НЕ ДЕТИ – КУСКИ МЯСА: КАК В ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПОПАЛИ СТЫДНЫЕ КНИГИ?

Пока мы говорим о диктате западных ценностей, радужная пропаганда активно работает в России. Едва ли у кого-то есть сомнения, что извращенское лобби крепко стоит на ногах в нашей стране. Мозги подрастающему поколению "перекраивают" даже при помощи детских книжек.

"Герои" нового времени работают с аудиторией аккуратно и неустанно. Кто-то снимает забавные видео, а есть те, кто предлагает и трэш-стримы. Например, трансгендер Даша Корейка – на самом деле это парень по имени Максим – в режиме реального времени планировал показывать собственную операцию по смене пола.

Запретить такой контент практически невозможно. Вещают извращенцы в соцсетях – на иностранных платформах, где подобное просвещение ещё и продвигается, в том числе среди детей.

Пропагандисты у нас сегодня очень хорошо оплачиваются. Они пытаются создать новую реальность, прикрываясь такими благими целями, как защита от ЦППП, снижение числа абортов. Однако цель у них иная – возвести в уровень нормы практически любые сексуальные практики и эксперименты, в то время как любые традиционные ценности должны быть объявлены устаревшими и быть отвергнуты. Для таких просветителей наши дети являются кусками мяса, которых в обязательном порядке нужно идеологически накачать,

– говорит автор Telegram-канала "Радикальная правда" Мария Мостинец.

Идеологическая прокачка мозгов идёт по всем фронтам. Журналисты "Первого русского" полистали детские книги, которые сейчас на пике продаж. Более того, они рекомендованы школьным библиотекам.

Итак, первый шедевр от шведской писательницы Мони Нильсон о мальчике Цацики, который поехал в Грецию знакомиться со своим папой. Пожалуй, стоит процитировать, как автор описывает эту встречу:

Ловец Каракатиц громко храпел, и ещё у него был большой член. Изучив его, Цацики подумал, что появился именно из него. Это было довольно противно. Выходит, что Иисусу повезло больше, ведь у Бога наверняка нет таких причиндалов. Бог, наверное, и не писает даже. А если писает, то куда всё это девается?

По этой книге в Санкт-Петербурге поставлен спектакль для аудитории 6+. Или другой пример книги, которую ребёнок может принести из библиотеки – "Спаситель и сын". Здесь главные герои – подруги Алекс и Шарли планируют ребёнка. Автор "шедевра" подробно описывает, как такое в принципе возможно.

Трансгендеры, гомосексуалисты – главные герои детской литературы наравне с привычными нам Колобком и Чебурашкой. Разнообразная жизнь извращенцев подаётся ученикам начальной школы как новый жизненный ориентир.

Раньше в школах у нас были беседы по поводу семьи. А сейчас что? Это секспросвещение. Они рассказывают школьникам, как добиться того, чтобы детей у них не было: "Dы смотрите, аккуратно",

– отметила в беседе с нами учительница начальных классов Анжелина Мартьянова.

https://vk.com/video-75679763_456265204

Такая радужная просветительская гадость льётся со всех сторон. В YouTube – сотни подкастов о сексуальном образовании. Авторы просвет-шоу стремятся прийти к нашим детям в школы, сделать интимные ликбезы регулярными и максимально наглядными – ведь практические занятия тоже подразумеваются.

Я в своё время изучила эту действующую программу секс-просвета в Европе и, честно говоря, была ошарашена тем, как у них сегодня обрабатываются дети. Буквально с рождения их уже начинают учить мастурбации, а с 4 лет им во всех подробностях предоставляется вся информация о том, как делаются дети. С 6 лет им рассказывают о порно в интернете, эякуляции, нестандартных сексуальных отношениях,

– поделилась впечатлениями Мария Мостинец.

Несмотря на протесты родителей, извращенское лобби находит лазейки, чтобы забраться в детские кровати, а там они уже один на один, без родителей, решат, кому пол сменить, а кому ещё стоит подумать. Их задача раскачать подрастающее поколение, стереть традиционные культурные коды.

Семья и рождение детей? Забудьте. Уроки секспросвета заточены на другой лад – научить надевать презерватив, принимать контрацептивы, любить "без границ". Вот что, оказывается, важно знать с 1 класса. Родительское сообщество заявляет в очередной раз: нам нужен более жёсткий закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Маркировка 18+ и штрафы не работают. Пока нет политической воли, все эти извращенцы будут на наших глазах рвать многовековые традиции на куски.

https://vk.com/video-75679763_456255637