ТОП-7 вредных советов, как воспитать из ребенка жертву. Не следуйте им

«Как не стать жертвой?» Да об этом целые тренинги и семинары проводят. Опытные психологи обучают людей вести себя так, чтобы не страдать всю жизнь от агрессии со стороны окружающих. Как же этому научить своего малыша? Сегодняшние вредные советы именно на эту серьезную тему.
1. Слезы – это стыдно!
Ну, не может по-настоящему «хороший ребенок» так ярко проявлять свои эмоции.
Подобные истерики и слезы напоказ – удел невоспитанных людей.
Хороший малыш еще с рождения познал нирвану и живет в полной гармонии с самим собой и окружающими.
2. Вежливость – признак воспитанности
Самое важное в жизни ребенка – производить приятное впечатление на окружающих. Не отвечаешь незнакомому прохожему на вопрос? Что человек о тебе подумает?
Ты просто обязан вырасти дружелюбным и раскованным человеком. И не надо мне рассказывать о личных границах!
Если бабуля хочет, чтобы ты ее поцеловал, то не может быть никаких отговорок.
3. «Сам виноват!»
Мама сломала ноготь? Это промах отпрыска, ведь именно из-за него ей так сильно в сердцах пришлось хлопнуть дверью! Конечно, этот маленький баловник виновен во всех смертных грехах: от вашего опоздания на работу до расстройства желудка у кота.
И не нужно оправдываться, что мальчишки побил тебя после уроков. Ты просто неправильно себя вел, этим и спровоцировал конфликт!
4. «Этого не может быть!»
Чай не горячий, тебе показалось! Как могут не нравиться пирожки с брокколи? И вообще, почему вечно что-то не так? Задвинь поглубже свои эмоции, чувства и делай то, что требуют взрослые. В конце концов, они лучше знают!
5. «Ну-ка, неси ремень!
За любой, даже случайный промах ребенок должен быть обязательно наказан. Ведь если не выказывать строгость, то он просто сядет на голову! Ну и что, если он станет бояться проявлять инициативу, зато будет послушным и покладистым.
6. «Нам нечего скрывать!»
Если у малыша есть недостатки, то нужно открыто и прямо о них ему сообщать. Еще лучше поставить в пример другого, более успешного товарища.
Только так до детей можно донести информацию о том, каких именно достижений ждут от них родители.
Идеальный вариант, когда рядом есть «благодарные зрители», которые точно не откажутся подлить масло в огонь. Сурово? Зато действенно!
7. «Тебе что, жалко?»
Ну что ты за человек? Почему не поделился своей новой машинкой? Теперь Миша на тебя обидится! А ведь он сказал волшебное слово: «Пожалуйста!».
