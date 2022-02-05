Развитие общения детей

Коммуникабельность - основа жизненного успеха, как доказано учеными. Что делать, чтобы малыш не вырос букой и как правильно заниматься развитием общения детей - в нашем материале
ИРИНА ЕРМОЛАЕВА
Журналист «КП»
Умение легко находить общий язык с людьми необходимо любому. Порой даже не ум и интеллект помогают нам в жизни, а именно общительность. Как выяснили недавно социологи Высшей школы экономики, коммуникабельные люди добиваются бОльших жизненных успехов и зарабатывают лучше, чем угрюмые и нелюдимые.
Завести друзей и продвинуться по карьерной лестнице, поддержать диалог и отстоять свое мнение - все это результаты хорошей коммуникации. Развивать навыки общения детей специалисты советуют с самых ранних лет, так как общительные дети чувствуют себя более счастливыми, лучше учатся взаимодействовать с людьми.
Старайтесь говорить с малышом очень выразительно, буквально показывайте ему смысл высказывания и выражением лица, и руками, и голосом. И несмотря на то, что карапуз еще не знает очень многого, специалисты советуют общаться с ним красивыми и развернутыми предложениями.
Старайтесь говорить с малышом очень выразительно, буквально показывайте ему смысл высказывания и выражением лица, и руками, и голосом. И несмотря на то, что карапуз еще не знает очень многого, специалисты советуют общаться с ним красивыми и развернутыми предложениями.
Умные игрушки не так уж умны...
А вот планшеты и яркие игрушки со множеством кнопочек и эффектами могут замедлить речевое развитие, - предупреждают психологи. Во-первых, они мешают полноценному общению между родителем и ребенком, а во-вторых, результаты исследований показали, что дети, играющие в такие игрушки, в дальнейшем не могут регулировать свои эмоции и ладить со сверстниками. Еще выяснилось, что все обучающие функции умных игрушек не откладываются в памяти у детей. Родители радуются, что они знакомят свое чадо с буквами и цифрами, а, на самом деле, малыш лишь учится нажимать на кнопки.
Порой папы и мамы стараются пораньше отдать ребенка в детский сад, чтобы он научился общаться с другими детьми. Но это не всегда работает, считает клинический психолог Елена Трушина.
- Социальные навыки - умение выражать свои желания, реагировать на отказ, защищать свои границы у совсем маленьких детей развиваются исключительно через общение с близким взрослым. Он показывает пример, как реагировать. В группе детсада, когда детей много, а взрослых 1-2, такой возможности научиться кооперации, разрешению конфликтов у ребенка нет. Скорее, можно сказать, что дошкольник применяет в детском коллективе те способы общение, которым он научился дома.
Малыши еще не могут играть со сверстниками, игрушки для них интереснее. Поэтому задача родителей - просто привлекать внимание к другим детям («Посмотри, какая девочка! Какое у нее красивое платье!»). Достаточно, если вы ходите в гости, где есть дети или играете на детской площадке.
К 4 годам малыш понимает, что играть с другим интереснее, чем одному. И это время сюжетно-ролевых игр: в больницу, в полицию, дочки-матери. Это лучший коммуникативный тренинг. Здесь ребенок и командует, и выполняет инструкции, и обманывает, и играет множество ролей. Именно в игре дети учатся договариваться. Например, кто будет доктором, а кто больным или во что будем играть.
К 5-6 годам дети уже могут общаться со сверстниками и родителями вне игры. С ними можно говорить на различные темы и обсуждать то, чего нет перед глазами: где я был вчера, какой мультик я люблю, куда я поеду завтра.
Порой папы и мамы стараются пораньше отдать ребенка в детский сад, чтобы он научился общаться с другими детьми. Но это не всегда работает, считает клинический психолог Елена Трушина.
- Социальные навыки - умение выражать свои желания, реагировать на отказ, защищать свои границы у совсем маленьких детей развиваются исключительно через общение с близким взрослым. Он показывает пример, как реагировать. В группе детсада, когда детей много, а взрослых 1-2, такой возможности научиться кооперации, разрешению конфликтов у ребенка нет. Скорее, можно сказать, что дошкольник применяет в детском коллективе те способы общение, которым он научился дома.
Малыши еще не могут играть со сверстниками, игрушки для них интереснее. Поэтому задача родителей - просто привлекать внимание к другим детям («Посмотри, какая девочка! Какое у нее красивое платье!»). Достаточно, если вы ходите в гости, где есть дети или играете на детской площадке.
К 4 годам малыш понимает, что играть с другим интереснее, чем одному. И это время сюжетно-ролевых игр: в больницу, в полицию, дочки-матери. Это лучший коммуникативный тренинг. Здесь ребенок и командует, и выполняет инструкции, и обманывает, и играет множество ролей. Именно в игре дети учатся договариваться. Например, кто будет доктором, а кто больным или во что будем играть.
