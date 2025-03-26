Как исправить поведение ребенка через похвалы?

Если вы будет чаще хвалить ребенка, то он с удовольствием будет вас слушать и у него никогда не возникнет желания капризничать. Просто скажите: «Можешь, когда захочешь и постараешься». Так через похвалу вы стимулируете ребенка. Вы показываете, что видите объем работы, которую он проделал, и хвалите его именно за это. Да, похвала должна быть осознанной, а не просто сюсюканье. Вы должны стараться видеть достижения ребенка там, где их видеть не принято, но они есть. Например, этот выход в большой и страшный мир взрослых разве не достижение? Посмотрите на мир глазами ребенка и поймите, как ему тяжело и похвалите его за это. Потому что ваш ребенок этого достоин.