Как научить ребенка месяцам: от абстрактного — к наглядному

Если смена времен года вызывает у детей много разных «почему», то пора задуматься, как научить ребенка месяцам. А главное — сделать это легко и интересно.

Авторы и эксперты

Известно, что игровые формы обучения не только облегчают процесс, но помогают лучше усвоить новые знания. источник: https://ru. Новости СМИ2

Мало кто из родителей помнит то время, когда они сами узнали названия и последовательность месяцев. Кажется, что это знание родилось вместе с нами. Наверное, поэтому задача, как научить ребенка месяцам, вызывает множество вопросов. В этой статье постараемся ответить на них, разложив по полочкам, с чего начать и как создать верную атмосферу для обучения, какие способы помогут ребенку легко и быстро учиться и разберем пошагово, как это сделать.

Когда начинать учить ребенка месяцам

Конечно, все индивидуально. К примеру, сторонники раннего обучения говорят о развитии слухового восприятия уже с грудного возраста. Несомненно, разговоры с младенцем важны. Вот только ввиду отсутствия обратной связи сложно понять, что отложилось в сознании ребенка. Поэтому педагоги и психологи рекомендуют начинать учить ребенка месяцам с 3—4 лет, когда у детей уже есть общее представление о временах года, понятиях «тепло» и «холодно», «дождливо» и «солнечно», а также смене гардероба по погоде.

Как создать правильную атмосферу для обучения ребенка

Все мы родом из детства. Уверенный в себе взрослый наверняка вырос в атмосфере безусловной любви и понимания. Поэтому и процесс обучения ребенка нужно выстраивать правильно, чтобы малыш легко преодолевал трудности и долго не огорчался из-за неудач. А для этого важно создать атмосферу поддержки и любви, которая с детства закладывает фундамент уверенности в достижении успеха.

Создание безопасного пространства

Речь не только о физической безопасности, которую ребенок изначально должен чувствовать в стенах дома, но и о безопасности эмоциональной. А для этого нужно чаще хвалить и поддерживать ребенка.

Стимулирование интереса

Малыш должен воспринимать обучение, как увлекательное занятие. Вовлеченность — половина успеха. Для этого важно положительное подкрепление — хвалить, даже если успех еще не достигнут, поощрять за достижения. Это помогает развивать мотивацию.

Сделать обучение веселым

Давно известно, что игровые формы обучения не только облегчают процесс, но помогают лучше усвоить новые знания. Психологи объясняют это расслабляющей обстановкой.

Обратная связь

Чтобы избежать простого заучивания, важно говорить с ребенком, задавать вопросы и отвечать на них, вместе петь и читать стихи. Взаимная вовлеченность в процесс обучения заметно повысит интерес малыша.

Реакция на ошибки

Отношение ребенка к ошибкам и неудачам во многом зависит от реакции на них взрослых. Во-первых, нужно объяснить, желательно на собственном примере, что неудачи — это нормально. Без них невозможен путь к успеху. Во-вторых, не надо акцентировать внимание на ошибках.

Вот что говорит об этом Наталия Кострубина, психолог-психотерапевт, основатель «Монтессори школы (сада) Родник», ведущий педагог класса 3—6 лет:

— Ребенок вначале складывает месяцы по порядку с помощью взрослого. Последний обучает, не исправляя ошибки. Со временем малыш перестает ошибаться. Но если взрослый будет постоянно поправлять ребенка, то он потеряет интерес и в дальнейшем у него разовьется страх ошибиться.

Наблюдайте за природой вместе с ребенком. источник: https://ru.freepik.com/

С чего начать знакомство ребенка с месяцами

Знакомство ребенка с месяцами и временами года — это увлекательный процесс, который помогает развивать наблюдательность, логическое мышление и расширять кругозор. Начинать можно уже с полутора-двух лет, постепенно вводя малыша в мир природы и календаря. Вот подробное руководство, как это сделать, с советами и практическими рекомендациями.

1. Наблюдайте за природой вместе с ребенком

Зима: обратите внимание на снег, мороз, Новый год, украшение елки, катание на санках, снеговиков. Расскажите, что зимой дни короткие, а ночи длинные.

Новый год, украшение елки, катание на санках, снеговиков. Расскажите, что зимой дни короткие, а ночи длинные. Весна: обсудите, как тает снег, появляются ручьи, возвращаются птицы, набухают почки, распускаются листья и цветы. Объясните, что весна — это время пробуждения природы.

Лето: расскажите о теплой погоде, купании в реке или море, сборе ягод, фруктов и овощей. Упомяните, что летом дни длинные, а ночи короткие.

