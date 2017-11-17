Испанская инфанта: история жизни в десяти портретах

Суженый, будущий император Священной Римской империи Леопольд I, был старше инфанты на 11 лет и приходился ей дядей как по отцу, так и по матери: Габсбурги не чурались внутрисемейных браков. Однако невеста росла в Мадриде, а ее будущий муж жил в Вене, так что ему отправили несколько портретов принцессы. К счастью, при дворе работал любимый художник Филиппа IV Диего Веласкес и еще несколько мастеров.

Маргарита росла красивой веселой девочкой. Родители и близкие звали ее ангелочком, а отец в письмах называл ее «моя радость». Маргариту воспитали по всем правилам, обучили этикету и дали ей хорошее образование.

1653-1654. Два-три года

Когда Веласкес писал первый портрет Маргариты, ему было 54 года, а девочке – два. Художник явно любуется ребенком, и еще короткими мягкими волосами, и круглыми детскими щечками. Малютку нарядили во «взрослое» платье и дали в руки веер (а может, девочка сама захотела веер «как у настоящей дамы»?), ей тяжело долго стоять, она на что-то опирается. В результате получился портрет одновременно и парадный, и удивительно живой. Это характерно для всех изображений Маргариты кисти Веласкеса. В дальнейшем он писал ее портреты каждый год, а то и несколько раз в год. Художник сделал две версии этого портрета, одну в 1653 г., другую в период 1653-1654 гг.

1656: пять лет

«Портрет инфанты Маргариты в белом платье» – один из трех, что были отосланы к императорскому двору в Вену, где они сейчас и хранятся. Это еще «Портрет в синем платье» и портрет в розовом платье 1654 г.

1656: пять лет

«Менины» вызывают горячие споры, потому что у картины нет единого смыслового и зрительного центра. Во-первых, искусствоведы спорят о том, что изображено почти посередине полотна. Большинство согласны, что это зеркало, но кто и что в нем в отражается? Считается, что это король и королева, но тогда – на кого смотрит принцесса, на зрителя или на родителей? И почему в зеркале не отражается сама девочка? Ряд ученых считает, что в зеркале отражается полотно, над которым работает художник – портрет Филиппа и Марианы, а принцесса в сопровождении свиты зашла посмотреть, как работает художник.

Во-вторых, Веласкес вписал в картину собственный автопортрет в полный рост. Впервые в истории искусства художник изображает себя на равных с особами королевских кровей. Филиппа IV это не оскорбило. В 1659 г. художника приняли в Орден Святого Якова (Сантьяго), но уже в 1660 г. Веласкес скончался. После этого Филипп приказал дописать на груди художника красный крест – знак принадлежности к Ордену.

В-третьих, самым ярким, освещённым объектом на картине – а так обычно выделяют главного героя – является фигурка маленькой инфанты. Но при этом её изображение окружено фигурами активных взрослых и двух карликов, а справа на заднем плане тоже ярко освещена фигура мужчины, который остановился на ступеньках.

Забавно, что за портретом принцессы утвердилось название «Фрейлины» , ведь именно так переводится с испанского «Las Meninas».

1659: восемь лет

Принцессе всего 8 лет, но ее уже нарядили в тяжелое платье. Ткань тянет девочку вниз, но она изо всех сил старается сохранить торжественное выражение лица. И все же Веласкес не забывает, что пишет хоть королевского, но – ребенка: круглые щечки совсем ребячьи, а в больших глазах отражается страдание. В левой руке, ближней к зрителю, инфанта держит меховой предмет. Возможно, это муфта, присланная в подарок из Австрии.

1660: девять лет

Раньше считалось, что это последний портрет Маргариты кисти Веласкеса – в этом году художник скончался. Однако искусствоведы установили, что этот портрет принцессы написал зять Веласкеса – художник Хуан Батиста Мартинес дель Мазо.

1665: четырнадцать лет

Франсиско Игнасио Руис де ла Иглесия пишет принцессу как прелестную юную девушку. На его портрете черты лица Маргариты стали чуть острее, но зато она освоилась с придворным нарядом и чувствует себя в нем естественно.

1665-1666: четырнадцать лет

Здесь принцесса изображена в траурном платье: 17 сентября 1665 г. скончался Филипп IV, ее отец. Портрет – кисти Хуана Батиста Мартинеса дель Мазо. Но уже в следующем году инфанту ожидало большое счастливое событие.

В 1666 г. состоялось бракосочетание Маргариты и Леопольда, тогда уже императора Священной Римской империи.

1666: пятнадцать лет

Этот портрет, скорее всего, выполнен вскоре после свадьбы: похоже, в левой части полотна изображена знаменитая восьмиугольная корона Священной Римской империи.

Несмотря на разницу в возрасте, брак был счастливым, у супругов было много общих интересов.

1667: пятнадцать-шестнадцать лет

Ян Томас пишет парный портрет императора и его молодой жены. Маргарита облачена в маскарадный костюм, но главное, что бросается в глаза, – каким весельем и счастьем светится ее лицо.

1671: девятнадцать-двадцать лет

Молодая женщина родила двух сыновей и двух дочерей (в 16, 18, 19 и 20 лет), но трое детей умерли в младенчестве. На этом портрете кисти Беньямина Блока она изображена со вторым ребенком, дочкой Марией Антонией (род. 18 января 1669 г.).

Частые беременности ослабили здоровье императрицы. Маргарита скончалась 12 марта 1673 г. Ей был всего 21 год.