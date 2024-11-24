Беременность и роды по ОМС: правда и мифы

«Здоровье — это тот ресурс, который преимущественно зависит от самого человека. Мы рекомендуем вести здоровый образ жизни, испытывать больше позитивных эмоций и не пренебрегать профилактическими мероприятиями по полису ОМС. В особенности при планировании беременности. Профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья, помогут обнаружить риски и выявить заболевания на ранних стадиях, устранить препятствия на пути к счастливому материнству и отцовству. А значит — к счастливому и здоровому будущему поколению нашей страны».