Осень: обратите внимание на яркие листья, листопад, улетающих птиц, сокращение светового дня. Объясните, что осень — это время подготовки природы к зиме.

2. Используйте наглядные материалы

Картинки и фотографии: показывайте ребенку изображения, связанные с каждым временем года. Например, снеговик для зимы, подснежники для весны, пляж для лета, желтые листья для осени.

подснежники для весны, пляж для лета, желтые листья для осени. Раскраски: предложите ребенку раскраски с тематикой времен года. Это поможет закрепить ассоциации.

Книги с заданиями: используйте развивающие книги, где есть упражнения на тему месяцев и времен года. Например, задания на поиск отличий между зимним и летним пейзажем.

3. Читайте сказки и стихи

«Двенадцать месяцев» Самуила Маршака: эта сказка отлично подходит для знакомства с месяцами. В ней каждый месяц представлен как персонаж, что помогает ребенку запомнить их названия и порядок.

сказка отлично подходит для знакомства с месяцами. В ней каждый месяц представлен как персонаж, что помогает ребенку запомнить их названия и порядок. Стихи и загадки: используйте короткие стихи и загадки о временах года. Например: «Снег на полях, лед на реках, вьюга гуляет. Когда это бывает?» (Ответ: зимой).

4. Занимайтесь творчеством

Рисование: предложите ребенку нарисовать времена года. Например, снежинки для зимы, цветы для весны, солнце для лета, листья для осени.

Лепка из пластилина: слепите вместе снеговика, цветок, фрукты или осенние листья. Это поможет закрепить знания в игровой форме.

Аппликации: создавайте коллажи из цветной бумаги, изображающие разные времена года.

5. Смотрите развивающие мультфильмы

«Три кота»: в этом мультсериале есть эпизоды, посвященные временам года.

«Малышарики»: мультфильм помогает детям узнавать о природе и ее изменениях.

«Свинка Пеппа»: в некоторых сериях Пеппа и ее семья исследуют разные времена года.

«Деревяшки»: этот мультсериал также содержит эпизоды о сезонных изменениях.

6. Играйте в игры

Игра «Угадай время года»: описывайте признаки времени года (например, «снег, холод, санки»), а ребенок должен угадать, о чем речь.

Игра «Найди лишнее»: назовите несколько предметов или явлений, связанных с разными временами года, и попросите малыша найти лишнее. Например: «снеговик, цветок, санки, мороз» (лишнее — цветок, это весна).

Календарь природы: создайте вместе с ребенком календарь, где он сможет отмечать изменения в природе каждый месяц.

7. Обсуждайте праздники и традиции

Зима: Новый год, Рождество, катание на санках.

Весна: Масленица, Пасха, первые прогулки в парке.

Масленица, Пасха, первые прогулки в парке. Лето: День защиты детей, поездки на море, пикники.

Осень: День знаний (1 сентября), сбор урожая, праздник осени в детском саду.

8. Повторяйте и закрепляйте знания

Регулярно возвращайтесь к теме месяцев и времен года. Например, в начале каждого месяца обсуждайте, что происходит в природе, какие праздники будут.

Используйте вопросы для закрепления: «Какое сейчас время года?», «Что происходит с деревьями?», «Какая погода за окном?».

9. Создайте календарь природы 9. Создайте календарь природы

Вместе с ребенком сделайте календарь, где он сможет отмечать изменения в природе. Например, каждый месяц рисуйте или приклеивайте в альбом картинки, соответствующие текущему сезону.

Отмечайте важные события: первый снег, появление первых листьев, сбор урожая и т. д.

10. Будьте терпеливы и поддерживайте интерес

Не торопите ребенка. Знакомство с месяцами и временами года — это постепенный процесс.

Хвалите за успехи и поддерживайте интерес через игры, творчество и совместные наблюдения.

Начинать учить месяцы можно с полутора-двух лет, наблюдая за природой, читая сказки и стихи. источник: https://ru.freepik.com/

Пошаговая инструкция, как научить ребенка месяцам

Названия месяцев для ребенка — это абстрактные понятия. В отличие от яблока или хлеба, месяц нельзя потрогать или попробовать на вкус. Поэтому важно, чтобы малыш не просто выучил названия, но и понимал, чем они отличаются и к какому времени года относятся. Успех обучения во многом зависит от того, как вы начнете. Даже если раньше вы не обсуждали с ребенком времена года, начать никогда не поздно. Давайте разберем процесс обучения месяцам по шагам — от общего к частному.

