя, а для учителей и родителей.

Хорошие учителя понимают, что оценка — не главное. Главное, чтобы разведчик заинтересовался предметом, а не скучал на уроке. Плохие педагоги делают из оценки культ.

Любой разведчик знает: чаще всего отметка — вовсе не объективная оценка труда. Получите вы "отлично" или "неуд", в решающей степени зависит от отношения к вам учителя, которое чаще всего субъективно.

Есть педагоги, которых, например, раздражают активные ученики — те, кто постоянно задает вопросы, спорит, не соглашается. Такой разведчик на самом деле может знать многое, но оценки будет получать невысокие.

Есть учителя, которые любят зубрилок и всегда ставят им пятерки. Зубрилка выучит, отбарабанит и забудет. Знаний нет — пятерка есть!

Вообще если бы в оценках был смысл, они бы, безусловно, перекочевали в мир взрослых. Но взрослые оценок друг другу не ставят. Невозможно представить, например, чтобы мне за каждый мой телевизионный эфир выставляли баллы от кола до пятерки. Я бы тогда конкретно сошел с ума. Мне дают определенную зарплату, иногда премии. Однако каждый мой шаг оценками не отмечают.

Как же быть разведчику? Наплевать на эти баллы? Невозможное дело!

Каждый разведчик гораздо лучше меня знает, как вести себя с тем или иным педагогом и как именно демонстрировать ему свои "познания", чтобы получать хорошие отметки.

Очень важно, чтобы вы понимали сами (и даже попробовали убедить своих родителей): проблема не в том, какие оценки вы получаете, но в том, нашли ли вы свое призвание и развиваете ли вы его. Именно на решение этой задачи и должна быть направлена ваша энергия.

Как отличить хорошего учителя от плохого

Если вам повезло встретить в школе хорошего учителя — это огромная удача. Кто такой хороший учитель?

Это человек, на чьих уроках вам не страшно, а интересно даже в том случае, если он преподает не ваш любимый предмет. А уж если ваш... Это просто счастье!

У меня было несколько таких учителей. Один из них преподавал физику — предмет, в котором я никогда ничего не понимал. Его звали Генрих Александрович Ржевусский. Он был ветераном Великой Отечественной войны, а за свою педагогическую работу Генрих Александрович награжден высшей наградой СССР — орденом Ленина.

Генрих Александрович прекрасно понимал, что мне физика не нужна. И по нашему обоюдному согласию ставил мне тройки. Зато на уроке физики мы читали с ним вместе стихи Маяковского и нередко вели "разговоры за жизнь".

Да, я не узнал физику, но, учитывая мое полное непонимание и нелюбовь к этому предмету, я бы всяко ее не освоил. Зато общение с мудрым Генрихом Александровичем очень помогло мне в жизни.

Увы, нелюбовь некоторых разведчиков к школе подчас достигает такого накала, что они игнорируют даже хороших, умных, талантливых, творческих учителей. Это ошибка. У хорошего учителя можно многому научиться. Даже когда он преподает предмет, который вам в дальнейшем не пригодится, а уж если это "ваш предмет" — и говорить нечего.

Очень важная задача разведчика — понять, у кого из учителей можно чему-то научиться и с кем возможно выстроить нормальные человеческие отношения, а с кем надо общаться по минимуму. Если учитель подходит к работе формально, если он даже не старается донести до вас суть предмета, который преподает, не стоит тратить на него свои нервы и силы.

Я предлагаю вам игру. Поговорите с родителями о том, как они ведут себя с плохими начальниками. С одной стороны, это сильно поможет налаживанию контакта с папой-мамой, а с другой — даст вам практические советы, которые могут очень помочь.

Что я могу посоветовать со своей стороны? Не тратить время и силы. Учителя, которые преподают формально, — и от учеников требуют формального подчинения. Мудрее подчиниться этим правилам и оставить силы на освоение тех предметов, которые вам нужны.

А если плохой учитель преподает нужный вам предмет? Если нет возможности поменять школу, то нужно четко осознавать: необходимые для реализации знания вы в школе не получите.

Обидно? Не то слово. А что делать? Получать знания самостоятельно, ходить в какие-то кружки, если у родителей есть возможность — попросить их нанять хорошего преподавателя.

Из книги "Как перевоспитать трудных родителей и другие проблемы, которые должен решать "разведчик" - подросток"