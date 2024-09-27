Почему слишком много игрушек — это плохо? Отвечаем

Это приводит к перевозбуждению нервной системы ребенка и негативно отражается на его способности к обучению и креативной игре.

Как взрослым трудно сосредоточиться на работе в захламленном офисном помещении, так и ребенку, окруженному горами игрушек, тяжело сконцентрироваться на какой-то одной из них — и он просто теряет к ним интерес.