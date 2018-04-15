ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ САЛАТИК "ЦЕЗАРЬ"

Ингредиенты:

Куриное филе - 200г.

Сыр - 100 г.

Батон - 200 г.

Cалат зеленый - 100 г.

Помидоры черри - 100 г.

Яйца - 2 шт.

Масло оливковое - 1 с.л.

Чеснок - 2 зубчика

Горчица - 1 ч. л.

Сок лимона - 1 ч.л.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Соус по желанию и по вкусу

Основным ингредиентом салата цезарь является, конечно, куриное филе. Новости СМИ2

Также неотъемлемой частью салата «Цезарь» являются сухарики. Самым простым вариантом приготовления сухариков можно считать сушение в духовке (температура должна быть примерно 175 градусов, а время приготовление около 15-20 минут) или обжарку на сухой сковороде. Сухарики для оригинального «Цезаря» стоит готовить на оливковом масле с добавление зубчиков чеснока. В итоге получаться гренки с легким ароматом чеснока.

Далее следует подготовить остальные ингредиенты – помидоры, яйца, салат.

Яйца нужно отварить вкрутую. Затем нарезать их крупно. Лучше использовать помидоры черри, их желательно нарезать не мелко, а пополам. Затем добавляем сухие листья салата. Можно порвать листья салата руками. Если вы хотите добавить орехи, то их лучше сначала высушить на сковороде или в духовке.

Теперь следует приготовить заправку. Для нее мы возьмем оливковое масло, чеснок, горчицу, соль, перец и лимонный сок.

Можно, конечно, добавить немного майонеза, но это не обязательно. Существует несколько вариантов заправки. Можно полить салат оливковым маслом и добавить чуть-чуть лимонного сока. Также можно использовать готовые заправки для салата «Цезарь».

Теперь стоит соединить все ингредиенты вместе. Сначала поливаем курицу и салатные листья заправкой.

Или добавляем заправку только к салату, а затем выкладываем курицу.

Потом добавляем помидоры, яйца и сухарики.

Можно сверху положить тертый сыр.



