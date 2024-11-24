Беременность и роды по ОМС: правда и мифы

Сложился миф, что качественную медицинскую помощь при беременности и тем более при родах женщина может получить только за деньги. Но это не так: оценка фертильности, ЭКО, наблюдение по беременности и родам, госпитализация в стационар или отделение патологии беременности, медицинская помощь при родах и послеродовые осмотры по полису ОМС на территории РФ — не только бесплатны, но и выполняются по высоким медицинским стандартам.
Проверка репродуктивного здоровья по ОМС
Миф: Проверить репродуктивное здоровье, то есть узнать свои шансы на беременность, по ОМС нельзя.
Правда: Можно, начиная с 2024-го года, объявленного Годом семьи в России. Оценка репродуктивного здоровья по ОМС доступна мужчинам и женщинам 18-49 лет в рамках диспансеризации по полису ОМС. Главная цель таких обследований — выявить заболевания, которые сейчас или в будущем могут негативно повлиять на зачатие, беременность, роды и послеродовой период. И не только выявить, но и вылечить.
Скрининг репродуктивного здоровья: два этапа
Женщинам
1 этап: заполнение анкеты, осмотр у акушера-гинеколога, микроскопическое и цитологическое исследования мазков, пальпация молочных желез, женщинам 18-29 лет ПЦР-анализ на инфекции органов малого таза.
2 этап: проводится по результатам первого этапа и включает в себя ПЦР-анализ на инфекции органов малого таза у женщин 30-49 лет, УЗИ органов малого таза с дополнительным подсчетом количества антральных фолликулов в обоих яичниках (так называемый овариальный резерв), УЗИ молочных желез и дополнительную оценку состояния регионарных лимфоузлов.
Мужчинам
1 этап: заполнение анкеты, осмотр у врача-уролога (при его отсутствии — у врача-хирурга, прошедшего подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин).
2 этап: в зависимости от результатов первого этапа могут быть назначены: спермограмма, микроскопия или ПЦР-анализ на инфекции органов малого таза, УЗИ предстательной железы и органов мошонки, а также повторный осмотр у врача-уролога.
По результатам диспансеризации присваивается группа репродуктивного здоровья (I, II или III). Если у кого-то из будущих родителей обнаружат патологию, которая может помешать зачатию, тто направят на дополнительную диагностику и лечение (в том числе в крупные специализированные федеральные учреждения).
Где и как пройти
Женщинам — в женской консультации или у акушера-гинеколога в поликлинике по месту прикрепления. Мужчинам — у врача-уролога в поликлинике по месту прикрепления.
Записаться на диспансеризацию можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», по телефону Единого контакт-центра в сфере здравоохранения 122, через регистратуру поликлиники при личном обращении или по телефону. Также по всем вопросам можно обратиться в страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС.
Для прохождения диспансеризации необходимо предъявить полис ОМС (или выписку о полисе) или паспорт гражданина РФ.
А что можно онлайн?
Существуют разнообразные онлайн-сервисы, которые помогают сориентироваться в теме репродуктивного здоровья: одни работают на повышение осведомленности в этих вопросах, другие предлагают оценить риск нарушений до похода к врачу, третьи — публикуют экспертные материалы и ответы на насущные вопросы.
Например, на информационном ресурсе PRO.Рождение можно найти простой, но информативный тест, который содержит вопросы о состоянии здоровья и показывает необходимость обратиться к врачу. Здесь же собрана подробная информация для тех, кто планирует родительство, задумывается об ЭКО или уже ожидает малыша — инструкции по сдаче анализов при планировании беременности, порядок проведения пренатальных скринингов и так далее.
Существует онлайн-курс «Сохранение репродуктивного здоровья» с видеолекциями, тестами и зачетами от Уфимского государственного нефтяного технического университета, а также специальные порталы, созданные при поддержке Минздрава России, например, «Репродуктивное здоровье молодежи», экспертные видеошоу по запросу «Репродуктивное здоровье» и другие.
