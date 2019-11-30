ТОП-7 вредных советов, как воспитать из ребенка жертву. Не следуйте им

1. Слезы – это стыдно!

Ну, не может по-настоящему «хороший ребенок» так ярко проявлять свои эмоции.

Подобные истерики и слезы напоказ – удел невоспитанных людей.

Хороший малыш еще с рождения познал нирвану и живет в полной гармонии с самим собой и окружающими.

2. Вежливость – признак воспитанности

Самое важное в жизни ребенка – производить приятное впечатление на окружающих. Не отвечаешь незнакомому прохожему на вопрос? Что человек о тебе подумает?

Ты просто обязан вырасти дружелюбным и раскованным человеком. И не надо мне рассказывать о личных границах!

Если бабуля хочет, чтобы ты ее поцеловал, то не может быть никаких отговорок.

3. «Сам виноват!»

Мама сломала ноготь? Это промах отпрыска, ведь именно из-за него ей так сильно в сердцах пришлось хлопнуть дверью! Конечно, этот маленький баловник виновен во всех смертных грехах: от вашего опоздания на работу до расстройства желудка у кота.

И не нужно оправдываться, что мальчишки побил тебя после уроков. Ты просто неправильно себя вел, этим и спровоцировал конфликт!

4. «Этого не может быть!»

Чай не горячий, тебе показалось! Как могут не нравиться пирожки с брокколи? И вообще, почему вечно что-то не так? Задвинь поглубже свои эмоции, чувства и делай то, что требуют взрослые. В конце концов, они лучше знают!

5. «Ну-ка, неси ремень!

За любой, даже случайный промах ребенок должен быть обязательно наказан. Ведь если не выказывать строгость, то он просто сядет на голову! Ну и что, если он станет бояться проявлять инициативу, зато будет послушным и покладистым.

6. «Нам нечего скрывать!»

Если у малыша есть недостатки, то нужно открыто и прямо о них ему сообщать. Еще лучше поставить в пример другого, более успешного товарища.

Только так до детей можно донести информацию о том, каких именно достижений ждут от них родители.

Идеальный вариант, когда рядом есть «благодарные зрители», которые точно не откажутся подлить масло в огонь. Сурово? Зато действенно!

7. «Тебе что, жалко?»

Ну что ты за человек? Почему не поделился своей новой машинкой? Теперь Миша на тебя обидится! А ведь он сказал волшебное слово: «Пожалуйста!».