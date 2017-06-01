День защиты детей от родителей





Отмечаемый сегодня Международный день защиты детей приобретает все более двусмысленный характер. Сначала, накануне праздника, Президента убедили подписать указ о «десятилетке детства» - которую спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тут же назвала продолжением ювенальной «национальной стратегии действий в интересах детей». А вчера в Думу внесли несколько ювенальных законопроектов, в том числе сверх опасную инициативу № 187358-7, которая позволяет навязывать родителям без их согласия «социальное сопровождение» - что на практике зачастую приводит к изъятию детей из семьи.



Хотя сам по себе тот факт, что Президент утвердил не очередную ювенальную «стратегию», списанную с документов Совета Европы, а лишь поручил Правительству разработать очередной 10-летний план, обнадеживает, организованная группа «защитников детей от родителей» во главе с Валентиной Матвиенко тут же перехватила инициативу, «выразив надежду», что 10-тка станет продолжением действующей пятилетки.



Плоды этой пятилетки известны: как рассказала в своем альтернативном докладе Президенту сенатор Елена Мизулина , в России к концу 2016 года создана ювенальная система, своеобразный Сиротпром, заинтересованный в разрушении родных семей и навязывании им своих «услуг». В 2015 году с этой системой уже столкнулись, по данным сенатора, более 300 000 детей.



Надежды госпожи Матвиенко, к сожалению, обоснованы: ждать от Правительства Дмитрия Медведева просемейных инициатив особо не приходится—именно правительство, точнее его социальный блок под руководством вице-премьера Ольги Голодец, были авторами и инициаторами множества скандальных законопроектов и стратегий, от «закона о социальном обслуживании» до «Стратегии в интересах женщин» и законопроекта «О семейно-бытовом насилии», от инициативы заменить родителей психологами в судах, до инструкций для опеки по изъятию детей.



Впрочем, и кроме правительства желающих использовать «десятилетку» для удара по семьям под предлогом «защиты детей» хватает. Так, уже вчера на сайте Думы появилась информация о внесении нового страшного законопроекта № 187358-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и статью 12 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Данный закон, инициированный Ивановской областной Думой, предусматривает что соцслужбы будут сами решать, когда и кому из детей оказывать соцуслуги. Сейчас эти соц услуги оказываются по заявлению родителей или законных представителей детей. Оговорка авторов законопроекта о том, что речь идет только о несовершеннолетних, «находящихся в социально опасном положении», не выдерживает никакой критики: критерии этого «социально опасного положения» нигде четко не прописаны, и на практике их просто списывают с методичек прозападных НКО.Причем, как сказано в законопроекте "Решение об оказании срочных социальных услуг принимается немедленно." То есть, на практике, в случае принятия этого закона, соцслужбы смогут ворваться в любую семью, выдать какие-то предписания, в том числе трудновыполнимые (например срочно сделать ремонт) – и изъять ребенка, признав его находящимся в трудной жизненной ситуации. Это гораздо круче чем существующая ныне ст. 77 Семейного Кодекса, которая позволяет изымать детей под предлогом угрозы их жизни и здоровью. Полный текст законопроекта тут

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=187358-7&02.



Данный законопроект продолжает ту же линию что и находящийся на рассмотрении в Думе правительственный законопроект о замене родителей в судах психологами и «детскими адвокатами» - т.е. чисто ювенальную линию на устранение родителей и лишение семьи суверенитета. Это, дорогие читатели, и есть суть ювенальной юстиции—которая исходит из приоритета прав ребенка перед правами родителей и лживой установки что государство лучше позаботится о ребенке чем его мама с папой.



Вчера же в Думу внесли еще один опасный закон, «Об обеспечении здоровья детей», который предусматривает целый ряд мер по навязыванию прививок, введение регистра факторов, влияющих на здоровье и т.п.http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/0B15191BAE29FFE34325813100590494/$File/189743-7.PDF?OpenElement.



В то же время, вчера Совет Федерации утвердил принятый накануне законопроект о борьбе с «группами смерти» в соц.сетях, практически не учтя критику родительских общественных организаций (в результате закон так и не ввел ответственности для операторов социальных сетей—но при этом создает ювенальные риски для родителей). Вчера же премьер Медведев в безаппеляционной форме потребовал от глав регионов взять под контроль все существующие детские лагеря, в том числе палаточные . Не секрет, что именно в таких лагерях до недавних пор отдыхала львиная доля детей, чьи родители не могли позволить себе «полноценный» отдых на курорте, не говоря уж о том, что именно в такой форме существовали практически все воинские, патриотические, казачьи и фольклорные лагеря—которые, в отличии от большинства гос.учреждений такого типа, занимаются реальным воспитанием патриотизма.



И это все новости буквально одного дня! Можно себе представить, какие еще сюрпризы преподнесут нам провластные либералы за 3 месяца, которые им дал Президент на составление 10-летнего плана.



Между тем, примечательно, что это происходит на фоне скандала вокруг Уполномоченной по правам ребенка при Президенте Анны Кузнецовой—которая сначала заняла соглашательскую позицию с правительством , но, столкнувшись с противодействием родительских организаций , явно напугалась, и пытается с одной стороны, сохранить свою должность, организуя видимость поддержки своей персоны ( см. тут и тут ), а с другой, неожиданно сменила пластинку, и заговорила о том же что просят родительские организации. А именно, замолвив перед Президентом словечко о ценности семьи и попросив его обеспечить открытость Правительства при обсуждении планов и стратегий, касающихся семейной сферы . Дай-то Бог! Только этого мало—родительские организации ждут от Уполномоченного реального противодействия ювенальщикам—как это делал ее предшественник Павел Астахов.



РИА Катюша