Беременность и роды по ОМС
Миф: Беременность по ОМС ведут менее качественно, могут пропустить какую-то патологию или не назначить нужный анализ. В родах не сделают анестезию, не пустят в родблок супруга, и в целом врачи будут недостаточно внимательны.
Правда: При ведении беременности и родов «бесплатной» пациентке назначаются все те же анализы или процедуры, что и «платной». Подходы к ведению беременности и родов основаны на клинических рекомендациях, разработанных и утвержденных Минздравом России, то есть абсолютно одинаковы во всех медицинских организациях независимо от формата оказания услуг.
Анализы и исследования при беременности
В женской консультации будущей маме назначат все необходимые исследования, и если возникнет потребность — направят в иную медицинскую организацию, в том числе федеральную, для дальнейшей диагностики и лечения. Все это бесплатно по полису ОМС.
На сроках беременности 11-14 недель и 19-21 неделя женщинам проводится оценка антенатального развития плода (пренатальное УЗИ) для выявления рисков: задержки роста плода, преждевременных родов, осложнений течения беременности, хромосомных аномалий и пороков развития плода.
Назначаются: УЗИ плода, забор крови для определения материнских сывороточных маркеров, отвечающих за развитие плода и плаценты (ХГЧ и РАРР-А), ультразвуковая допплерография (УЗДГ) маточных артерий, УЗИ-цервикометрия — для комплексного расчета индивидуального риска рождения ребенка с хромосомной аномалией, задержкой роста плода, а также риска преждевременных родов и преэклампсии. Измеряются рост, вес, артериальное давление.
На сроке 19-21 неделя беременности женщинам с низким риском аномалий и пороков развития плода, а также не прошедшим скрининговое обследование при сроке беременности 11-14 недель, проводят УЗИ для исключения ультразвуковых маркеров хромосомных аномалий.
Как проходят роды по ОМС
При сроке беременности 36-37 недель формулируется полный клинический диагноз и определяется место плановых родов. Акушер-гинеколог информирует беременную о медицинской организации, в которой планируется родоразрешение, с указанием срока дородовой госпитализации с отметкой в обменной карте. При наличии медицинских показаний предлагается более ранняя дородовая госпитализация. Отправляясь в роддом, нужно будет взять с собой паспорт или полис ОМС.
Роды по ОМС происходят точно так же, как и «коммерческие» роды: проводятся все те же процедуры и манипуляции, назначаются все те же препараты (если это потребуется). При наличии показаний роженице проводятся анестезия, кесарево сечение и другие медицинские вмешательства. При благополучном родоразрешении маму и новорожденного готовят к выписке из роддома на 3 сутки после естественных родов или на 4-5 сутки после кесарева сечения. Перед выпиской женщине делают УЗИ органов малого таза.
Важный момент! Женщина может рожать одна или с партнером (супругом или другим членом семьи). Это не роскошь и не особенность платных родов по контракту — партнерские роды доступны бесплатно по полису ОМС, если роженица находится в индивидуальном родбоксе.
ЭКО по ОМС
Миф: Придется за многое доплачивать, все делается строго по протоколу, не учитываются индивидуальные особенности. Используются более дешевые и менее эффективные препараты, а значит, шанс на беременность будет ниже, а нагрузка на организм — больше.
Правда: Платная и бесплатная процедуры ЭКО не отличаются друг от друга. Используются одинаковые препараты, расходные материалы, оборудование и эмбриологические среды. Врач всегда учитывает индивидуальные особенности пациентки и при необходимости корректирует назначения. Шанс на беременность при процедуре по полису ОМС точно такой же, как и при платной.
Что входит в ЭКО по ОМС
Стандартная программа ЭКО включает следующие этапы:
- стимуляция суперовуляции (протоколы и препараты, назначенные врачом, также бесплатны);
- мониторинг роста фолликулов;
- забор яйцеклетки из фолликула;
- оплодотворение яйцеклетки и культивирование эмбрионов;
- подсадка оплодотворенного эмбриона в матку.
