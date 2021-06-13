Главный фактор. Образование 2030: упразднение школ, учителей, учебников и оценок.

В последнее время много говорится о ментальной войне, которую ведёт с нами Запад. Но она активно ведётся со времён перестройки и началась с реформы образования, когда нашу лучшую в мире систему школьного образования стали подгонять под чужие правила и установки, лишая эту систему суверенитета. Наши чиновники от образования взялись ездить за опытом в страны, где образование было поставлено хуже, и привозили тот худший опыт сюда.

За школу реформаторы взялись в первую очередь именно потому, что люди, наметившие Советский Союз как цель для расчленения и поглощения, понимали: сегодня дети — завтра народ. И если хочешь изменить страну или вовсе её уничтожить, то переформатируй образование. Первым залпом по Советскому Союзу был удар именно по школе: по учебной программе, по учителю и его авторитету. Ещё целы были заводы, больницы, библиотеки, армия, а за школу уже взялись реформаторы.

Потому что изменить менталитет народа, его мироощущение, можно именно через школу, так как через систему образования проходят все. Конечно, можно повлиять на общество, подорвать его самосознание, здоровье — физическое и психическое — споив народ. Но пьют не все, поэтому тотального охвата это не даст. Можно отравить продуктами, подорвав здоровье нации.

Но все продукты отравить нельзя, система питания и снабжения продуктами разная в регионах и областях, к тому же организм реагирует на отравление, отторгая вредное для себя.

Можно воздействовать на общество через искусство — литературу, театр, кино. Но не каждый ими интересуется, не у всякого к ним доступ. А образование получают все, через школу проходят все, и школьные программы практически едины по всей стране, они формируются в одном центре — Минобре.

Кстати, а кто знает, кто задаёт эти образовательные направления всей стране, кто формирует программы, что за эксперты? Учебники тоже за небольшим исключением — едины по всей стране. И образование — это не одноразовое краткое воздействие, а систематическая и обязательная поэтапная система — 11-летняя система влияния.

Казалось бы, странно: стали реформировать именно образование — то, что было лучшим в мире. Не странно это только если понимаешь: хотели не улучшить систему, а ухудшить.

Я начинала работать в школе именно в тот период — перестройки, и ушла, сказав, что учитель должен руководствоваться принципом «не навреди», а реформируемое образование именно вредило школьникам, то есть будущему народу, а в итоге — вредило стране. А учитель — это своего рода военный, который обязан подчиняться приказам, неукоснительно соблюдать учебный план. Или должен увольняться.

Недоброй памяти учителя-новаторы навязывали стране убеждение, что каждый ученик может стать академиком, и только недотёпы-учителя не умеют заинтересовать и научить должным образом. И родители стали предъявлять учителю претензии: «Мне по телевизору сказали, что двойка моего ребёнка — это двойка вам». Уже тогда на учителя начался прессинг, который в полной мере ощущается ныне с пресловутым дистантом и размножившимся чиновничьим аппаратом.

Стали делать упор на то, что обучение должно быть исключительно развлекательным, интересным. И таким образом в детях воспитывали инфантилизм.

Понимание того, что учёба — это труд, требующий усердия и дисциплины, сознательно искажали. Проверяющие работники из ГорОНО, РОНО, сами ни дня не преподававшие в школе, учили учить, обязательно делали замечание, если на уроках — даже в старших классах — не было игровых моментов.

Натравливали на учителей «общественность» информацией о том, что педагогам повысили зарплату в 2, в 3 раза. Хотя это касалось повышения платы за классное руководство с 5 до 10 рублей, затем до 30. Цифры умышленно не называли, а только сообщали кратность — в разы. Это вызывало у некоторых родителей психоз и агрессию в отношении учителей: деньги лопатой гребёте. И уже тогда не такой сильный приток в школу новых кадров стал иссякать, в педагоги зачастую шли по принципу отрицательного отбора: кому не удалось устроиться на более привлекательные места.

Затем стали внедряться учебники, написанные по заказу наших заклятых партнёров — всем известные учебники Сороса. "Открытое общество" Сороса занималось изданием школьных учебников в первую очередь по гуманитарным дисциплинам. А это — мощнейшее идеологическое оружие против народа страны, его подрастающего поколения.

