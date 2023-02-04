Почему матери завидуют своим детям

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О зависти вообще мы уже говорили здесь и здесь. А сегодня я хочу затронуть тему материнской зависти. Да, вы не ослышались: материнской зависти к своим детям, чаще к дочерям.

Звучит если не дико, то, по крайней мере, странно. Ведь мы с детства привыкли к поэтизации образа матери: на праздниках стихи и песни в её честь, сочинение в школе только в хвалебном ключе; маму надо любить, уважать, ценить, оберегать; не обижать и не обижаться, а только поддерживать... Ведь мама - это самое дорогое, никто не будет нас любить сильней и бескорыстней, чем мама. И это всё так! Но не всегда.

Как выглядит зависть матери?

К сожалению, довольно часто встречаются такие мамы, о которых не хочется говорить и даже вспоминать...

Материнская зависть - это недовольство талантом, счастьем красотой и успехом своих детей.

Я много лет жила и не понимала, в чём моя вина перед матерью. А подруги иногда спрашивали, родная ли у меня мама. Я всегда была косорукая и кривоногая, безмозглая, страшная и тупая... И я верила. Не помню ни одной похвалы в свой адрес, только придирки и критика. Я сбежала от неё замуж. Так она принципиально не пришла на свадьбу. Сейчас для меня всё сложилось: каждое слово, каждый поступок вписывается в определение материнской зависти. Её бесило всё во мне: и мой музыкальный талант, и моя щедрость, и моя доброта. Мама постоянно колола меня тем, что у меня долго не было детей. А когда я в 38 лет забеременнела, её чуть удар не хватил. Потом она в грубой и агрессивной форме постоянно меня критиковала за неправильное воспитание ребенка. За всю жизнь я ни разу ничем ей не угодила. И даже после смерти маме удалось меня ещё раз обидеть. Когда я пришла на её работу сообщить о смерти, коллеги, с которыми она проработала не одно десятилетие, очень удивились, что у неё была дочь. Мама всегда рассказывала только о сыне... (Из рассказа клиентки психотерапевта.)

Тяжёлая тема, горькая, болезненная, постыдная. Но это есть в жизни! И об этом надо говорить!

Каковы же признаки материнской зависти?

Жёсткая критика по поводу и без. Может быть как прямая ("что ты напялила эту юбку! Ты и так дылда, а в ней ещё выше!"), так и завуалированная ("соседка мне и говорит сегодня: "Ваша дочка такая высокая, как же она мужа подберёт?")

Жалостливые речи с подтекстом. Например, "Я так тяжело жизнь прожила, а тебе повезло". Подразумевается - "незаслуженно". Такие высказывания вызывают у детей чувство вины. Однако если они хотят как-то помочь маме, покупают что-то или делают подарки, то слышат вместо благодарности: "Зачем вы деньги тратите?! Легко они, видать, вам даются!"

Недовольство зятем или невесткой . Зачастую совершенно без повода. Счастливый брак дочери или сына становится для неё трагедией ("что-то мужа твоего долго нет; смотри , может он с любовницей где. А ты будешь ворон ловить!").

Демонстративный отказ от помощи . Сначала мама звонит и жалуется, а когда ей предлагают помощь, с вызовом отвечает: "Ничего мне от вас не надо! Проживу как-нибудь! Главное, чтобы вам было хорошо! Я вас вырастила, выучила... А сама как получится..."

Прохладное или безразличное отношение к внукам. Постоянно критикует методы воспитания. Сама же общается с внуками редко и без видимого удовольствия.

Желание принизить образ успешного ребёнка в глазах окружающих ("Вот какая у тебя дочь молодец: и работа хорошая, и семья образцовая". - "Ой, не знаю... Она на работе вечно допоздна; дети, муж не досмотрены. Муж уже, может, другую нашёл").

Какой же выход?

Разговорами с мамой решить проблему её зависти не получится. Мама не понимает и никогда не поймет, что она завидует своему ребёнку. Значит, чтобы уменьшить страдания, нужно следующее:

1. Жить отдельно.

2. Не "докладывать" маме, сколько стоят те или иные вещи, какая у вас зарплата, во сколько обошёлся ваш отдых.

3. Не обсуждать с мамой своего супруга/супругу. Если она настаивает, ограничьтесь словами, что у вас все хорошо.

4. Игнорировать язвительные мамины замечания. Дело не в вас, а в том, что это мама несчастный человек.

5. Принять маму такой, какая она есть. Не стоит выговаривать ей: "Ты всегда...", "Ты никогда..." Оставьте её в покое - будьте умнее.