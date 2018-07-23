Ликвидаторы образования озвучили свои далеко идущие планы





Пока министр просвещения Ольга Васильева озабочена превращением российских школ в объекты строгого режима спринудительным сбором биометрии детей, реальные авторы стратегии и фактические руководители министерства рассуждают, как бы поскорее добить остатки традиционного образования. Команда либерал-глобалистов под вывеской Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) собрала в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский 1000 «технологических лидеров», чтобы сделать из них «агентов перемен», «трансформирующих» основы национального образовательного пространства. Новости СМИ2 спецпредставитель по цифровизации страны при Президенте ) и прославившийся своими гомосексуальными похождениями Исак Фрумин (научный руководитель Института развития образования ВШЭ), имеющие самые широкие полномочия по воплощению в жизнь программ, написанных за пределами России.



Сами авторы образовательного интенсива «Остров 10-21» называют программу экспериментальной. Не случайно она реализуется на острове Русский, который недавно стал одной из офшорных зон для активов российских олигархов и международных холдинговых компаний, последовательно выводящих деньги из России (такая схема, кстати, вызвала возмущение даже у руководства Центробанка ). Кроме того, под началом того же АСИ реализуется проект по превращению острова в «территорию киборгов» — специальную зону, где можно будет в упрощенном порядке получать регистрацию медицинских изделий в области инвазивной биоинженерии и на легальной основе устанавливать нейроимпланты. В описании проекта прямо говорится, что речь идет о создании на острове трансграничной зоны чипирования людей. До отмены национальных юрисдикций остается не так много этапов, так что на наших глазах возводится опорный пункт мондиалистов.



Интенсив организует Университет НТИ «20.35», в названии которого — отсылка к хорошо известным нам форсайтам«Образование-2030» и «Образование-2035». «А что в этом плохого? — наверняка спросят многие. — Ведь создание национальной технологической инициативы было инициировано самим Президентом в 2014 году». Все именно так и обстоит: тогда Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что нужны «передовые решения для обеспечения национальной безопасности, высокого качества жизни людей, развития отраслей нового технологического уклада». Вице-президент РАН В. Иванов представил под эти задачи госпрограммы «Импортозамещение-2020» и «Технологический паритет-2030», в которых делалась ставка на реиндустриализацию, модернизацию российской промышленности с выходом на автономное обеспечение страны всем необходимым и выравнивание с Западом по высокотехнологическому потенциалу.



Однако затем в процесс вмешались АСИ и Российская венчурная компания (РВК). Под девизом полной неконкурентоспособности России и необходимостью туманных «поисков своего места под солнцем на еще не сформированных рынках будущего» эти структуры взяли под контроль НТИ, начав плодить различные футуристические «дорожные карты», как под копирку списанные с проектов западных трансгуманистов. В результате мы получили сразу несколько новых «Роснано» и «Сколково», ежегодно поглощающих десятки миллиардов рублей из бюджета страны. Но традиционные распилы — это еще полбеды. Фактически наше государство переориентирует всю науку, образование и промышленность на интересы «уважаемых партнеров», выполняя их подряды и превращаясь в площадку глобального соцэксперимента.



Г-н Песков (его деятельность «Катюша» недавно анализировала ) и Исак Давидович Фрумин (модернизатор русской школы еще с советских времен, получатель грантов от Фонда Сороса, экс-координатор социальных проектов в московском представительстве Всемирного банка, много лет стажировался и преподавал в США, плотно общается с ректором ВШЭ Кузьминовым и главой КГИ Кудриным, в 2017 году стал — в сеть попало видео его интимных утех с подчиненным из ВШЭ, который был вынужден покинуть университет) в кампусе на острове Русский, естественно, не рассказывали аудитории о конечной цели своих «инноваций», но закладывали в головы необходимость отказа от всех шаблонов, традиций, авторитетов и стереотипов, подкрепляя теорию статистикой от Всемирного банка и других структур глобалистов.



На круглом столе, посвященном инновациям в образовании, Песков, по сути, озвучил абсолютно те же тезисы, что и в интервью восьмилетней давности:



«Если говорить об образовании — школьном, университетском, любом — нужно держать в уме несколько вещей. Нет ни одного элемента образовательного процесса, который нельзя было бы радикально изменить за счет использования данных. Все существующие элементы устарели. На "Острове" уже сейчас можно увидеть живое будущее. Здесь вы не найдете элементов обычного университетского образования, поэтому эффективность образовательного процесса в десятки раз выше, чем в университетах.



