Правила безопасности ребенка на воде

Многие родители водят детей в бассейн или учат их плавать на открытых водоемах. При этом очень важно соблюдать правила безопасности на воде. Статистика свидетельствует, что опасное поведение на воде является основной причиной смертности среди детей в возрасте от 1-го до 4-х лет.

И такие случаи особенно часты в теплое время года.

Хотя родители хорошо понимают, что умение плавать является важным навыком для ребенка, у них есть свой взгляд на то, в каком возрасте следует начинать учить его плаванию и какие методы при этом использовать. Независимо от вашего мнения по этому поводу, следует придерживаться определенных правил, чтобы не подвергать ребенка опасности при обучении плаванию. Рассмотрим их подробнее.

1. Тщательно подготовьте ребенка перед входом в воду

Приучите ребенка к тому, чтобы каждый раз, когда он собирается плавать, он ответственно относился ко всем необходимым процедурам: надел плавки, нанес солнцезащитный крем и т.д. Так со временем ребенок поймет, что нельзя заходить в воду в любой момент, когда ему вздумается. Также это уменьшит вероятность того, что ребенок побежит купаться без вашего присмотра.

2. Не позволяйте ребенку самовольно входить в воду

Объясните ребенку, что, прежде чем идти купаться, он должен не только сообщить вам об этом, но и услышать ваше разрешение. Договоритесь о том, какая ваша фраза означает, что ребенок может идти купаться – это поможет вам избежать недоразумений. Если вы будете последовательны в соблюдении этого правила, ребенок уяснит, что идти купаться без спросу нельзя.

3. Не используйте надувных матрацев и других средств, которые помогают ребенку держаться на воде

Спасательные жилеты предназначены для того, чтобы ребенок не утонул, и их рекомендуется надевать на ребенка, который купается в открытых водоемах. Однако надувные матрацы и другие средства, которые ребенок держит в руках, чтобы держаться на воде, могут неожиданно выскользнуть у него из рук. Такие средства создают и у родителей, и у ребенка ложное чувство безопасности, поэтому лучше их не использовать. Вместо этого приучите ребенка следить за тем, чтобы он не заплывал на глубокую воду.

4. Ребенку не обязательно всегда плавать в очках

Многие родители покупают детям плавательные очки, но это совсем не обязательно. Научите ребенка открывать глаза под водой. Таким образом, если ребенок оступится в воде или случайно зайдет на глубокую воду, он сможет открыть под водой глаза и спокойно нащупать дно. Это убережет ребенка от паники и поможет ему спокойно найти безопасное место.

5. Не позволяйте вашим страхам препятствовать тому, чтобы ребенок учился плавать

Не впадайте в панику, если вдруг вы увидели, как лицо ребенка скрылось под водой. В противном случае высока вероятность того, что ваши эмоции передадутся ребенку.

Маленьких детей следует научить задерживать дыхание и выдыхать под водой. Это можно делать, например, когда ребенок купается в ванне. Так ребенок не растеряется, если с головой уйдет под воду.

Разумеется, родителям следует постоянно присматривать за ребенком, пока он находится в воде. Выбирайте для купания ребенка безопасные места, отмеченные как безопасная зона для купания детей.

Наконец, запишите ребенка в секцию плавания. Под руководством тренера он быстро научится уверенно держаться на воде, и вы сможете быть уверены в безопасности ребенка во время купания.