Как научить ребенка месяцам: от абстрактного — к наглядному

Мало кто из родителей помнит то время, когда они сами узнали названия и последовательность месяцев. Кажется, что это знание родилось вместе с нами. Наверное, поэтому задача, как научить ребенка месяцам, вызывает множество вопросов. В этой статье постараемся ответить на них, разложив по полочкам, с чего начать и как создать верную атмосферу для обучения, какие способы помогут ребенку легко и быстро учиться и разберем пошагово, как это сделать.
Когда начинать учить ребенка месяцам
Конечно, все индивидуально. К примеру, сторонники раннего обучения говорят о развитии слухового восприятия уже с грудного возраста. Несомненно, разговоры с младенцем важны. Вот только ввиду отсутствия обратной связи сложно понять, что отложилось в сознании ребенка. Поэтому педагоги и психологи рекомендуют начинать учить ребенка месяцам с 3—4 лет, когда у детей уже есть общее представление о временах года, понятиях «тепло» и «холодно», «дождливо» и «солнечно», а также смене гардероба по погоде.
Как создать правильную атмосферу для обучения ребенка
Все мы родом из детства. Уверенный в себе взрослый наверняка вырос в атмосфере безусловной любви и понимания. Поэтому и процесс обучения ребенка нужно выстраивать правильно, чтобы малыш легко преодолевал трудности и долго не огорчался из-за неудач. А для этого важно создать атмосферу поддержки и любви, которая с детства закладывает фундамент уверенности в достижении успеха.
- Создание безопасного пространства
Речь не только о физической безопасности, которую ребенок изначально должен чувствовать в стенах дома, но и о безопасности эмоциональной. А для этого нужно чаще хвалить и поддерживать ребенка.
- Стимулирование интереса
Малыш должен воспринимать обучение, как увлекательное занятие. Вовлеченность — половина успеха. Для этого важно положительное подкрепление — хвалить, даже если успех еще не достигнут, поощрять за достижения. Это помогает развивать мотивацию.
- Сделать обучение веселым
Давно известно, что игровые формы обучения не только облегчают процесс, но помогают лучше усвоить новые знания. Психологи объясняют это расслабляющей обстановкой.
- Обратная связь
Чтобы избежать простого заучивания, важно говорить с ребенком, задавать вопросы и отвечать на них, вместе петь и читать стихи. Взаимная вовлеченность в процесс обучения заметно повысит интерес малыша.
- Реакция на ошибки
Отношение ребенка к ошибкам и неудачам во многом зависит от реакции на них взрослых. Во-первых, нужно объяснить, желательно на собственном примере, что неудачи — это нормально. Без них невозможен путь к успеху. Во-вторых, не надо акцентировать внимание на ошибках.
Вот что говорит об этом Наталия Кострубина, психолог-психотерапевт, основатель «Монтессори школы (сада) Родник», ведущий педагог класса 3—6 лет:
— Ребенок вначале складывает месяцы по порядку с помощью взрослого. Последний обучает, не исправляя ошибки. Со временем малыш перестает ошибаться. Но если взрослый будет постоянно поправлять ребенка, то он потеряет интерес и в дальнейшем у него разовьется страх ошибиться.
С чего начать знакомство ребенка с месяцами
Знакомство ребенка с месяцами и временами года — это увлекательный процесс, который помогает развивать наблюдательность, логическое мышление и расширять кругозор. Начинать можно уже с полутора-двух лет, постепенно вводя малыша в мир природы и календаря. Вот подробное руководство, как это сделать, с советами и практическими рекомендациями.
1. Наблюдайте за природой вместе с ребенком
- Зима: обратите внимание на снег, мороз, Новый год, украшение елки, катание на санках, снеговиков. Расскажите, что зимой дни короткие, а ночи длинные.
- Весна: обсудите, как тает снег, появляются ручьи, возвращаются птицы, набухают почки, распускаются листья и цветы. Объясните, что весна — это время пробуждения природы.
- Лето: расскажите о теплой погоде, купании в реке или море, сборе ягод, фруктов и овощей. Упомяните, что летом дни длинные, а ночи короткие.
- Осень: обратите внимание на яркие листья, листопад, улетающих птиц, сокращение светового дня. Объясните, что осень — это время подготовки природы к зиме.
