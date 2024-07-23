Ссадина не ерунда. От царапины до столбняка один шаг?

Лето в разгаре. Дети, вывезенные за город, с утра до вечера пропадают на улице: лазают, бегают, прыгают. Взрослые на дачах копают, рубят, пилят. Травмы в этот период не редкость. Но даже небольшой порез может довести до беды.

Наш эксперт – заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Горелов.

Летом пораниться можно секатором, обрезая растения в саду, шампуром, готовя шашлык, неосторожно наступив на торчащий из земли ржавый гвоздь или щепку, упав с дерева и ободрав кожу.

Не волшебная палочка

.. Если в ранку попадёт земля, может произойти инфицирование. Самый опасный вариант – заражение смертельно опасным столбняком.

Возбудитель столбняка – анаэробная бактерия Clostridium tetani, живущая в пищеварительном тракте всех диких и домашних млекопитающих. Она выделяется в почву с продуктами их жизнедеятельности и остаётся там в виде спор до 100 лет. Пока микроб не попал в кровь, через повреждённую кожу или слизистые, он не опасен. Но в организме человека сразу начинает выделять нейротоксин, поражающий нервную систему и головной мозг. Инкубационный период – от нескольких часов до 2 месяцев (в среднем от 3 дней до 3 недель). Чем быстрее развились симптомы – тем хуже последствия.

При столбняке появляются высокая температура, обильное потоотделение, повышенная свето- и звукочувст­вительность, боль в животе. Характерный симптом – спазм жевательных мышц, не позволяющий больному открыть рот и вызывающий неестественно широкую сардоническую улыбку. Голова запрокидывается назад, тело выгибается дугой. Затем нарушаются дыхание и крово­обращение, итогом становится летальный исход. Поэтому прививка от столбняка включена в Национальные календари практически всех стран мира.

Ссадина не ерунда

Если вы поранились в более или менее чистых условиях, достаточно промыть повреждение под проточной водой, обработать перекисью водорода, смазать края раны зелёнкой и туго наложить стерильный бинт. Если же произошёл контакт с землёй или рана была колотая, тем более если она пришлась на голову или шею, надо срочно сделать прививку от столбняка.

Если поранился подросток и все три прививки у него есть – до 18 лет он защищён. АКДС – адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столб­нячную вакцину – делают в 3, 4,5 и 6 месяцев жизни, в 18 месяцев проводят первую ревакцинацию, в 7 и 14 лет – повторные. Врачи настоя­тельно рекомендуют начиная с 18 лет ревакцинироваться каждые 10 лет. Если с последнего введения прошло больше 5 лет, в травмпункте вам сделают несколько уколов с сывороткой, блокирующей токсин. Привитый человек тоже может заболеть, но болезнь будет протекать гораздо легче.