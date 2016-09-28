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Браво учителям!!!!!!!!

 
Браво учителям!!!!!!!!
В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Реальные идиотские задания из школьных учебников! Детям в школе скучно не будет, родителям тоже...
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
Как же мы учились то?! Без жалюзи, без обоев,без электронной доски, за обычными партами? Мало того - для каждого предмета не было спец. тетради. И, о УЖАС! - мы поля САМИ чертили...
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Ни для кого не секрет, что качество современных учебников оставляет желать лучшего. По статистике каждый год практически в 80% учебниках находят ошибки. И ведь это только ошибки, а об огромном количес...
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Браво учителям!!!!!!!!
 
Браво учителям!!!!!!!!
۩۞۩ Любушка ۩۞۩
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Браво учителям!!!!!!!!
 
Педагоги объяснили, что нынешние учебники рассчитаны на детей с очень низким уровнем интеллекта.
 
Минобрнауки РФ собирается провести в 2016 году промежуточную аттестацию для учащихся четвёртых классов в условиях, подобных Единому госэкзамену: сделать варианты проверочных работ едины...
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Браво учителям!!!!!!!!
 
Браво учителям!!!!!!!!
Браво учителям!!!!!!!!
 
Графические копии книг и частично распознанный текст. Советские школьные учебники: проект творческой студии БК-МТГК.
sheba.spb.ru
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