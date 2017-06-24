Академики требуют увеличения финансирования образования. А деньги уходят на зарплаты ректоров

Санкт-Петербург



В четверг, во время очередной встречи Президента с академиками, в агенстве Росбалт прошла пресс-конференция Конгресса работников образования, культуры, науки и техники—которые обвинили Правительство в разрушении образования и науки а также потребовали увеличить финансирование отрасли. Между тем, буквально пару недель назад ряд центральных СМИ опубликовал список зарплат ректоров нескольких десятков вузов страны — который многое объясняет в нашей системе образования.



Как заявил на пресс-конференции заместитель председателя думского комитета по образованию академик Российской академии образования Олег Смолин, за последние годы несмотря на лукавую статистику (которая говорит о том что финансирование отрасли с 2000-го года увеличилось в 14 раз) фактические расходы на образования только сокращались. В частности, по данным депутата, Указы Президента России от 7 мая 2012 года №№597 и 599 об увеличении уровня зарплаты работников образования и науки, и о выделении необходимых средств на проведение научных исследований не исполняются нигде, кроме 10 субъектов федерации. Доля образования и науки в ВВП страны, по данным Высшей школы экономики – около 3,6%, в то время как для нормального развития страны нужно не менее 7%.



Как совершенно правильно заявили участники пресс-конференции, такое отношение государства к образованию—следствие либеральной прозападной парадигмы, в которой мыслит значительная часть политической элиты и одним из ярких представителей которой является автор нынешней образовательной доктрины ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов (именно эта структура, по данным РИА Катюша, разрабатывает основные образовательные стандарты—ФГОСы, ей же мы обязаны такими смертельными для классического образования новшествами как ЕГЭ). Участники Конгресса работников образования, культуры, науки и техники (КРОН) озвучили открытое обращение к Президенту. В нем перечислены ключевые требования для сохранения отечественного образования и науки, к которым можно только присоединиться:



- увеличить государственное финансирования сфер образования и науки для реализации стратегических целей России;

- обеспечить исполнение указов президента России от 7 мая 2012 года №№597 и 599 об увеличении уровня зарплаты работников образования и науки, о выделении необходимых средств на проведение научных исследований;



– формировать системы оплаты труда педагогических и научных работников на основе единых для страны отраслевых тарифных сеток окладов, составляющих с учетом региональных повышающих коэффициентов не менее 70% от заработной платы, дополненных стимулирующими выплатами;



– остановить массовые увольнения и сокращение занятости педагогических и научных работников;



– отказаться от исключительно нормативно-подушевого финансирования образовательных организаций;



– изменить заданные в «Дорожной карте» нормативы субсидирования образовательных организаций, понизив число расчетное обучающихся по всем уровням образования на одного педагога.







28 июня Профсоюз работников РАН вместе с КРОНом планирует провести митинг «Российской науке – достойный бюджет».



Между тем, если вернуться к финансированию образования, то дело не только и не столько в хроническом недофинансировании, сколько в рыночной модели организации образовательного процесса, при которой ректор из научного авторитета, лица вуза, превращается в менеджера, по сути, завхоза, который воспринимает педагогов не как коллег и однокашников--а как источник заработка и чуть ли не крепостных. Разумеется, в этой системе есть исключения—например, ректор МГУ Виктор Садовничий, который, по отзывам, заботится о преподавателях – но общее направление, увы, остается «рыночным». Буквально пару недель назад одно из центральных СМИ опубликовало сводный рейтинг зарплат ректоров нескольких десятков российских вузов: средняя зарплата ректора начинается от 1-1,5 млн рублей в месяц. И это при средней зарплате профессора 28-40 тысяч, а лаборанта—12-15 тысяч рублей в месяц (при этом сами менеджеры от образования нередко врут в СМИ и в отчетах начальству, завышая в отчетах зарплату педагогам, а фактически переводя последних на половину и четверть ставки, но оставляя им прежнюю нагрузку).









Эту ситуацию, по просьбе РИА Катюша, прокомментировал председатель Гражданского комитета возрождения образования и науки, вице-президент РАЕН д.ф.н. Георгий Фурсей –который также полностью поддержал коллег из Конгресса работников образования, культуры и науки.



Доходы управленцев от образования настолько несопоставимы с реальными доходами подавляющего большинства работников образования, в частности, высшего образования и науки, что, по сути, позволяют выделить ректоров и проректоров вместе с их аппаратом в отдельное сословие, интересы которого зачастую противоположны интересам не только интересам педагогов—но и самим задачам которые ставит история перед русским образованием и наукой.



РИА Катюша