Сам Сорос говорил: «Мы называем это трансформацией гуманитарных дисциплин, потому что в отличие от точных наук гуманитарные науки были искажены марксистско-ленинской догмой. Поэтому надо было проводить конкурсы на написание новых учебников, по разработке новых методик преподавания и т.д. Эту программу мы будем продолжать столько, сколько сможем».

То есть было открыто и прямо заявлено, что они будут «стоять до конца», влияя на наших детей: их психику, их жизненные установки.

Сорос с компанией знали, что пока спохватится общественность, начнёт протестовать против вредительских по отношению к стране учебников, станет проводить разоблачения, пока будут написаны и изданы новые учебники — дети, будущий народ и будущее руководство будут учиться вот по этим, что подсунул Сорос при содействии либералов. Причём учебники Сороса внедрялись в советскую среду, где было доверие к печатному слову, к учителю, не было критического подхода, сомнения в правильности написанного ни у учеников, ни у учителей.

В 1996 году министр образования РФ Евгений Ткаченко бахвалился: «Джордж Сорос принял учaстие в огромной рaботе по обновлению гумaнитaрного обрaзовaния России. 1600 aвторов и aвторских коллективов приняли учaстие в нaписaнии учебной литерaтуры по гумaнитaрным дисциплинaм для российской школы. 1000 рукописей было рaссмотрено в трёх турaх конкурсa. 300 книг было издaно в 1994 году, 250 книг прошли педaгогическую aпробaцию в течение прошлого учебного годa, 24 получили гриф «для школ в кaчестве учебников и учебных пособий» и с сентября 1995 года нaпрaвлены в мaссовую российскую школу».

То есть была проведена тотальная оккупация нашего гуманитарного образования, чем министр образования и хвастал!

Чужие учебники — это лишение образовательного суверенитета. Эти учебники учили стыдиться своей страны и преклоняться перед великой историей Америки и Запада вообще. Школьникам внушали, что россияне — люди неполноценные, история России — провал за провалом, а образцом для подражания является западная цивилизация.

По словам президента Всероссийского фонда образования, доктора наук Сергея Комкова:

«В 90-е годы мы получили новые учебники российской и мировой истории, в которых дaнa совершенно искaжённaя трaктовкa конкретных исторических событий. В чaстности, связaнных с войнaми. В "Новейшей истории XX века" под редакцией доктора исторических наук А.А. Кредера, (1995 год) практически отсутствует информация о Сталинградской и Курской битвах и их значении для победы над нацистской Германией (эти сражения упомянуты в учебнике Кредера лишь одной строчкой через запятую), утверждается, что ключевую роль в победе над Гитлером сыграли битвы под Эль-Аламейном (Египет, 1943 год) и за атолл Мидуэй, где американцы разгромили японский флот».

То есть учитель невольно стал воспитывать солдат в войне против своей страны — в холодной войне.

Сейчас эти учебники изымают, но ведь по ним выучилось поколение, которое ныне пришло на основные позиции в стране. Не может не обращать на себя внимание то, как на ведущие роли в государстве ставят совсем молодых, тех, что воспитаны учебниками Сороса.

А для тех, кто внедрял учебники, одинаково хорошо: останутся здесь, в России, те, в ком эти учебники заложили презрение к стране и преклонение перед Западом — хорошо, они здесь будут работать на Запад. Уедут туда — тоже хорошо, к ним, на Запад, они приедут их патриотами и ненавистниками России. Их там даже не надо перевоспитывать — они здесь воспитаны так, как надо Западу. Россия стала инкубатором по выращиванию рабочей и интеллектуальной силы для Запада. И им надо, чтобы наши школьники были их народом: не любили Россию и восхищались Западом. Введение Болонской системы, ЕГЭ — это уже открытые заявления: надо сделать так, чтобы наше образование было максимально адаптировано под нужды Запада.

Бисмарк говорил: дайте мне две тысячи учителей, и я создам новую страну. Он понимал: сегодня дети — завтра народ: учёные, военные, рабочие, деятели культуры.