Апелляция к предыдущему опыту ложная, к авторитетам — ошибочна, к лидерам образования — заводит нас в тупик. За последние пять лет в мире произошла революция в сфере использования данных, но до сих пор нет институтов, которые соответствуют этим трендам. Чем больше вы опираетесь на опыт, тем меньше у вас шансов успеть за революцией. Изменения в использовании данных не могут происходить без организационных изменений. Заливать вино в старые мехи бесполезно. Поэтому нужно пытаться изменить организационную структуру образования».



В общем, сломать, демонтировать полностью все, что не успели разрушить предшественники-реформаторы. А что построить взамен? Да кто же знает ответ, ведь мир ежедневно меняется! Может, что-нибудь когда-нибудь в итоге и построим... А вот Исак Фрумин в своей лекции «Человеческий капитал 2.0» был куда более откровенен. Сначала он несколько раз проговорил мысль: важно не количество получающих образование, а его качество. Важны результаты тестов (полученных знаний), а не количество лет обучения. То есть приходим к тому, что стремление Российской империи при Николае II и большевиков с самого начала своего правления — охватить средним и высшим образованием как можно большее число граждан — уже не в почете. Надо не стремиться к тотальной образованности, а вновь сделать образование уделом избранных.



А затем Фрумин и вовсе заявил, что фактические знания (даже проверенные по результатам тестов) не очень-то влияют на рост ВВП, приведя в подтверждение данные Всемирного банка. Разделяя людей по уровню образованности на «общий» и «специфический капитал», лектор отметил, что общие навыки/компетенции (т.е. не требующие много мозгов для восприятия, им может легко обучиться каждый подросток) на сегодня куда более востребованы, чем специфические. Иными словами: для большинства теперь достаточно уметь говорить по-английски, пользоваться текстовым редактором и владеть общей культурой поведения. И именно такие люди якобы смогут определять социально-экономическое развитие в 21 веке.















Самое интересное, что никакой Америки Фрумин не открыл. Так, он повторил старый тезис западных глобалистов о «ржавом поясе» — промышленном сердце США, пришедшим в запустение из-за прорывов в робототехнике, росте сектора услуг (особенно финансовых и виртуальных). По его словам, «реальность такова, что 80% экономики нуждается в людях, которым не надо набираться мастерства в конкретной профессии, а достаточно освоить базовые компетентности». Теперь на первое место в экономике выходит «нерутинное межличностное общение». Что же скрывается за обтекаемым, плохо понятным при переводе с английского определением? Все очень просто: от нового поколения требуется максимальная открытость чужому опыту и готовность соглашаться с окружающими (см. фото 5). И успех на рынке труда, и производительность, оказывается, зависят от этого! Как же это созвучно с постулатами известных персонажей, отраженными в самих названиях их структур: «Открытая Россия» Ротшильда-Ходорковского, «Открытое общество» Джорджа Сороса, Открытый университет Сколково и т.д.









Итак, важно не количество и качество фундаментального образования, а общие и некогнитивные (т.е. не познавательные, а социальные) навыки — открытость и соглашательство. Нужно раннее развитие, но не в том контексте, чтобы ребенок раньше начал читать и писать, а чтобы он был «веселеньким», как отметил Фрумин. Идеально для огромной касты служебных людей будущего, о выведении которых директор Курчатовского института Михаил Ковальчук. Фактически глобалисты будут дрессировать свой «человеческий капитал» на уровне эмоций, для них важны высокий уровень лояльности и предельно малая рефлексия.



Еще одна важная черта желанного для них человека будущего — способность к постоянной трансформации, почти полный аналог оруэлловского двоемыслия. Необходимо регулярно перегружать оперативную систему в своем мозгу, как в компьютере, — закачивать в себя те программы, которые требуют «хозяева идей», сочетать в мировоззрении взаимоисключающие параметры.



«Нам пора забыть о гармонично развитой личности. Мне учитель говорил: если у тебя мышление сформировалось на одном уроке, можешь на другие не ходить… Не надо париться, что необходимо все предметы подправить — и в школе, и в вузе. Если у нас будет для каждого человека хотя бы одна возможность сформировать и ключевые компетенции, и "активную самостоятельность" — это уже хорошо в наших условиях», — вот такой подход к образованию будущего продвигает Фрумин.



