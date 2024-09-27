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Почему слишком много игрушек — это плохо? Отвечаем

Игрушки предназначены для того, чтобы помогать детям развиваться. Но, как показывают исследования, чтобы выполнять эту роль, их не должно быть слишком много. Иначе вместо пользы они начинают приносить вред.
источник: Freepik

Почему избыток игрушек вреден для ребенка

Это приводит к перевозбуждению нервной системы ребенка и негативно отражается на его способности к обучению и креативной игре.

Как взрослым трудно сосредоточиться на работе в захламленном офисном помещении, так и ребенку, окруженному горами игрушек, тяжело сконцентрироваться на какой-то одной из них — и он просто теряет к ним интерес.

В то же время, как показывают исследования, если у ребенка всего несколько игрушек, он может сосредоточиться на каждой из них, включить фантазию и воображение — и начать играть. А пользу творческой игры для детского развития трудно переоценить.

Кроме того, когда у ребенка слишком много игрушек, он перестает их ценить, прекращает испытывать благодарность за то, что они у него есть. Обидно, когда видишь, что какая-нибудь отнюдь не дешевая игрушка, с любовью выбранная вами в подарок сыну или дочери, валяется на полу и ее равнодушно пинают, проходя мимо.

Что же делать?

Вас спасут расхламление и систематизация. Конечно, это легче сказать, чем сделать. Нужно быть готовым к тому, что будет много крика, протестов и скандалов, но дети придется понять, что жить в окружении игрушечных завалов невозможно.

Когда игрушек станет на порядок меньше, их можно будет упорядочить и систематизировать. От этого легче станет всем: дети будут знать, какие игрушки у них есть, где они хранятся и куда их складывать, когда игра закончена. А родителям больше не придется в ужасе смотреть на покрытый ровным игрушечным слоем пол и по ночам наступать босыми ногами на детальки конструктора и прочие неожиданные предметы. Во всяком случае, шансы на это снизятся.   

Как навести порядок в игрушках

Первый шаг — инвентаризация. Вам нужно составить список всех игрушек, имеющихся в вашем доме. Затем разделить их на группы:

  • «оставить для игры»
  • «оставить на хранение» (это могут быть игрушки, связанные у вас с сентиментальными воспоминаниями, какие-то семейные реликвии, передаваемые по наследству из поколения в поколение, коллекционные игрушки, которые можно поставить в шкаф за стекло)
  • «выбросить, подарить или продать»
источник: Freepik

Игрушки из группы «оставить для игры» необходимо организовать таким образом, чтобы они были хорошо видны и легко доступны для ребенка. Две трети из этих игрушек сразу спрячьте в шкаф или еще куда-то.

Раз в месяц проводите «игрушечную ротацию», чтобы создавать эффект новизны: часть игрушек убирайте и вместо них доставайте те, что были спрятаны.

При этом нужно следить, чтобы в том игрушечном наборе, который доступен для ребенка, присутствовали игрушки из разных категорий.

Какие категории игрушек бывают

Манипулятивно-функциональные игрушки: конструкторы, кубики, пазлы, пирамидки, матрешки, шнуровки, головоломки, приспособления для игры с водой и песком и так далее. Такие игрушки помогают развивать мелкую и крупную моторику, ловкость и координацию движений.

Активные игрушки: спортинвентарь, мячики, лазалки, горки — словом все, что помогает физическому развитию ребенка.

Обучающие игрушки: настольные игры, магнитная азбука, сортеры и так далее.

Креативные игрушки: материалы для поделок, краски, фломастеры, пластилин, музыкальные игрушки, цифровые музыкальные приложения и приложения для рисования.

«Фантазийные» игрушки: куклы, плюшевые игрушки, персонажи из кукольного театра, всевозможные машинки, тракторы, бульдозеры, инвентарь для ролевых игр — шляпы, маски, костюмы, аксессуары.

Что такое «хорошие игрушки»?

Когда вы думаете, какую игрушку купить для ребенка, отдайте предпочтение той, которая соответствует его возрасту и уровню развития, советуют специалисты. При этом она должна стимулировать стремление ребенка к обучению, поддерживать его интерес к игре, пробуждать креативность и быть при этом прочной и безопасной. Тяжеловатый выбор, не так ли?

Однако речь при этом не идет о каких-то дорогих, сложных игрушках.
Этим требованиям, между прочим, идеально отвечают самые простые предметы домашнего обихода.

Картонные коробки, кастрюли, кухонные принадлежности, всевозможные ведра, тазы, картонные трубки от бумажных полотенец и туалетной бумаги, пластиковые контейнеры и чашки-матрешки. Все это — превосходные развивающие игрушки для детей разного возраста.

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