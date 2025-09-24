Признаки депрессии у детей, которые нужно знать всем родителям

1. Упала успеваемость
При депрессии снижается способность сосредотачивать внимание, поэтому ребенку становится трудно понимать то, что говорит учитель, или выполнять домашние задания.низкие оценки, стоит насторожиться.
Имейте в виду, ребенок может не жаловаться на плохое настроение. Просто у него появляется ощущение, что его мозг перестал работать, и это приводит его в замешательство.
2. Спит достаточно, но все равно жалуется на усталость
Обращайте внимание на изменения, связанные со сном ребенка, так как это может быть одним из симптомов депрессии. К примеру, он снова стал спать днем, начал просыпаться среди ночи или очень рано с утра и не может снова заснуть. При депрессии сон становится некачественным, он не восстанавливает силы, поэтому неважно, сколько человек спит, на следующий день он все равно чувствует себя измученным. Это плохо влияет и на успеваемость, и на остальные сферы жизни.
3. Говорит о своей никчемности
Если ребенок начал часто произносить что-то вроде «никто меня не любит», «я ничего не стою», «все бессмысленно», обязательно обратитесь к специалисту. Психотерапевт поможет поработать с этими пессимистичными мыслями.
4. Все друзья куда-то подевались
5. Больше не хочет строить планы
В депрессии человек перестает получать удовольствие от общения, от совместного времяпровождения с кем-либо, его не веселит, не радует то, что радовало прежде. Нормально, если ребенок время от времени испытывает стресс, устает от учебы, друзей, каких-то занятий.
Насторожить должно то, что его прежние способы снять стресс перестают работать.
Он больше не хочет мечтать, куда вы отправитесь на каникулы, его не радует перспектива отправиться в кино, на каток, на прогулку. Ему некомфортно, потому что ему хотелось бы реагировать на все это как прежде, но у него не получается.
6. С ним становится трудно разговаривать
У детей депрессия проявляется иначе, чем у взрослых, поэтому ее так трудно распознать. Ребенок может не выглядеть печальным или подавленным, но он становится раздражительным, его настроение часто меняется в течение дня.
Если вы заметили, что нормального разговора с ребенком не получается, он постоянно срывается вне зависимости от ситуации, проследите, нет ли у него других симптомов депрессии.
7. Приятные воспоминания больше не радуют
Есть дети, которые постоянно чувствуют себя несчастными, но при этом у них нет клинической депрессии. Чтобы понять разницу, посмотрите, как ребенок реагирует, когда вы напоминаете ему о какой-то ситуации, когда он был счастлив. Тот, кто просто подавлен, воспрянет, вспоминая о хороших временах, но ребенка в депрессии это не заставит развеселиться. Он не может представить, что был когда-то счастлив в прошлом, и не может вообразить, что будет счастлив в будущем.
8. Плачет чаще, чем обычно
Плач – совершенно нормальный путь для выплескивания эмоций. Но если прежде практически не плакавший ребенок начал регулярно рыдать, проанализируйте ситуации, в которых это происходит. Не сопровождается ли эта повышенная плаксивость другими симптомами депрессии, например, потерей интереса к каким-то занятиям, которые раньше нравились?
Если интуиция говорит вам, что тут что-то не так, обратитесь к специалисту.
9. Не хочет, чтобы его утешали
Испытывать грусть нормально, особенно если что-то расстроило, но, как правило, человек хочет, чтобы его в тяжелый момент эмоционально поддержали. Однако ребенок с депрессией может отшатнуться от подставленного вами плеча, понимая, что это не облегчит его состояния.
10. Стал равнодушен ко всему
Потеря интереса может касаться абсолютно всех сфер жизни, не только школы, друзей или увлечений.
11. Резко изменился аппетит
К примеру, раньше он был очень привередлив в еде, а тут вдруг начал очень много есть или пристрастился к сладкому. Отношение детей к еде естественным образом меняется по мере взросления, но насторожитесь, если мощный сдвиг в этой сфере сопровождается другими симптомами депрессии.
12. У него без конца что-то болит
То ребенок жалуется на живот, то у него болит голова, то еще что-то, — все это может быть проявлением депрессии.
13. У вас в семье были случаи депрессии
Предрасположенность к депрессии имеет наследственный характер, поэтому если даже ни у кого из родственников не было формального диагноза, все же стоит задуматься, не наблюдались ли у них симптомы этого психического расстройства. Если да, то ваш ребенок — в зоне риска.