То есть по большому счету можно выбросить вообще все предметы и дисциплины, заменив их одним-двумя модулями (именно так и сделали в одном британском вузе, который лектор привел в пример) – и тогда-то мы заживем припеваючи. Очень жаль, что никто из наших «технологических лидеров», слушавших Фрумина (среди них было много простых преподавателей и студентов), в конце лекции не спросил: «Зачем вы так рьяно отстаиваете прямой курс на дебилизацию населения, на низложение большинства до уровня жвачных животных?». Такой вопрос прямо напрашивался…



Еще один интересный момент по поводу лояльности. В конструируемом Песковым, Фруминым и их кураторами-космополитами обществе будущего послушность (в Китае это называется «социальным кредитом» государства для гражданина) индивида будет требоваться практически во всем. Так что параллели между концлагерями тоталитарных режимов и электронным концлагерем будущего — вовсе не фигура речи. Образовательный интенсив Университета НТИ также имеет строгие правила, перечень которых указан на сайте:



«Правило 0. Все должны знать о нормах лояльности островитянина.



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Правило 3. Университет НТИ имеет право на последовательное начисление: желтой предупредительной и красной метки, означающей отчисление с Острова и прекращение действия договора оферты. Желтая метка может быть снята с участника через 2 дня после начисления в случае отсутствия нарушений, однако фиксация самого нарушения остается в цифровом следе. Метки начисляются по перечисленным ниже основаниям в связи с нарушением лояльности без компенсации любых затрат участника, связанных с возвращением на материк.





Правило 4. Начисление меток и удаление с Острова является открытым действием и означает публикацию ФИО нарушителя и возможную публикацию фотофиксации нарушения.





Правило 5. Решение о начислении красной метки и удалении с Острова принимает дисциплинарный комитет после заслушивания островитянина-нарушителя.





Основанием для начисления и удаления являются грубые нарушения условий участия в интенсиве.



Примеры грубых нарушений лояльности и условий участия в интенсиве:



- пропуск образовательного мероприятия без уважительной причины и предварительного уведомления организаторов через чатбот. Уважительной причиной является серьезное ухудшение состояния здоровья, оценка своих возможностей обучаться остается на стороне участника. Не является уважительной причиной необходимость отвлекаться на решение рабочих вопросов, желание доделывать незавершенные задания за счет времени назначенных мероприятий и др.

- покидание ДВФУ в учебные часы, за исключением мероприятий, проводимых Университетом.





!!! Не выполняя рекомендации ИИ по посещению мероприятий вы создаете организационно-административную нагрузку на аудитории и затрудняете сбор цифрового следа. Это делает нашу задачу по созданию пространства эксперимента из трудновыполнимой почти невозможной. Но такое действие мы нарушением не считаем. В этом проявляется свобода вашего выбора одновременно с неуважением к интересам других людей. Так что мы справимся, не волнуйтесь. Но надеемся, что вы нам поможете».





Если участник интенсива выбирает мероприятия, исходя из собственных предпочтений, а не рекомендаций компьютера, это называется «неуважением к интересам других людей», потому что социальным инженерам крайне важно научиться управлять подопытными по заранее прописанным алгоритмам. Пропуск мероприятий при отсутствии серьезных проблем со здоровьем, равно как и покидание территории кампуса в учебное время, приравнивается к дезертирству. А оказавшиеся «нелояльными» должны сами оплачивать выдворение с острова, которое вылетит им в копеечку. И это нарушение лояльности навсегда останется в их электронном личном деле — прообразе персональных траекторий развития, которые глобалисты планирует ввести для каждого человека с момента рождения, которые будут прямым образом влиять на учебу, карьеру и всю жизнь индивида.



Думается, что озвученные выше наказания — лишь проба пера. Когда вся Россия и весь мир превратятся в условный остров Русский или безналичный «умный город» Германа Грефа в Татарстане (в котором, кстати, изымали детей за долги ЖКХ ), нелояльных будут просто отключать от финансовой и любых иных систем жизнеобеспечения. Такова участь «людей одной кнопки», внимающих Пескову, Кузьминову, Фрумину, Калине и т.д., и добровольно-принудительно попавших в рабство к «людиардерам».



РИА Катюша