Хельмут фон Мольтке, генерал-фельдмаршал Германской империи, писал:

«Говорят, что школьный учитель выиграл наши сражения. Одно знание, однако, не доводит ещё человека до той высоты, когда он готов пожертвовать жизнью ради идеи, во имя выполнения своего долга, чести и родины; эта цель достигается — его воспитанием». «Не учёный выиграл наши сражения, а воспитатель…»

Но функцию воспитания в школе упразднили, учителю запретили «навязывать» мнение, что такое хорошо, а что такое плохо, а в Конституции зафиксировали запрет на государственную идеологию. И получилось: страна не знает, куда и зачем идёт, камо грядеши, а школьник не знает, зачем ему нужны знания. Это и были залпы ментальной войны, громкие и открытые.

Да и знания без воспитания — далеко не всегда благо. Если отличник по физике и химии не воспитан в уважении к стране и людям, а ему привили ненависть, то от его знания как, например, соорудить взрывное устройство и заложить бомбу в людном месте, обществу — только вред.

Ещё древние знали: «Хочешь победить врага — воспитай его детей».

В истории есть немалое количество примеров, когда победитель забирал к себе на воспитание наследников престола побеждённой страны. Наследников правящей династии воспитывали враги, которые формировали у молодого человека положительное отношение и даже преклонение перед их страной и её культурой, и всячески содействовали формированию негативного образа его родной страны, в которой он правил после смерти своего отца».

И сейчас «элита» обучает своих детей за границей. А поскольку система социальных лифтов отсутствует, то ключевые позиции в стране займут именно эти отучившиеся за границей дети элиты.

«Культура современной России поражена «чаадаевским синдромом» — ощущением второстепенности по сравнению с западной и мазохизмом в отношении к собственной истории. Российской элите постоянно предлагали учиться у голландцев, у немцев, у французов, у американцев, сейчас энтузиасты предлагают перенимать китайский опыт. Но мы — не Запад.

Огромные просторы, экстремальные географические условия на значительной части страны, рискованное земледелие во многих регионах требуют совместных действий, самоорганизации, соборности, согласия по ключевым вопросам. Если у нас — «Сам погибай, а товарища выручай», то у них — «Каждый за себя — один Бог за всех». Иная территория, другая историческая траектория, следовательно, другие культура и мораль. Поэтому у нас общее выше личного. Конкуренция — императив Запада. Сотрудничество, соработничество — императив России. Нам нужен свой подход к образованию», — так говорит о суверенности образования Георгий Малинецкий.

Информацию, которую дают на уроках, можно сравнить с набором инструментов, что лежат в кладовке: там могут быть сотни молотков, стамесок, пил, рашпилей, но если ими не научить пользоваться, они бесполезны. А можно с помощью одного лишь топора срубить избу. Навыки важны. И советская система была ориентирована на закрепление знаний, умение применять их. А сейчас даётся набор информации, зачастую излишней. А коли под рукой телефон с интернетом, не надо и заморачиваться, чтобы запоминать, закреплять знания.

Когда образование было суверенным, советские школьники были в пятёрке в мировых образовательных рейтингах. Сейчас положение иное. Иногда возникает чувство, что, когда наконец-то стали говорить о сдаче позиций нашим образованием в мировых рейтингах, это они, как в сказке о потерянном времени, отчитывались перед кураторами о своих плохих делах, что вот, довели образование до столь низкого уровня.

Так, международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, или тест PISA, проводится для того, чтобы выявить уровень знаний среднестатистического 15-летнего школьника в области математики, физики и естественных наук, чтения на родном языке, умения применять полученные знания. В этом тесте участвуют около 80 стран. И лидерами являются ребята из тех государств, где идёт инновационный прорыв или где образованию уделяют большое внимание. В 2018 году по физике и естественным наукам лидерами стали 4 провинций Китая, Макао, Сингапур, Эстония, Япония, Южная Корея. Россия — на 33-м месте, Беларусь — на 37-м, Молдова — на 52-м, Казахстан — на 69-м. Реформы прошлись катком по образовательному пространству почти всех постсоветских стран. Наглядный результат России — 10 лет назад наши ребята были в начале третьего десятка, сейчас — в начале четвёртого.

Конечно, какое-то количество очень одарённых детей в спецшколах, престижных вузах получат достойное образование. Но на них ведётся охота: им делают выгодные предложения и вывозят на запад.