«Лишние» эмбрионы можно заморозить, процедура их криоконсервации бесплатна, но в протокол ЭКО по ОМС не входят транспортировка и хранение эмбрионов.
Кто может вступить в протокол ЭКО по ОМС
Бесплатное ЭКО могут сделать пары — граждане РФ, имеющие полис ОМС, у которых диагностировано бесплодие. Этот диагноз ставят парам при отсутствии беременности после года активной половой жизни без контрацепции, если женщина моложе 35 лет, и после полугода — если женщина старше.
Если бесплодие диагностировано у мужчины, то паре также дадут направление на ЭКО по ОМС.
Когда могут отказать в проведении ЭКО по ОМС?
Если у женщины есть заболевания, при которых ЭКО и беременность невозможны или могут серьезно повлиять на ее здоровье, в ЭКО по ОМС откажут.
Какие анализы нужны для ЭКО
- общий клинический и биохимический анализы крови, коагулограмма;
- общий анализ мочи;
- УЗИ молочных желез (до 35 лет), маммография (после 35 лет);
- флюорография, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы;
- другие обследования, утвержденные приказом Минздрава России при медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.
Как вступить в протокол ЭКО по ОМС
После того, как поставлен диагноз «бесплодие», женщина сдала все необходимые анализы и прошла обследования, ее направляют на региональную комиссию, которая в 10-дневный срок рассматривает заявку на ЭКО и дает заключение. В случае положительного ответа выдается направление на процедуру и адреса клиник, где ее проводят: клинику для ЭКО можно выбрать самостоятельно.
При ЭКО осуществляется перенос не более двух эмбрионов в полость матки, а пациенткам с отягощенным акушерским анамнезом показан селективный перенос одного эмбриона. Когда он окажется в матке, остается только ждать результата — долгожданных двух полосочек на тесте. При подтвержденной беременности нужно будет встать на учет в своей женской консультации.
Если первая попытка ЭКО оказалась неудачной, пара может воспользоваться программой вспомогательных репродуктивных технологий снова в порядке существующей очередности. Количество попыток ЭКО по ОМС закон не ограничивает, но за год можно пройти только две бесплатные процедуры ЭКО со стимуляцией суперовуляции, так как это дает серьезную нагрузку на организм женщины.
Вместо послесловия
Женщинам и мужчинам, планирующим расширение семьи, нужно знать не только о возможностях современной медицины, но и обо всех правах на получение бесплатной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, к которой относится ЭКО.
Порой самостоятельно разобраться во всем этом бывает сложно, поэтому в любой непонятной ситуации, связанной с оказанием медицинской помощи по ОМС, стоит связаться со страховой компанией, выдавшей полис.
Страховые представители готовы не только проконсультировать по вопросам ОМС, в том числе по профилактике в области репродуктивного здоровья, но и оказать содействие в получении своевременной и качественной медицинской помощи круглосуточно и без выходных.
Комментирует Дмитрий Толстов, генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед»:
«Здоровье — это тот ресурс, который преимущественно зависит от самого человека. Мы рекомендуем вести здоровый образ жизни, испытывать больше позитивных эмоций и не пренебрегать профилактическими мероприятиями по полису ОМС. В особенности при планировании беременности. Профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья, помогут обнаружить риски и выявить заболевания на ранних стадиях, устранить препятствия на пути к счастливому материнству и отцовству. А значит — к счастливому и здоровому будущему поколению нашей страны».
Сейчас система ОМС дает огромные возможности бесплатного качественного обследования и лечения. А сэкономленные на платных услугах средства лучше использовать на развитие ребенка, одежду и покупку игрушек — вы точно сами придумаете, как их лучше использовать, когда привезете из роддома своего малыша.
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