1. Времена года

Начните с объяснения, что год делится на четыре времени года: зима, весна, лето и осень. Расскажите, почему одно время сменяет другое. Используйте наглядные примеры: возьмите глобус и лампочку. Объясните, что лампочка — это солнце, которое всегда остается на месте, а Земля вращается вокруг него. За год Земля делает полный круг, и из-за этого меняются времена года.

Чтобы закрепить знания, нарисуйте с ребенком круг, разделите его на четыре части и подпишите каждую — зима, весна, лето, осень. Предложите ребенку нарисовать в каждой части что-то, что ассоциируется с этим временем года. Например:

зима: снежинки, елка, снеговик;

весна: подснежники, птицы, гнезда;

лето: фрукты, цветы, море;

море; осень: желтые листья, грибы, дождь.

2. Название месяцев

Создайте с ребенком обучающий плакат. Нарисуйте большой круг, в центре — маленький кружок (это солнце). Разделите большой круг на четыре части — это времена года. Попросите ребенка назвать каждое время года и раскрасить сектора в подходящие цвета. Например:

зима — белый или голубой;

весна — зеленый;

лето — красный;

осень — желтый.

Затем каждый сектор разделите на три части, объясняя, что в каждом времени года три месяца. Всего в году 12 месяцев. Начните записывать их названия с того, в котором родился ребенок. Пусть он сам определит, к какому времени года относится его месяц рождения.

3. Сезоны и месяцы

Чтобы помочь ребенку запомнить названия месяцев, используйте ассоциации, стихи и песни. Например:

в декабре мы готовимся к Новому году, наряжаем елку;

елку; в марте любуемся первыми цветами, а в сказках месяц Апрель дарит девушке колечко;

первые буквы весенних месяцев (март, апрель, май) складываются в слово «МАМ» — почти как «мама»;

для запоминания зимних месяцев подойдет песня «Три белых коня».

4. Разбор гардероба

Предложите ребенку разложить свою одежду по сезонам. Вспомните, что он носил и чем занимался в каждом месяце. Например:

в сентябре надевал резиновые сапоги и ходил за грибами;

в январе лепил снеговика в рукавичках;

снеговика в рукавичках; в июле купался в море в купальнике.

Это поможет создать четкие ассоциации: время года — месяцы — занятия — одежда — события.

5. Закрепление

Повторяйте с ребенком стихи, песни и продолжайте наблюдать за природой. Используйте раскраски с изображением времен года и подписями месяцев. Расскажите, когда у членов семьи дни рождения, чтобы связать месяцы с личными событиями. Главное — делайте процесс обучения интересным и вовлекайте ребенка в творчество!

Способы помочь ребенку быстро запомнить месяцы

В море развивающих методик и техник легко утонуть. В первую очередь, нужно ориентироваться на самого ребенка, а уже потом выбирать, что ему больше понравится и поможет запомнить названия месяцев и их последовательность. Педагог и психолог Наталия Кострубина рекомендует делать это всегда в игровой форме.

— Абстракцию ребенок не понимает, поэтому вводим очень конкретное действие и за одно занятие — не более одной сложности, — советует эксперт.

Стихи и песни

Заучивание стихов, помимо запоминания названий месяцев, развивает память, а пение песен — музыкальный слух. Тексты по теме можно найти в сети интернет. Например, на сайте nsportal.ru есть возможность скачать целую подборку стихов о временах года и календарных месяцах, включая цикл С. Маршака «Круглый год» (1). Вот несколько из них.

Январь

Открываем календарь —

Начинается январь.

В январе, в январе

Много снегу на дворе.

Снег — на крыше, на крылечке.

Солнце в небе голубом.

В нашем доме топят печки.

В небо дым идет столбом.

Июнь

Пришел июнь.

«Июнь! Июнь!» —

В саду щебечут птицы…

На одуванчик только дунь

И весь он разлетится.

Октябрь

В октябре, в октябре

Частый дождик на дворе.

На лугах мертва трава,

Замолчал кузнечик.

Заготовлены дрова

На зиму для печек.

Игры

Детям нравится все необычное. Игры делятся на групповые и индивидуальные. Например, родители могут играть с ребенком в мяч: каждый бросок — название месяца. Или придумать развлечение с любимыми игрушками. Важно ненавязчиво сочетать игру с обучением.

Серия игр «Семейка гномов» (2)

В гости приходят два гнома — старший брат Годик и младший — Месяц. Годик закрепляет знание времен года, Месяц — название месяцев и их очередность. Например, Годик читает стишок «Листья желтые летят, под ногами шелестят. Солнце уж не припекает» и спрашивает: «Когда это бывает?». Гном Месяц задает загадки:

Все мрачней лицо природы,

Почернели огороды, оголяются леса.