Доказано, что чрезмерные перегрузки информацией приводят к психозам, знания не усваиваются, происходит этакое несварение. Но наших школьников стали загружать ненужными знаниями, трудными заданиями, и редкий ученик справляется с ними сам. Учить уроки помогают родители, репетиторы. Портфели школьников перегружены учебниками, тетрадями, тяжелы, их несут встречающие бабушки. И это положение формирует такое поведение, как инфантилизм и иждивенчество: твою работу делает кто-то за тебя.

Также развивается комплекс неполноценности: с тем, что задано тебе и рассчитано на твой уровень, ты не в состоянии справиться. А комплекс неполноценности выливается в комплекс сверхполноценности, когда ребёнок ведёт себя вызывающе, задирает других, чтобы показать свою «крутизну», компенсировать свою несостоятельность. Хулиганами часто бывают именно двоечники.

Иждивенчество вырабатывается также и потому, что убрали трудовое воспитание — уборку классов и школьного двора. То есть ученик в школе на всём готовом, у него постоянно есть слуги. Даже учителя ныне — предоставляют услуги.

Интересно: учитель работает и вынужден писать сотни отчётов о своей работе, эти отчёты — ежедневны. А перед кем отчитывается министр и как часто? Перед главой правительства? Но он отчитывается не о своей работе, а о работе учителей. Не приди учитель на рабочее место — это ощутят все, образовательный процесс остановится. Не приди министр и все его заместители — никто не заметит, образовательный процесс продолжится. Так кто в этой системе более значим? Но главная фигура в образовательном процессе бесправна и ошельмована.

Кстати, Сорос и не думает отступаться от образовательной системы нашей страны. Не так давно Координационный совет некоммерческих организаций России попросил Генпрокуратуру России проверить создание в Санкт-Петербурге Университета свободных искусств и наук, поскольку «вуз может быть аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность». По словам председателя Координационного совета Антона Цветкова, цель Сороса — воспитать среди молодёжи недоверие и агрессию к России.

Надо понимать, что зачастую «потерянное поколение» для страны — это найденное поколение для наших задушающих партнёров.

Нам предлагали войти в состав мирового сообщества, Европы, этой акулы капитализма, как карасю в состав акулы. С той же целью и с тем же результатом. Но если раньше хищник гнался за добычей и глотал то, что догнал, то сейчас он постановил, чтобы добыча сама к нему в пасть шла. А до этого чтобы вела здоровый образ жизни, правильно питалась, дабы хищник не отравился, не подавился, чтобы поедание карася было максимально комфортным и полезным для акулы.

Джон Кеннеди признал: «Космос мы проиграли русским за школьной партой». Советский учитель и обучил, и воспитал тех, кто запускал космический корабль. И надо сделать так, чтобы и российский учитель запускал ракеты, а не воспитывал патриотов Америки. А это возможно только при суверенной системе школьного образования.

Екатерина Глушик

Источник: zavtra.ru

PS: Образование 2030: упразднение школ, учителей, учебников и оценок.

Разговоры о реформировании отечественного образования ведутся уже на протяжении многих лет. Действующая система обучения, доставшаяся в наследство от Советского Союза, в корне не устраивает российских чиновников. После развала СССР, в качестве эталона реформаторы выбрали западную модель, ровняясь на которую, уничтожают пережитки советского прошлого. Основную идею озвучил глава Сбербанка Герман Греф, который и курирует этот проект: Вся модель образования — от детских садов до ВУЗов — должна быть изменена. Вместе с тем, происходящие сегодня изменения в школах и ВУЗах одобряют далеко не все россияне. Многие противятся нововведениям и считают их вредными. Однако, на что же направлены и к чему ведут все эти реформы? Давайте разбираться вместе.

Ответ в полной мере можно получить, ознакомившись с концепцией "Образование 2030". Кстати, хочу выразить благодарность Никите Михалкову, который в выпуске "Над пропастью во лжи" авторской программы "БесогонТВ" уделил большое внимание этой проблеме. Пересказывать весь документ не буду, остановлюсь лишь на наиболее важных аспектах. 1. Вся новая архитектура системы образования сводится к одному: процессом обучения и самими людьми будет управлять искусственный интеллект. Жизнь преподносится как игра: