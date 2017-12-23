Рублевское ноу-хау. Как в садах для богатых детей борются с простудами

Детские сады регулярно вызывают недовольство родителей. Наиболее частой жалобой тех, кто отдает своих малышей в группы сада, являются частые простуды. В одном из дошкольных образовательных учреждений на Рублевке решились пойти на эксперимент.

Воспитанники одного из садов на Рублевке, как и многие другие дети, которые оказываются в закрытом детском коллективе, часто болели различными ОРВИ. И возмущение родителей достигло такой степени, что они пригрозили забрать малышей по домам, если администрация не придумает, как можно защитить их от частых болезней. По словам жителей элитного района столицы, их дети не в полной мере приспособлены к российскому климату и могут получить серьезные заболевания, если им не будет проведена соответствующая профилактика.

«Половину зимы мы с семьей проводим в Майами, как возвращаемся в Россию, дочка сразу заболевает. Это ужас какой-то, я из-за этого в прошлом году пропустила несколько важных модных показов. Все родители поставили администрации сада ультиматум: или вы защищаете детей, или мы их забираем. Иначе за что вообще мы платим деньги?» — жалуется одна из родительниц.

Решительные действия

Естественно, что терять воспитанников администрации детского сада совсем не хотелось, поэтому пришлось искать выход из ситуации. Теперь в этом саду детей будут ежедневно осматривать врачи, в рацион их питания будет включено больше пищи, богатой необходимыми витаминами. К примеру, в их меню будет такое блюдо, как овсяная каша с манго.

В качестве дополнительной меры в сончас будут распылять по комнате спрей-масло. «Оно защищает детей от риска подхватить инфекцию, способствует повышению иммунитета в носоглотке. Это средство состоит из эфирных масел, полностью натуральное и подходит для детей», — сообщила директор учреждения.

Предложения садика устроили родителей. Причем садику удалось обойтись «малой кровью»: спреем-маслом оказалось не какое-то дорогое средство, а масло «Дыши», стоимость которого всего около 300 руб. за упаковку, дешевле, чем кофе в «Старбакс».