К 5-6 годам дети уже могут общаться со сверстниками и родителями вне игры. С ними можно говорить на различные темы и обсуждать то, чего нет перед глазами: где я был вчера, какой мультик я люблю, куда я поеду завтра.
Рисуем лесенку из 7 ступенек. Объясняем ребенку, если на всех ступеньках рассадить детей, то на верхней ступеньке окажутся самые лучшие ребята, на второй и третьей- хорошие, на четвертой – ни хорошие, ни плохие, на пятой и шестой – плохие, а на последней – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? А на какую ступеньку тебя поставят мама, папа, воспитательница, другие дети? Большинство детей ставит себя на самый верх. (Завышенная самооценка у дошкольников – это норма.) Оценка другими – должна быть на той же ступеньке или рядом. Дети, у которых есть проблемы в общении, имеют большой разрыв в этой оценке (на 2-4 ступеньки ниже). Получается, ребенок считает себя хорошим, но ему кажется, что другие так не думают. Поэтому он может, например, стесняться общения с другими.
- Если ваш ребенок прячется за вашу спину в гостях – это совершенно нормально и не говорит о его самооценке, - объясняет Елена Трушина. - Однако реакция взрослых на эту черту может негативно повлиять на уверенность в себе - когда постоянно говорят «ну что ты такая трусиха», «давай уже», и т.д. В тоже время поддержка и сочувствие родителей помогут ребенку постепенно пробовать новое.
Как развить общительность у ребенка
1. Всякая оценка ребенка негативно сказывается на развитии навыков коммуникации. Нужно стараться оценивать не малыша, а поступок. Не «ты самый умный ребенок на свете», а «Ты нашел очень остроумное решение этой проблемы». Такая обратная связь как раз очень важна для развития адекватной самооценки. Хвалить нужно по делу, подробно и конкретно называя, что именно получилось хорошо. Например, «Чтобы так вырезать картинку надо было действовать очень сосредоточенно и аккуратно. Как тебе удалось разрезать ровно по линии?», «Ты подтянулся уже 3 раза, вот это да! Для этого нужны очень сильные руки».
2. Для детей раннего дошкольного возраста мы подсказываем и помогаем найти слова для смущающих ситуаций, иногда даже говорим за него, тогда мы с ребенком «одна команда». Например, "Вася хотел бы поиграть твоей машинкой, можно мы возьмем ненадолго?" или "Нет, Маша пока не готова отдать свою лопатку". Постепенно ребенок освоит ваши способы и сможет сам говорить подсказанные вами когда-то фразы.
3. Более старшим детям можно рассказывать, в какие неловкие и сложные социальные ситуации вы попадали, как находили выход. Очень важно вспоминать именно о трудных моментах. Так ребенок будет знать, что нет ничего страшного и такое случается с всеми, и раз вы выросли и преодолели эти трудности, то и он справится.
А что еще важно…
1. Задавайте сыну или дочке отрытые вопросы, на которые можно ответить что-то кроме «да» и «нет». Например. «Как прошел твой день? Что было интересного сегодня?» Поощряйте его задавать вопросы другим: «Спроси у Васи, какие конфеты он любит».
2. Всегда внимательно слушайте ребенка, если он хочет чем-то с вами поделиться. Не прерывайте, повернитесь к нему лицом, кивайте головой, задавайте уточняющие вопросы.
3.Приучайте здороваться с другими детьми и взрослыми. Это самый простой способ начать общение с другим человеком.
4.Обсуждайте прочитанные книги или мультфильмы (поход в гости, прогулку в зоопарк и т.д.)
5. Читайте и еще раз читайте! Совместное чтение прекрасно развивает навыки общения.
2. Для детей раннего дошкольного возраста мы подсказываем и помогаем найти слова для смущающих ситуаций, иногда даже говорим за него, тогда мы с ребенком «одна команда». Например, "Вася хотел бы поиграть твоей машинкой, можно мы возьмем ненадолго?" или "Нет, Маша пока не готова отдать свою лопатку". Постепенно ребенок освоит ваши способы и сможет сам говорить подсказанные вами когда-то фразы.
3. Более старшим детям можно рассказывать, в какие неловкие и сложные социальные ситуации вы попадали, как находили выход. Очень важно вспоминать именно о трудных моментах. Так ребенок будет знать, что нет ничего страшного и такое случается с всеми, и раз вы выросли и преодолели эти трудности, то и он справится.
А что еще важно…
1. Задавайте сыну или дочке отрытые вопросы, на которые можно ответить что-то кроме «да» и «нет». Например. «Как прошел твой день? Что было интересного сегодня?» Поощряйте его задавать вопросы другим: «Спроси у Васи, какие конфеты он любит».