2. Используйте наглядные материалы
- Картинки и фотографии: показывайте ребенку изображения, связанные с каждым временем года. Например, снеговик для зимы, подснежники для весны, пляж для лета, желтые листья для осени.
- Раскраски: предложите ребенку раскраски с тематикой времен года. Это поможет закрепить ассоциации.
- Книги с заданиями: используйте развивающие книги, где есть упражнения на тему месяцев и времен года. Например, задания на поиск отличий между зимним и летним пейзажем.
- «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака: эта сказка отлично подходит для знакомства с месяцами. В ней каждый месяц представлен как персонаж, что помогает ребенку запомнить их названия и порядок.
- Стихи и загадки: используйте короткие стихи и загадки о временах года. Например: «Снег на полях, лед на реках, вьюга гуляет. Когда это бывает?» (Ответ: зимой).
4. Занимайтесь творчеством
- Рисование: предложите ребенку нарисовать времена года. Например, снежинки для зимы, цветы для весны, солнце для лета, листья для осени.
- Лепка из пластилина: слепите вместе снеговика, цветок, фрукты или осенние листья. Это поможет закрепить знания в игровой форме.
- Аппликации: создавайте коллажи из цветной бумаги, изображающие разные времена года.
5. Смотрите развивающие мультфильмы
- «Три кота»: в этом мультсериале есть эпизоды, посвященные временам года.
- «Малышарики»: мультфильм помогает детям узнавать о природе и ее изменениях.
- «Свинка Пеппа»: в некоторых сериях Пеппа и ее семья исследуют разные времена года.
- «Деревяшки»: этот мультсериал также содержит эпизоды о сезонных изменениях.
6. Играйте в игры
- Игра «Угадай время года»: описывайте признаки времени года (например, «снег, холод, санки»), а ребенок должен угадать, о чем речь.
- Игра «Найди лишнее»: назовите несколько предметов или явлений, связанных с разными временами года, и попросите малыша найти лишнее. Например: «снеговик, цветок, санки, мороз» (лишнее — цветок, это весна).
- Календарь природы: создайте вместе с ребенком календарь, где он сможет отмечать изменения в природе каждый месяц.
7. Обсуждайте праздники и традиции
- Зима: Новый год, Рождество, катание на санках.
- Весна: Масленица, Пасха, первые прогулки в парке.
- Лето: День защиты детей, поездки на море, пикники.
- Осень: День знаний (1 сентября), сбор урожая, праздник осени в детском саду.
8. Повторяйте и закрепляйте знания
- Регулярно возвращайтесь к теме месяцев и времен года. Например, в начале каждого месяца обсуждайте, что происходит в природе, какие праздники будут.
- Используйте вопросы для закрепления: «Какое сейчас время года?», «Что происходит с деревьями?», «Какая погода за окном?».
- Вместе с ребенком сделайте календарь, где он сможет отмечать изменения в природе. Например, каждый месяц рисуйте или приклеивайте в альбом картинки, соответствующие текущему сезону.
- Отмечайте важные события: первый снег, появление первых листьев, сбор урожая и т. д.
10. Будьте терпеливы и поддерживайте интерес
- Не торопите ребенка. Знакомство с месяцами и временами года — это постепенный процесс.
- Хвалите за успехи и поддерживайте интерес через игры, творчество и совместные наблюдения.
Пошаговая инструкция, как научить ребенка месяцам
Названия месяцев для ребенка — это абстрактные понятия. В отличие от яблока или хлеба, месяц нельзя потрогать или попробовать на вкус. Поэтому важно, чтобы малыш не просто выучил названия, но и понимал, чем они отличаются и к какому времени года относятся. Успех обучения во многом зависит от того, как вы начнете. Даже если раньше вы не обсуждали с ребенком времена года, начать никогда не поздно. Давайте разберем процесс обучения месяцам по шагам — от общего к частному.
1. Времена года
Начните с объяснения, что год делится на четыре времени года: зима, весна, лето и осень. Расскажите, почему одно время сменяет другое. Используйте наглядные примеры: возьмите глобус и лампочку. Объясните, что лампочка — это солнце, которое всегда остается на месте, а Земля вращается вокруг него. За год Земля делает полный круг, и из-за этого меняются времена года.
