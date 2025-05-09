Язык тела ребенка: 11 жестов для общения

У младенцев мышление развивается раньше, чем речь. Поэтому ребенок может расстроиться, если не сможет сказать вам, чего он хочет. Как же преодолеть такой барьер в коммуникации?

Многие родители используют жесты, которые позволяют общаться с детьми, прежде чем они заговорят.

Дети в возрасте от семи месяцев вполне могут выражать свои мысли с помощью жестов. Однако, если вы начнете использовать их раньше, это не повредит.

Рассмотрим несколько базовых жестов, которым можно научить младенца.

1. Папа

Вытяните и растопырьте пальцы одной руки. Прикоснитесь ладонью ко лбу.

Совет: прикасайтесь для обозначения «мужских» слов выше носа, а для «женских» - ниже. Таким образом, жесты «папа» и «мама» будут идентичными. Только первый жест – с прикосновением выше носа, а второй – ниже.

2. Мама

Жест, аналогичный предыдущему. Вытяните и растопырьте пальцы руки. Прикоснитесь большим пальцем к подбородку.

3. Подгузник

Станьте в позицию руки на поясе. Указательным и средним пальцами каждой руки постучите по большим пальцам.

4. Пить

Вытяните пальцы руки в форме буквы «С», как будто держите в руке стакан. Поднимите руки ко рту, как будто пьете из стакана.

5. Есть

Соедините кончики пальцев одной руки. Прикоснитесь ими ко рту.

6. Хватит

Этот жест выглядит так, как будто вы отталкиваете что-то. Сначала раскройте руки ладонями к себе. Затем разверните ладони наружу и сделайте движение руками от себя.

7. Нет

Соедините указательный и средний пальцы, прикоснитесь к ним большим пальцем. Этот жест должен выглядеть как рот, говорящий «нет».

8. Еще

Соедините пальцы обеих рук в форме буквы «О». Затем сведите и разведите руки несколько раз.

9. Спать

Вытяните пальцы и разведите их в стороны. Проведите ладонью по лицу сверху вниз и соедините кончики пальцев. Затем расслабьте лицо и закройте глаза, показывая, как вы спите.

10. Вверх

Покажите указательным пальцем вверх и затем опустите руку.

11. Да

Сожмите руку в кулак и поднимите примерно до уровня плеч. Покачайте кулаком вперед-назад, словно имитируя голову, кивающую в знак согласия.

Скорее всего, ребенок перестанет использовать жесты, как только научится говорить. Но до этого момента язык жестов поможет вам общаться с ребенком.