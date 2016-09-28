Браво учителям!!!!!!!!

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ
Реальные идиотские задания из школьных учебников! Детям в школе скучно не будет, родителям тоже...
Как же мы учились то?! Без жалюзи, без обоев,без электронной доски, за обычными партами? Мало того - для каждого предмета не было спец. тетради. И, о УЖАС! - мы поля САМИ чертили...
Лучшая система образования была только в СССР. А вы согласны?
Вспомните свои учебники,ностальгия в каждой обложке учебника !
Ни для кого не секрет, что качество современных учебников оставляет желать лучшего. По статистике каждый год практически в 80% учебниках находят ошибки. И ведь это только ошибки, а об огромном количес...
fishki.net
۩۞۩ Любушка ۩۞۩
г. Новороссийск (Краснодарский край), Россия
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Педагоги объяснили, что нынешние учебники рассчитаны на детей с очень низким уровнем интеллекта.
Минобрнауки РФ собирается провести в 2016 году промежуточную аттестацию для учащихся четвёртых классов в условиях, подобных Единому госэкзамену: сделать варианты проверочных работ едины...
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Графические копии книг и частично распознанный текст. Советские школьные учебники: проект творческой студии БК-МТГК.
sheba.spb.ru
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