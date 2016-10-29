ВОЗ обяжет государства предоставлять педерастам суррогатных матерей

Западное общество готово сделать еще один эпохальный шаг в «окно Овертона» и окончательно похоронить понятие семьи, приравняв педерастов, лесбиянок и прочих извращенцев к бесплодным парам. Об этом сообщило одно из крупнейших британских информационных агентств The Telegraph со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).





По данным издания, и это уже подтвердили и другие западные СМИ , ВОЗ замахнулась ни мало, ни много, а на глобальные стандарты «права на воспроизводство», отправив нормальные семейные пары «во второй сорт».

Эксплуатируется в этот раз казалось бы довольно острая тема бесплодия и если раньше под ним (инфертильностью) понималась неспособность забеременеть и произвести потомство после года (или более) регулярного незащищенного секса, то теперь бесплодными были признаны все педерасты, лесбиянки и прочие извращенцы. А чтобы не начали кричать о нарушении прав нормальной семьи, было решено их объявить инвалидами.

В итоге «реформы» содомиты будут иметь приоритет при получении квоты на ЭКО (экстракорпоральное или искусственное оплодотворение) за государственный счет, как и те, кто не может родить детей по медицинским показаниям. Более того, по их требованию, в случае, если оплодотворять некого, государство обязано обеспечить их суррогатной матерью. Профессор университетского колледжа Лондона Джонатан Монтгомери даже заявил, что придется пересмотреть законодательство, так как суррогатное материнство в Великобритании незаконно, к тому же служба здравоохранения будет вынуждена пересмотреть свою политику в свете новых стандартов, так как сегодня в стране и так не хватает суррогатных матерей, а тут понадобится намного больше. Но на что не пойдешь, ради «бедных инвалидов» педерастов.

При этом даже не скрывается, что к самой медицине это не имеет никакого отношения. По словам доктора Дэвида Адамсона, автора новых стандартов, это просто «большой шанс» получить право на массовое размножение как для педерастов, так и остальных одиноких мужчин и женщин. Более того, ВОЗ создает не рекомендации, а обязательные к исполнению правила. «Это принципиально меняет, кто должен быть включен в эту группу и кто должен иметь доступ к медицинскому обслуживанию. Оно устанавливает международно-правовой стандарт. Страны обязаны их соблюдать», — говориться в публикации The Telegraph.

Чтобы не было вопросов, кто такие одинокие люди, Daily Express в своем материале уже определили их как любителей резиновых женщин и кукол для секса . Насколько реально вырастить нормального человека в семье с резиновой или пластиковой мамой, «врачи» из ВОЗ почему-то не интересуются.

К чести западной медицины, далеко не всем пришлась по душе новая инициатива. Так известный и авторитетный доктор Джозефина Куинтавалле в открытую призвала бойкотировать бредовые идеи и заявила: «Этот какой-то абсурдный бред — это не просто переосмысление бесплодия, но полное вмешательство в биологический процесс и значение естественного полового акта между мужчиной и женщиной». Джозефина оказалась не единственной, многие специалисты также раскритиковали эту инициативу. По их мнению, ВОЗ необоснованно выходит за рамки здравоохранения и вторгается в социальную сферу. К войне за сохранение семьи включились и политики, так бывший председатель Парламентской группы по вопросам бесплодия, британский депутат Гарет Джонсон, чьи дети родились благодаря лечению бесплодия, сказал: «я вообще сторонник ЭКО. Но мы должны обеспечить в первую очередь большую доступность ЭКО для бесплодных пар». В итоге, после попытки атаки со стороны ВОЗ министерства здравоохранения ряда стран мира, куда уже направлены новые стандарты, заявили, что не обязаны следовать предписаниям организации. Хотелось бы верить, что Россия окажется в их числе—до сих пор российские власти обычно послушно исполняли требования ВОЗ, начиная от легализации педерастии (которая была исключена ВОЗ из списка психиатрических заболеваний), до всевозможных анти спидовских и секспросветовских программ и навязывания прививок от гриппа и т.п.

Надо сказать, что подобные нынешней инициативе бредовые решения ВОЗ и раньше воспринимались в штыки консервативно настроенной частью западного обществ, но эти протесты всегда носили не организованный характер—и педерасты из ВОЗ их легко преодолевали, поскольку следом за озвучиванием инициативы включаются многочисленные лоббисты и фонды, которые, как и в случае с регистрацией однополых браков, проталкивают данную инициативу всеми способами, пока не добьются успеха. Совершенно очевидно, что следующим шагом извращенцев из ВОЗ будет попытка навязать государствам запрет государственной помощи нормальным семьям, чтобы сделать рождение ребенка естественным путем и его воспитания в нормальной семье максимально дорогостоящим и сложным процессом.

Непонятно только что до сих пор делает Россия в составе ВОЗ, почему наши власти продолжают выполнять бредовые указания глобальных извращенцев, и когда наше высшее руководство наконец поймет что нам не по пути с глобальным содомом, и наш народ вовсе не намерен исполнять взятые на себя за нас кучкой национал-предателей из 1990-х «международные обязательства». Предлагаем всем желающим писать письма и телеграммы Президенту и главе правительства с требованием о выходе России из ВОЗ.

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