2. Всегда внимательно слушайте ребенка, если он хочет чем-то с вами поделиться. Не прерывайте, повернитесь к нему лицом, кивайте головой, задавайте уточняющие вопросы.
3.Приучайте здороваться с другими детьми и взрослыми. Это самый простой способ начать общение с другим человеком.
4.Обсуждайте прочитанные книги или мультфильмы (поход в гости, прогулку в зоопарк и т.д.)
5. Читайте и еще раз читайте! Совместное чтение прекрасно развивает навыки общения.
А теперь поиграем
Для малышей
«Где наши ручки?»: ребенок показывает и прячет руки за спину.
Игры с простыми правилами: Солнышко-Дождик. (Прячемся, когда начинается дождик, выбегаем, когда светит солнце)
С 4-х лет
«Зеркало». Один участник (взрослый или ребенок) смотрится в зеркало, другой – его отражение. И зеркало должно синхронно выполнять все движения, том числе хлопки, топанье ногами, какие-то звуки. Через пару минут меняемся ролями.
Зеркало наоборот. Выполнять действия противоположные тем, что показывает ведущий. Например, ведущий сжимает руки в кулаки, «отражение»-раскрывает ладошки.
«Где наши ручки?»: ребенок показывает и прячет руки за спину.
Игры с простыми правилами: Солнышко-Дождик. (Прячемся, когда начинается дождик, выбегаем, когда светит солнце)
С 4-х лет
«Зеркало». Один участник (взрослый или ребенок) смотрится в зеркало, другой – его отражение. И зеркало должно синхронно выполнять все движения, том числе хлопки, топанье ногами, какие-то звуки. Через пару минут меняемся ролями.
Зеркало наоборот. Выполнять действия противоположные тем, что показывает ведущий. Например, ведущий сжимает руки в кулаки, «отражение»-раскрывает ладошки.
«Волшебная палочка». Тот, у кого в руках волшебная палочка (можно покрасить или облепить фольгой какую-то палочку или веточку) расскажет, что хорошего случилось с ним (чему научился, что было самым трудным, что ты делал с удовольствием) на прошлой неделе (сегодня). Таким же образом по очереди можно придумывать истории.
«Веселые картинки». Один участник начинает рисовать картину, а через 2-3 минуты ее продолжает дорисовывать другой ребенок (мама, папа) и возвращает обратно автору. Так рисунок может дополняться несколько раз. В конце можно обсудить: понравилось ли тебе дорисовывать чужой рисунок, отличается ли он от тех, которые ты рисуешь обычно.
«Сиамские близнецы». Умение сотрудничать с другими, очень важное умение для хорошего общения. Обмотайте бинтом предплечье и локти двух детей (или ребенка и родителя) у одного это будет левая, а у другого правая рука. Берем мелки или карандаши разных цветов и начинаем рисовать. Рисовать нужно только привязанной рукой. В процессе можно разговаривать, чтобы решить, какое изображение должно получиться.
«Испорченный телефон». Эта игра приучает внимательно слушать собеседника.
Прошепчите ребенку какую-то фразу, он передает ее следующему игроку и т.д. и последний говорит, что до него дошло.
«Веселые картинки». Один участник начинает рисовать картину, а через 2-3 минуты ее продолжает дорисовывать другой ребенок (мама, папа) и возвращает обратно автору. Так рисунок может дополняться несколько раз. В конце можно обсудить: понравилось ли тебе дорисовывать чужой рисунок, отличается ли он от тех, которые ты рисуешь обычно.
«Сиамские близнецы». Умение сотрудничать с другими, очень важное умение для хорошего общения. Обмотайте бинтом предплечье и локти двух детей (или ребенка и родителя) у одного это будет левая, а у другого правая рука. Берем мелки или карандаши разных цветов и начинаем рисовать. Рисовать нужно только привязанной рукой. В процессе можно разговаривать, чтобы решить, какое изображение должно получиться.
«Испорченный телефон». Эта игра приучает внимательно слушать собеседника.
Прошепчите ребенку какую-то фразу, он передает ее следующему игроку и т.д. и последний говорит, что до него дошло.
«Воображаемая сумка». Эта игра-упражнение учит считывать язык жестов.
Поставим перед собой воображаемую сумку, «достаем» из нее какой-нибудь предмет и показываем, как им пользоваться. Например, что-то пишем ручкой, разрезаем ножницами бумагу, наливаем и пьем из стакана.
Поставим перед собой воображаемую сумку, «достаем» из нее какой-нибудь предмет и показываем, как им пользоваться. Например, что-то пишем ручкой, разрезаем ножницами бумагу, наливаем и пьем из стакана.
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