Молкнут птичьи голоса.

Мишка в спячку завалился.

Что за месяц к нам явился?

Настольная игра «Времена года»

Можно использовать плакат-таблицу с кругом, разделенный на четыре времени года и 12 месяцев. Подготовить картинки с изображением цветов, деревьев, ягод, фруктов, снеговика, новогодней елки и т. п. Предложить ребенку положить каждую картинку в свой домик-месяц. Либо взрослый путает картинки местами, а ребенок исправляет.

Еще один вариант: готовятся картинки с изображением разной одежды и обуви. Ребенок раскладывает гардероб по месяцам, называя их и вспоминая, что он делал в это время года.

Игра «Матери-Сыночки»

Смастерить или нарядить четырех кукол — каждая своего цвета: Матушка-Зима, Молодушка-Весна, Красно-Лето и Злата-Осень. У каждой есть по три сыночка-месяца. Во время игры постараться не только назвать месяцы, но и дать характеристику каждому.

Специальные методики

Чтобы помочь ребенку легко запомнить месяцы и их последовательность, можно использовать специальные методики.

Для лучшего запоминания месяцев и их последовательности можно применять аббревиатуры названий и ассоциации к ним. Например, зима — ДЯФ с картинкой собаки на снегу, которая лает «дяф-дяф». Весна — МАМ и картинка с 8 марта — праздник мам. Лето — ИИА с картинкой ослика из Винни-Пуха. Осень — СОН и картинка со спящим ежиком.

Создание календаря событий вместе с ребенком. На листе бумаги расчертить сетку с количеством дней текущего месяца. Написать его название и пронумеровать каждый сектор. В течение месяца отмечать событие, которое запомнилось в этот день, проговаривая дату.

Тематические раскраски помогут запомнить последовательность месяцев и их отношение к сезону. Заодно тренируется мелкая моторика и зрительная память.

Обсуждайте с ребенком сезонные праздники и традиции — это поможет ему в обучении. источник: https://ru.freepik.com/

Советы эксперта

— Для успешного обучения максимально включаем все сенсорные чувства: зрительные — картинки должны быть не фантастические, мультяшные, а реальные; слуховые — песни, стихи, сказки; тактильные — собрать круг по месяцам, в котором не должно быть много отвлекающих картинок. Хорошо также играть на улице и отмечать особенности конкретного месяца или времени года: как одеваемся, какие вокруг деревья, небо, трава. Все это повторяем каждый день утром и вечером, — рекомендует Наталия Кострубина.

Для наглядности эксперт советует использовать отрывной календарь и предложить ребенку самому отрывать листки, а также читать стихи, сказки, слушать песни, рассматривать картины известных художников и рисовать то, что относится к конкретному месяцу или времени года.

— Важно идти в ногу с реальным месяцем. Не надо говорить про лето зимой, весной или осенью. Ребенок очень реалистичен и ему понятно то, что он видит, слышит и чувствует в моменте, — обращает внимание Наталия Кострубина. — Все, что малыш не видит, он не понимает и быстро забывает. Поэтому февраль изучаем в феврале, а май — в мае.

Главное об обучении ребенка месяцам

Обучение состоит из начального и пошагового изучения времен года и месяцев с их последовательностью. Начинать второй этап можно в 3—4 года, когда ребенок уже осознанно видел зиму, весну, лето, осень и может назвать их признаки. Что еще важно помнить об обучении ребенка месяцам.

1. Для успешного обучения важно создать правильную атмосферу. Главное — любовь и поддержка, вовлеченность, веселье и обратная связь.

2. Не надо акцентировать внимание на ошибках. Дайте ребенку время — он сам перестанет ошибаться.

3. Начинать можно с полутора-двух лет, наблюдая за природой, читая сказки, стихи, разгадывая загадки и во время просмотра мультфильмов.

4. Важно помнить, что названия месяцев для ребенка — абстрактные понятия. Поэтому основной упор нужно делать на визуализацию: картинки, раскраски, таблица с временами года и месяцами, разбор гардероба по сезонам.

5. Для лучшего запоминания читаем стихи, поем песни, строим ассоциации и играем.

6. Для успешного обучения эксперт советует максимально включать все сенсорные чувства: зрение, слух, осязание, обоняние. Проявите фантазию — и успех гарантирован.

7. Помимо запоминания названий месяцев, в процессе обучения развивается память, математические навыки, мелкая моторика и образное мышление.

Список источников

1. Образовательная социальная сеть nsportal.ru. Картотека стихов о временах года, календарных месяцах.