Чтобы закрепить знания, нарисуйте с ребенком круг, разделите его на четыре части и подпишите каждую — зима, весна, лето, осень. Предложите ребенку нарисовать в каждой части что-то, что ассоциируется с этим временем года. Например:
- зима: снежинки, елка, снеговик;
- весна: подснежники, птицы, гнезда;
- лето: фрукты, цветы, море;
- осень: желтые листья, грибы, дождь.
2. Название месяцев
Создайте с ребенком обучающий плакат. Нарисуйте большой круг, в центре — маленький кружок (это солнце). Разделите большой круг на четыре части — это времена года. Попросите ребенка назвать каждое время года и раскрасить сектора в подходящие цвета. Например:
- зима — белый или голубой;
- весна — зеленый;
- лето — красный;
- осень — желтый.
Затем каждый сектор разделите на три части, объясняя, что в каждом времени года три месяца. Всего в году 12 месяцев. Начните записывать их названия с того, в котором родился ребенок. Пусть он сам определит, к какому времени года относится его месяц рождения.
3. Сезоны и месяцы
Чтобы помочь ребенку запомнить названия месяцев, используйте ассоциации, стихи и песни. Например:
- в декабре мы готовимся к Новому году, наряжаем елку;
- в марте любуемся первыми цветами, а в сказках месяц Апрель дарит девушке колечко;
- первые буквы весенних месяцев (март, апрель, май) складываются в слово «МАМ» — почти как «мама»;
- для запоминания зимних месяцев подойдет песня «Три белых коня».
4. Разбор гардероба
Предложите ребенку разложить свою одежду по сезонам. Вспомните, что он носил и чем занимался в каждом месяце. Например:
- в сентябре надевал резиновые сапоги и ходил за грибами;
- в январе лепил снеговика в рукавичках;
- в июле купался в море в купальнике.
Это поможет создать четкие ассоциации: время года — месяцы — занятия — одежда — события.
5. Закрепление
Повторяйте с ребенком стихи, песни и продолжайте наблюдать за природой. Используйте раскраски с изображением времен года и подписями месяцев. Расскажите, когда у членов семьи дни рождения, чтобы связать месяцы с личными событиями. Главное — делайте процесс обучения интересным и вовлекайте ребенка в творчество!
Способы помочь ребенку быстро запомнить месяцы
В море развивающих методик и техник легко утонуть. В первую очередь, нужно ориентироваться на самого ребенка, а уже потом выбирать, что ему больше понравится и поможет запомнить названия месяцев и их последовательность. Педагог и психолог Наталия Кострубина рекомендует делать это всегда в игровой форме.
Стихи и песни
Заучивание стихов, помимо запоминания названий месяцев, развивает память, а пение песен — музыкальный слух. Тексты по теме можно найти в сети интернет. Например, на сайте nsportal.ru есть возможность скачать целую подборку стихов о временах года и календарных месяцах, включая цикл С. Маршака «Круглый год» (1). Вот несколько из них.
- Январь
Открываем календарь —
Начинается январь.
В январе, в январе
Много снегу на дворе.
Снег — на крыше, на крылечке.
Солнце в небе голубом.
В нашем доме топят печки.
В небо дым идет столбом.
- Июнь
Пришел июнь.
«Июнь! Июнь!» —
В саду щебечут птицы…
На одуванчик только дунь
И весь он разлетится.
- Октябрь
В октябре, в октябре
Частый дождик на дворе.
На лугах мертва трава,
Замолчал кузнечик.
Заготовлены дрова
На зиму для печек.
Игры
Детям нравится все необычное. Игры делятся на групповые и индивидуальные. Например, родители могут играть с ребенком в мяч: каждый бросок — название месяца. Или придумать развлечение с любимыми игрушками. Важно ненавязчиво сочетать игру с обучением.
- Серия игр «Семейка гномов» (2)
В гости приходят два гнома — старший брат Годик и младший — Месяц. Годик закрепляет знание времен года, Месяц — название месяцев и их очередность. Например, Годик читает стишок «Листья желтые летят, под ногами шелестят. Солнце уж не припекает» и спрашивает: «Когда это бывает?». Гном Месяц задает загадки:
Все мрачней лицо природы,
Почернели огороды, оголяются леса.
