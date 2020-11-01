Не просто дистанционка: В России ввели платное образование

Дистанционное школьное образование – свершившийся факт, последствия которого мы ещё не осознаём. Мало того, что образование в России по факту становится платным, а это уже нарушение Конституции, так ещё и наносится удар по уровню знаний школьников, которых и так уже загнали "ниже плинтуса" через ОГЭ и ЕГЭ.

Незаметно, без "объявления войны", по российской средней школе были нанесены как минимум два смертоносных удара.

Значительное число школ опять находятся на дистанционке, и здесь возникает по крайней мере два вопроса. Во-первых, характер обучения – у нас система пока работает по принципу "включить-выключить": или все приходят в школу, или все на удалёнке. Минпросвещения сообщало, что с помощью благотворительных фондов они смогли обеспечить порядка 50 тысяч детей, купили 50 тысяч компьютеров. 50 тысяч – и 3 млн! С этим надо что-то делать. Получается, что образование становится платным. Родители ответственно относятся к образованию своих детей. А со стороны государства я пока не вижу такого ответственного отношения. Нагрузка на небогатые семьи слишком велика,

– считает председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

Итак, первый удар – по Конституции, которая гарантирует в России бесплатное среднее образование. Дистанционка это право уничтожила. Более того, общество в очередной раз разделили по социальному принципу. Самый настоящий социальный дарвинизм. Второй удар – обнуление знаний. Школьников превратили в функцию, которая работает по принципу "включить-выключить", отгадать или нет правильный ответ в тесте. Нет прямого общения с учителем "глаза в глаза", а значит, нет и знаний.

Я категорический противник дистанционного обучения в то время, когда мы всё-таки, надеюсь, победим этот вирус. Дистанционное обучение никогда не заменит реального контакта в классе вместе с другими ребятами и с учителем. Поэтому говорить о том, что у нас образование вдруг почему-то для кого-то станет очным, для кого-то станет дистанционным – а кто будет это определять и на каком основании? Я категорический противник дистанционного образования вне условий пандемии. В условиях пандемии – я понимаю, что это вынужденная мера, и как временная вынужденная мера она приемлема, но не на постоянной основе. Что касается тех чиновников, даже не чиновников, а бизнесменов, которые приветствуют либо лоббируют дистанционное образование, – они вправе выбрать любую форму для своих детей, они могут даже их не обучать ничему, только не нужно это навязывать всей стране,

– считает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества Шота Горгадзе.

А вот мнение директора гимназии Святителя Василия Великого Елены Хавченко:

"Что касается дистанционной формы организации учебного процесса, в очередной раз могу сказать лишь мнение большинства родителей, большинства педагогов и директоров. Дистанционное образование – это профанация образования. Оно не имеет ничего общего с хорошим, классическим, фундаментальным и неклассическим европейским образованием. Дистанционный формат образования допустим в очень узком кругу очень ограниченной категории обучающихся, у кого на это есть запрос. Но когда всю страну посадили на дистанционное образование и очень активно откорректировали федеральное законодательство, в связи с этим очень динамично, агрессивно ведут разъяснительную работу с чиновниками от образования на разных уровнях. Фактически началась война против родительской общественности, которая вопит, пишет письма, коллективные обращения. Общественные организации на дыбы встали. То есть мы имеем сейчас общественное противостояние очень острой фазы, когда большинство родительской, учительской общественности против дистанционного образования, а сверху нам спускается дистант как единственно верный способ".

https://vk.com/video-75679763_456256530

Образование, как и здравоохранение, за последние 30 лет столько раз реформировали, что порой удивляешься тому, что обе социально важные сферы ещё работают. Дети ходят, точнее, ходили в школы, а врачи принимают пациентов. Хотя сейчас с этим, особенно в регионах, очень большие проблемы. Где и в чём выход?

На мой взгляд, пункт первый – ввести тотальный мораторий на любые изменения и реформы. Пункт второй – проанализировать и убрать все т. н. достижения, которые горе-реформаторы заимствовали на Западе. У нас всегда была своя как школьная, так и медицинская практика. Надо вновь вернуть всё лучшее, что было в предыдущие годы, не отказываясь от достижений прогресса, – это уже третий пункт. И самое главное – уяснить одну аксиому: никакой искусственный интеллект никогда не сможет заменить непосредственного общения учителей со своими учениками, что называется, "глаза в глаза".

Дистанционка – это не только нарушение Конституции страны о праве на бесплатное образование, но это ещё и крайне опасная система координат, которая делает из личности, простите, болвана, которого пытаются поставить в стойло. В стойло, где нет знаний, но очень много манипуляций.