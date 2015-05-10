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15 МАМИНЫХ СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИСЬ ЧИСТОЙ ПРАВДОЙ. ДА, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ДА!

15 маминых советов, которые оказались чистой правдой. Да, черт возьми, да!

 Мы уже рассказывали страшную историю о калечащих родительских установках. Теперь же, для восстановления баланса во вселенной, хотим поговорить о советах, которые вспоминаем с улыбкой и благодарностью.

1. Утро вечера мудренее

Оказывается, с утра, действительно, можно переделать немало дел, и делать их легче и приятнее, чем добивать дедлайны в ночи. Что уж говорить о спорте или правильном питании, прогулках с собственными детьми или уборке в квартире – все это ночью не получается никак. А утром – самое то.

 

2. Терпение и труд все перетрут

Лучше всего они перетирают всевозможные любовные страдания. Да еще, в отличие от прочих способов разобраться с душевными невзгодами, после приема таблетки “Т&Т”, ты не только успокаиваешься, но и получаешь приятный результат, например, гонорар.

3. Выключай приборы из розетки

В юности могло показаться, что мама суеверно относится к проводам, и это было смешно. Как ни странно, экологи и любители экономить с ней согласны – выключай все, что не нужно, не оставляй в розетках зарядные устройства.

 

4. Он тебя не стоит

За редкими исключениями, у мамы глаз-алмаз на всяких негодяев. Эх, стоило, если не слушаться, то хотя бы помнить и держаться настороже.

5. Не спорь ради спора

Еще интернета-то не было, а мама уже знала, что ты потратишь часы и дни на борьбу с кем-то, кто в этом интернете неправ. И не победишь. И разочаруешься. И бросишь это дело. Давно было пора.

6. Пришла домой – переоденься

Приятнее, удобнее, гигиеничнее. Даже странно, что это требование вызывало столько внутреннего протеста в детстве.

7. Сначала домашнее задание

Или любое другое задание. Сначала работаем, потом гуляем. Наоборот почему-то не получается, проверено.

8. Ешь овощи, в них витамины

Прикинь, в них реально оказались витамины! Более того, все эти морковки, брокколи и шпинат еще и вкусные.

9. Не опаздывай

Как же не хотелось идти в школу и не понятно было, что все так переживают из-за 15-30 минут опоздания. Как эгоистичны люди, заставляющие всех себя ждать, понимаешь только когда с ними побольше поработаешь.

10. Что ты такая злая, ты сегодня кушала?

Ух, как это злит в три года. И в 7 лет. И в 14: мама, мне же не три года, в конце концов. Но, на самом деле, голод, действительно, действует на нервы и мешает воспринимать реальность адекватно. Сядь, поешь и узбагойся.

11. Спи днем

Когда-то тебе хотелось делать все, что угодно, лишь бы не ложиться спать днем, а теперь за сладкий дневной сон готова что угодно отдать. Какое же это наслаждение, выспаться! Хоть к маме в гости за этим отправляйся.

12. Будь выше этого

Очень сложно быть выше чего бы то ни было, когда в тебе метр с кепкой. Но теперь ты выросла и вдруг поняла, что талант игнорировать ерунду очень полезен и облегчает жизнь.

13. Это пройдет

Любое несчастье не бесконечно. Его можно пережить. Сама уверенность в этом помогает выбраться на свет.

14. Сходи в туалет перед выходом

Неловко признавать, но ведь это правда. Стоит забыть об этом правиле, как обязательно приспичит по дороге и вдали от цивилизации.

15. Холодно, надень рейтузы!

Да, черт возьми!

 

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