Молкнут птичьи голоса.
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился?
- Настольная игра «Времена года»
Можно использовать плакат-таблицу с кругом, разделенный на четыре времени года и 12 месяцев. Подготовить картинки с изображением цветов, деревьев, ягод, фруктов, снеговика, новогодней елки и т. п. Предложить ребенку положить каждую картинку в свой домик-месяц. Либо взрослый путает картинки местами, а ребенок исправляет.
Еще один вариант: готовятся картинки с изображением разной одежды и обуви. Ребенок раскладывает гардероб по месяцам, называя их и вспоминая, что он делал в это время года.
- Игра «Матери-Сыночки»
Смастерить или нарядить четырех кукол — каждая своего цвета: Матушка-Зима, Молодушка-Весна, Красно-Лето и Злата-Осень. У каждой есть по три сыночка-месяца. Во время игры постараться не только назвать месяцы, но и дать характеристику каждому.
Специальные методики
Чтобы помочь ребенку легко запомнить месяцы и их последовательность, можно использовать специальные методики.
- Для лучшего запоминания месяцев и их последовательности можно применять аббревиатуры названий и ассоциации к ним. Например, зима — ДЯФ с картинкой собаки на снегу, которая лает «дяф-дяф». Весна — МАМ и картинка с 8 марта — праздник мам. Лето — ИИА с картинкой ослика из Винни-Пуха. Осень — СОН и картинка со спящим ежиком.
- Создание календаря событий вместе с ребенком. На листе бумаги расчертить сетку с количеством дней текущего месяца. Написать его название и пронумеровать каждый сектор. В течение месяца отмечать событие, которое запомнилось в этот день, проговаривая дату.
- Тематические раскраски помогут запомнить последовательность месяцев и их отношение к сезону. Заодно тренируется мелкая моторика и зрительная память.
Советы эксперта
— Для успешного обучения максимально включаем все сенсорные чувства: зрительные — картинки должны быть не фантастические, мультяшные, а реальные; слуховые — песни, стихи, сказки; тактильные — собрать круг по месяцам, в котором не должно быть много отвлекающих картинок. Хорошо также играть на улице и отмечать особенности конкретного месяца или времени года: как одеваемся, какие вокруг деревья, небо, трава. Все это повторяем каждый день утром и вечером, — рекомендует Наталия Кострубина.
Для наглядности эксперт советует использовать отрывной календарь и предложить ребенку самому отрывать листки, а также читать стихи, сказки, слушать песни, рассматривать картины известных художников и рисовать то, что относится к конкретному месяцу или времени года.
Главное об обучении ребенка месяцам
Обучение состоит из начального и пошагового изучения времен года и месяцев с их последовательностью. Начинать второй этап можно в 3—4 года, когда ребенок уже осознанно видел зиму, весну, лето, осень и может назвать их признаки. Что еще важно помнить об обучении ребенка месяцам.
1. Для успешного обучения важно создать правильную атмосферу. Главное — любовь и поддержка, вовлеченность, веселье и обратная связь.
2. Не надо акцентировать внимание на ошибках. Дайте ребенку время — он сам перестанет ошибаться.
3. Начинать можно с полутора-двух лет, наблюдая за природой, читая сказки, стихи, разгадывая загадки и во время просмотра мультфильмов.
4. Важно помнить, что названия месяцев для ребенка — абстрактные понятия. Поэтому основной упор нужно делать на визуализацию: картинки, раскраски, таблица с временами года и месяцами, разбор гардероба по сезонам.
6. Для успешного обучения эксперт советует максимально включать все сенсорные чувства: зрение, слух, осязание, обоняние. Проявите фантазию — и успех гарантирован.
7. Помимо запоминания названий месяцев, в процессе обучения развивается память, математические навыки, мелкая моторика и образное мышление.
Список источников
1. Образовательная социальная сеть nsportal.ru. Картотека стихов о временах года, календарных месяцах.
2. MAAM.ru. Дидактические игры на закрепление знаний о временах года, месяцах. «Семейка гномов».
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