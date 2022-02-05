Развитие общения детей

«Волшебная палочка». Тот, у кого в руках волшебная палочка (можно покрасить или облепить фольгой какую-то палочку или веточку) расскажет, что хорошего случилось с ним (чему научился, что было самым трудным, что ты делал с удовольствием) на прошлой неделе (сегодня). Таким же образом по очереди можно придумывать истории.



«Веселые картинки». Один участник начинает рисовать картину, а через 2-3 минуты ее продолжает дорисовывать другой ребенок (мама, папа) и возвращает обратно автору. Так рисунок может дополняться несколько раз. В конце можно обсудить: понравилось ли тебе дорисовывать чужой рисунок, отличается ли он от тех, которые ты рисуешь обычно.



«Сиамские близнецы». Умение сотрудничать с другими, очень важное умение для хорошего общения. Обмотайте бинтом предплечье и локти двух детей (или ребенка и родителя) у одного это будет левая, а у другого правая рука. Берем мелки или карандаши разных цветов и начинаем рисовать. Рисовать нужно только привязанной рукой. В процессе можно разговаривать, чтобы решить, какое изображение должно получиться.



«Испорченный телефон». Эта игра приучает внимательно слушать собеседника.



Прошепчите ребенку какую-то фразу, он передает ее следующему игроку и т.д. и последний говорит, что до него дошло.

«Воображаемая сумка». Эта игра-упражнение учит считывать язык жестов.



Поставим перед собой воображаемую сумку, «достаем» из нее какой-нибудь предмет и показываем, как им пользоваться. Например, что-то пишем ручкой, разрезаем ножницами бумагу, наливаем и пьем из стакана.