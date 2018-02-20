Ранние пташки. Как ухаживать за недоношенными малышами

Каждый десятый ребёнок появляется на свет до срока (37 недель беременности). У таких детей немало проблем, но в большинстве случаев ранние пташки со временем вырастают в сильных орлов! Хотя родителям придётся для этого потрудиться.

Наш эксперт – анестезиолог-реаниматолог Московского областного перинатального центра г. Балашиха Анна Трифонова.

В роддоме недоношенными детьми занимается целый штат специалистов – реаниматологов, неонатологов. А после выписки мамы и папы остаются со своими крошечными сокровищами один на один. Тут важно не паниковать. Чтобы недоношенный малыш рос здоровым, его необходимо:

Правильно кормить. Прикладывать к груди недоношенного кроху нужно не по требованию, как остальных деток, а чаще. Они нуждаются в более калорийном питании, чем дети, рождённые в срок (на 20–30 ккал больше). Это нужно не только для набора веса, но и для восстановления лёгочной ткани, которая у таких малышей часто повреждена, поскольку лёгкие преждевременно родившегося ребёнка начинают дышать раньше, чем лёгочная ткань успевает созреть для нормального газообмена.

Чтобы повысить энергетическую ценность еды, в грудное молоко или молочные смеси добавляются так называемые фортификаторы (обогатители). Они восполняют дефицит белка, а также некоторых витаминов и минеральных веществ. Длительность использования обогатителей устанавливает педиатр. Кстати, смеси для недоношенных обязательно подбираются не только по весу ребёнка, но и по проблемам со здоровьем. Но идеальная пища любого малыша – грудное молоко. Даже в самых лучших смесях есть лишь 40 из 400 биоактивных веществ, присутствующих в грудном молоке (например, там нет антител, защищающих ребёнка от инфекций). А вот обычное коровье молоко давать нельзя, кишечник новорождённых (тем более недоношенных) не может его переработать.

Обеспечить постоянный телесный контакт. Преждевременно родившегося ребёнка необходимо «донашивать» и после рождения, поскольку такие крохи плохо умеют самостоятельно поддерживать температуру тела. Когда-то в русских деревнях бытовал даже обычай «дозревать» таких малышей, положив их на печку или отнеся в баню. При этом крох укутывали в овчину или даже заворачивали в тесто. В таком виде эти «пирожки» доходили до готовности. Кстати, в овчинном тулупе на печи выходили великого полководца Суворова. Всё новое – хорошо забытое старое. Метод кенгуру, разработанный ещё 40 лет назад колумбийским педиатром Эдгаром Рэем, в 2003 году одобрила ВОЗ. Ранний, длительный и непрерывный телесный контакт с матерью необходим всем недоношенным дет­кам от 800 г весом – как для физического, так и для умственного развития. Исследования показали, что если начинать его использовать с первой недели жизни, смертность малышей снижается на 40%, частота инфекций – на 60% и почти на 80% – риск переохлаждения. Снижается и риск синдрома апноэ (задержка дыхания во сне). Преждевременно рождённые дети иногда «забывают» дышать, но дыхание матери постоянно «напоминает» ребёнку об этом.

Чтобы обеспечить контакт «кожа к коже», на малыше, лежащем на теле матери (или кого-то из родных), должны быть только подгузник, носочки и шапочка, а тельце должно оставаться без одежды. Спать с привязанным к телу малышом нужно почти что сидя – чтобы физически это выдержать, родителям лучше меняться друг с другом (а также привлекать к этому делу сестёр-братьев, бабушек и дедушек малыша).

Проводить массаж и гимнастику в воде. Они способствуют расслаблению мышц. У недоношенных, родившихся с весом больше 2 кг, массаж начинают с 2–3 месяцев, а с весом менее 1500 г – только с 6 месяцев. Водную гимнастику проводят так: малыш на спинке лежит на сомкнутых руках и предплечьях у папы, весь, кроме головы, погруженный в воду. А мама в это время разжимает его кулачки и отводит большие пальцы, совершая ими лёгкие круговые движения в одну и другую стороны, вращает кисти, разгибает руки в локтевых суставах, постукивая кончиками своих пальцев, разгибает согнутые пальцы ног ребёнка, разгибает-сгибает его колени, поднимает и опускает выпрямленные ноги, придерживая в это время коленные суставы так, чтобы ноги в коленях не сгибались, отводит бёдра, захватывая согнутые в коленных суставах ноги ребёнка. Каждое упражнение повторяется до 8–10 раз.

Регулярно показывать врачам. Это правило касается всех детей, родившихся ранее 28‑й недели беременности или с весом менее 1000 г, а также недоношенных малышей с различными патологиями. Кратность посещений определяют врачи (пульмонологи, кардиологи, офтальмологи, хирурги, неврологи). Важно предотвратить у малыша развитие анемии и рахита – эти заболевания повышают риск дисплазии бронхов, которая часто угрожает преждевременно рождённым малышам. В этом поможет профилактический приём витамина D и кальция.

Защищать от пассивного курения, вирусных и бактериальных инфекций. 90% инфекций у детей раннего возраста даёт респираторно-сентенциальный вирус. Вызванные им заболевания малыши переносят гораздо тяжелее, чем взрослые. Поэтому всем детям, родившимся менее 1,5 кг весом, сегодня бесплатно проводят вакцинацию против этого вируса. Специальные антитела внутримышечно вводят в кожу бедра – пятикратно с интервалом раз в месяц. Эта мера на 80% снижает риск острых вирусных инфекций.

