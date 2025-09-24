Признаки депрессии у детей, которые нужно знать всем родителям

Есть дети, которые постоянно чувствуют себя несчастными, но при этом у них нет клинической депрессии. Чтобы понять разницу, посмотрите, как ребенок реагирует, когда вы напоминаете ему о какой-то ситуации, когда он был счастлив. Тот, кто просто подавлен, воспрянет, вспоминая о хороших временах, но ребенка в депрессии это не заставит развеселиться. Он не может представить, что был когда-то счастлив в прошлом, и не может вообразить, что будет счастлив в будущем.